Он рассказал о том, что будет добиваться мира на юго-востоке страны. Это было в 2019 году. Получается, он врал абсолютно всем украинцам, которые на мир рассчитывали. Врал своему народу.

Зеленский ещё и заявлял о том, что если мира он не добьётся, то он покинет свой пост. Получается, лгал и в этом случае.

Немецкий бизнес в последнее время сталкивается с крупнейшими для себя потрясениями в связи с происходящим на Украине и вокруг неё. На экономике Германии сказался подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», смена основных поставщиков углеводородов, многочисленные антироссийские санкции и ответные контрмеры и т.п. Предпринимательская среда ФРГ несёт огромные убытки, находясь фактически под прямым давлением со стороны США.Немецкий бизнесмен Ким Шмитц (Дотком), владелец файлообменников и других интернет-ресурсов, комментируя складывающуюся ситуацию, напомнил о том, с какими лозунгами Владимир Зеленский шёл на выборы президента Украины. Дотком отметил, что главным обещанием Зеленского был мир на Донбассе, причём любой ценой, как сам Зеленский об этом говорил.Ким Шмитц (Дотком):Немецкий предприниматель также напомнил, что между началом срока президентства Зеленского и началом боевых действий со стороны России – более двух с половиной лет. Достаточный срок, в течение которого можно было бы решить вопрос о мире, а не сводить всё к неизбежному крупному вооружённому конфликту. Поэтому заявления о том, что «всё из-за России», не выдерживают критики, так как за 2,5 года Зеленский так и не сделал для мира на Донбассе ровным счётом ничего. «Ему не дали сделать» - тоже отговорки, так как, понимая это, он мог бы просто сложить свои полномочия.Ким Дотком: