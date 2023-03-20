Немецкий бизнес в последнее время сталкивается с крупнейшими для себя потрясениями в связи с происходящим на Украине и вокруг неё. На экономике Германии сказался подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», смена основных поставщиков углеводородов, многочисленные антироссийские санкции и ответные контрмеры и т.п. Предпринимательская среда ФРГ несёт огромные убытки, находясь фактически под прямым давлением со стороны США.
Немецкий бизнесмен Ким Шмитц (Дотком), владелец файлообменников и других интернет-ресурсов, комментируя складывающуюся ситуацию, напомнил о том, с какими лозунгами Владимир Зеленский шёл на выборы президента Украины. Дотком отметил, что главным обещанием Зеленского был мир на Донбассе, причём любой ценой, как сам Зеленский об этом говорил.
Ким Шмитц (Дотком):
Он рассказал о том, что будет добиваться мира на юго-востоке страны. Это было в 2019 году. Получается, он врал абсолютно всем украинцам, которые на мир рассчитывали. Врал своему народу.
Немецкий предприниматель также напомнил, что между началом срока президентства Зеленского и началом боевых действий со стороны России – более двух с половиной лет. Достаточный срок, в течение которого можно было бы решить вопрос о мире, а не сводить всё к неизбежному крупному вооружённому конфликту. Поэтому заявления о том, что «всё из-за России», не выдерживают критики, так как за 2,5 года Зеленский так и не сделал для мира на Донбассе ровным счётом ничего. «Ему не дали сделать» - тоже отговорки, так как, понимая это, он мог бы просто сложить свои полномочия.
Ким Дотком:
Зеленский ещё и заявлял о том, что если мира он не добьётся, то он покинет свой пост. Получается, лгал и в этом случае.