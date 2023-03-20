Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкий бизнесмен: Обещанием Зеленского был мир на Донбассе любой ценой - получается, он врал своему народу

23
Немецкий бизнесмен: Обещанием Зеленского был мир на Донбассе любой ценой - получается, он врал своему народу

Немецкий бизнес в последнее время сталкивается с крупнейшими для себя потрясениями в связи с происходящим на Украине и вокруг неё. На экономике Германии сказался подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», смена основных поставщиков углеводородов, многочисленные антироссийские санкции и ответные контрмеры и т.п. Предпринимательская среда ФРГ несёт огромные убытки, находясь фактически под прямым давлением со стороны США.


Немецкий бизнесмен Ким Шмитц (Дотком), владелец файлообменников и других интернет-ресурсов, комментируя складывающуюся ситуацию, напомнил о том, с какими лозунгами Владимир Зеленский шёл на выборы президента Украины. Дотком отметил, что главным обещанием Зеленского был мир на Донбассе, причём любой ценой, как сам Зеленский об этом говорил.

Ким Шмитц (Дотком):

Он рассказал о том, что будет добиваться мира на юго-востоке страны. Это было в 2019 году. Получается, он врал абсолютно всем украинцам, которые на мир рассчитывали. Врал своему народу.

Немецкий предприниматель также напомнил, что между началом срока президентства Зеленского и началом боевых действий со стороны России – более двух с половиной лет. Достаточный срок, в течение которого можно было бы решить вопрос о мире, а не сводить всё к неизбежному крупному вооружённому конфликту. Поэтому заявления о том, что «всё из-за России», не выдерживают критики, так как за 2,5 года Зеленский так и не сделал для мира на Донбассе ровным счётом ничего. «Ему не дали сделать» - тоже отговорки, так как, понимая это, он мог бы просто сложить свои полномочия.

Ким Дотком:

Зеленский ещё и заявлял о том, что если мира он не добьётся, то он покинет свой пост. Получается, лгал и в этом случае.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 07:12
    +3
    Да лгал... украинцы они такие, но европейцы ещё не поняли этого...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:18
      +2
      Почему лгал?ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.Вот-ключевое слово.Он ведет дело до полного уничтожения государства.Правда,это и зависит от нас,точнее от руководства
      1. Fred-Dozer
        Fred-Dozer Сегодня, 07:24
        +2
        Его кампания управлялась и оплачивалась США, ЦРУ, но люди, как они знают, будут лгать любой ценой.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:27
      +6
      Лгать и выкручиваться это его основное амплуа! Украинцы голосовали за него искренне веря, что он герой из фильма. Народ по основе своей верит в фильмы и всякие сказки. Хозяева клоуна использовали эту возможность, а мы тут ругаем клоуна. Не умно со стороны серьезного бизнесмена так говорить. Или он имеет ввиду говоря про зеленского его хозяев?! Тогда хозяева могут спокойно спросить его "а кто обещал то?"!
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 07:47
        +2
        Врал своему народу.

        Получается, лгал и в этом случае.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 08:02
          0
          Немецкий предприниматель Ким Дотком, со своими выводами о постоянном обмане кем-то России, для меня не новость. Я, об этом слышу от нашего президента почти в каждом его выступлении winked
  2. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:23
    +4
    Зеленский - полностью управляемая деревянная кукла. Буратино. И это было ясно ещё до выборов. Такова вся суть демократии западного образца: народ избирает только кукол, не имеющих никакой власти и не принимающих никаких решений. Но несущих за всё формальную ответственность. Все решения за них принимает тайная закулисная власть. Которая под прикрытием этих кукол творит всё, что взбредёт в голову, и ни за что не отвечает. Конкретно в Украине это власть нацистов. И поэтому Зеленский не может НИЧЕГО. Он даже в отставку подать не может! Он прочно насажен на бандерофашистские вилы, и не может с них соскочить.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:05
      0
      Цитата: Pavel73
      Зеленский не может НИЧЕГО. Он даже в отставку подать не может! Он прочно насажен на бандерофашистские вилы, и не может с них соскочить.

