Мы в высшей степени положительно отнесемся к просьбе Польши восполнить пробелы. Мы уже сделали это, когда Варшава впервые передала Украине основные боевые танки Т-72, а мы предоставили Польше танки Challenger 2. То же самое относится и к истребителям

Великобритания готова помочь истребителями, но не Украине, а Польше, компенсировав польскому Минобороны передачу МиГ-29 Воздушным силам ВСУ. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.Великобритания не будет поставлять Украине боевые самолеты западного производства, украинским пилотам будет легче летать на машинах, с которыми они уже знакомы, т.е. советского или российского производства. В данном случае речь идет об истребителях МиГ-29 из наличия польских ВВС. По словам Хиппи, пилоты Воздушных сил ВСУ с легкостью освоят их, не тратя время на переподготовку на западные модели.В то же время Великобритания поможет Польше компенсировать передачу самолетов Украине, поставив истребители из состава Королевских ВВС. О каких именно машинах идет речь, представитель британского Минобороны не сказал, да и о количестве планируемых к передаче самолетов тоже. В общем, как только Варшава направит запрос, так Лондон и передаст самолеты. Пока же поляки молчат и запросы не присылают, а без них британцы ничего передать не могут.- заявил замминистра.Как ранее уже сообщалось, Польша намерена передать Украине все имеющиеся в наличии истребители МиГ-29. По различным данным, всего на вооружении польских ВВС в последнее время оставалось 20 истребителей советского производства. Четыре из них Киев уже получил, остальные требуют ремонта и когда они будут поставлены, пока неизвестно. Поставит свои МиГ-29 и Словакия, речь идет о 10-13 самолетах. За это Братислава получит 900 млн. долларов компенсации. Однако Киев не устраивают советские самолеты, Зеленский продолжает грезить об американских F-16.