      Они, с женой неплохо чувствуют себя на этих вилах, в отличии от всушников в том же Артемовске.
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:40
    +3
    Клоуну постоянно меняют текст ,который он должен озвучивать.Он просто выполняет рекомендации режиссёра.Режиссёра все знают.Во всём Мире знают этого кровавого режиссёра.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:10
      +1
      Цитата: Александр 3
      Клоуну постоянно меняют текст ,который он должен озвучивать.Он просто выполняет рекомендации режиссёра.Режиссёра все знают.Во всём Мире знают этого кровавого режиссёра.

      Так это прописано в договоре театра при приёме на работу yes
      И в этом политическом театре нет права уволится по собственному желанию. Только вперёд ногами завернутым в желто-синию тряпку.
  4. Eug
    Eug Сегодня, 07:43
    +3
    Он уже тогда "держал в уме" оба варианта - и договорной, и военный.. избиратели поверили в мирный как более разумный. Чувствуется рука опытного режиссера (или спонсора-продюсера)...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:13
      0
      Цитата: Eug
      Чувствуется рука опытного режиссера (или спонсора-продюсера)..

      Я, тоже хлопал президенту Белобородько ... Оказалось меня тоже развели, как последнего лоха laughing
  5. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 07:44
    +3
    Немецкий бизнесмен: ...Зеленский ... врал своему народу

    Вот, удивительно. Немцам лучше посмотрят на своих правителей и хорошенько подумать о том, что говорят разные Анны-Лены-Тани бербоки, шмардерляйны и т.д. Может тогда прозреют и не будут удивляться, когда ими вскормленная шавка все время врет.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:16
      0
      Цитата: Правдодел
      Немецкий бизнесмен: ...Зеленский ... врал своему народу

      Вот, удивительно. Немцам лучше посмотрят на своих правителей и хорошенько подумать о том, что говорят разные Анны-Лены-Тани бербоки, шмардерляйны и т.д. Может тогда прозреют и не будут удивляться, когда ими вскормленная шавка все время врет.

      Путин ответил на этот вопрос. У них утерян ген суверенитета. Чем их больше бьют, тем они ниже нагибается и шире улыбаются.
  6. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 07:44
    +3
    Все украинские политики - марионетки США.
    Они все врали народу с 1991 года.
    Война принесёт одурманненному нацизмом населению Украины кровавое отрезвление.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:19
      0
      Цитата: War_Lord
      Война принесёт одурманненному нацизмом населению Украины кровавое отрезвление.

      Это так, но пьяница спать ещё не лёг. Он ещё пьёт и ему весело, но походу больше в него уже не влезает.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:00
    +1
    Немецкий бизнес, впрочем как бизнес в других странах, в большой зависимости от политических игр. После развала СССР пен досы взращивали и приводили во власть про пен доскую политическую элиту европы. Сейчас бизнесу поздно пить боржоми - у них во власти бербоки и прочие.
  8. MARGADON
    MARGADON Сегодня, 08:04
    +1
    Никто не дает обещаний с такой легкостью, как тот, кто не собирается их выполнять.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:27
      0
      Цитата: MARGADON
      Никто не дает обещаний с такой легкостью, как тот, кто не собирается их выполнять.

      Мне, почему-то на ум сразу пришли наши депутаты what
      Нее? belay
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:05
    0
    Не он один, Меркель, Макрон из той же банды. Но они врали уже мировому сообществу и ООН. При разборе "полетов" эти субъекты не должны уйти от ответственности, благо что, уже языком "помели".
  10. Пахарь
    Пахарь Сегодня, 08:21
    +2
    Ответственность за эту войну лежит полностью на Зеленским. Если бы он в свете своих предвыборных обещаний, предложил Востоку некоторую автономию, или просто перемирие, то этого ни чего-бы не было. Но, руки у Зеленского в крови своего народа. Ему не жаль Украину и украинцев, и когда кончится срок, он уедет за рубеж, где у него уже домик прикуплен.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:31
      0
      Цитата: Пахарь
      руки у Зеленского в крови своего народа. Ему не жаль Украину и украинцев, и когда кончится срок, он уедет за рубеж, где у него уже домик прикуплен.

      Без принципа "Сталина-Судоплатова" так и будет.
  11. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 08:58
    0
    Изначально,верить обещаниям профессионального клоуна, похоже на мазохизм