Военное обозрение
Войти Регистрация

Британия пообещала Польше заменить переданные Украине истребители МиГ-29 самолётами из состава Королевских ВВС

6
Британия пообещала Польше заменить переданные Украине истребители МиГ-29 самолётами из состава Королевских ВВС

Великобритания готова помочь истребителями, но не Украине, а Польше, компенсировав польскому Минобороны передачу МиГ-29 Воздушным силам ВСУ. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.


Великобритания не будет поставлять Украине боевые самолеты западного производства, украинским пилотам будет легче летать на машинах, с которыми они уже знакомы, т.е. советского или российского производства. В данном случае речь идет об истребителях МиГ-29 из наличия польских ВВС. По словам Хиппи, пилоты Воздушных сил ВСУ с легкостью освоят их, не тратя время на переподготовку на западные модели.

В то же время Великобритания поможет Польше компенсировать передачу самолетов Украине, поставив истребители из состава Королевских ВВС. О каких именно машинах идет речь, представитель британского Минобороны не сказал, да и о количестве планируемых к передаче самолетов тоже. В общем, как только Варшава направит запрос, так Лондон и передаст самолеты. Пока же поляки молчат и запросы не присылают, а без них британцы ничего передать не могут.

Мы в высшей степени положительно отнесемся к просьбе Польши восполнить пробелы. Мы уже сделали это, когда Варшава впервые передала Украине основные боевые танки Т-72, а мы предоставили Польше танки Challenger 2. То же самое относится и к истребителям

- заявил замминистра.

Как ранее уже сообщалось, Польша намерена передать Украине все имеющиеся в наличии истребители МиГ-29. По различным данным, всего на вооружении польских ВВС в последнее время оставалось 20 истребителей советского производства. Четыре из них Киев уже получил, остальные требуют ремонта и когда они будут поставлены, пока неизвестно. Поставит свои МиГ-29 и Словакия, речь идет о 10-13 самолетах. За это Братислава получит 900 млн. долларов компенсации. Однако Киев не устраивают советские самолеты, Зеленский продолжает грезить об американских F-16.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 07:32
    +2
    Польшу, явно готовя на заклание, англичанам не жалко такого "добра". fool
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 07:33
    +1
    Мы в высшей степени положительно отнесемся к просьбе Польши восполнить пробелы. Мы уже сделали это, когда Варшава впервые передала Украине основные боевые танки Т-72, а мы предоставили Польше танки Challenger 2. То же самое относится и к истребителям
    - заявил замминистра.
    С одним уточнением, танковое подразделение, прибывшее в Польшу как было, так и осталось британским. Если так же они намерены поступить и с самолетами, то замена получается "условная"
  3. rusich
    rusich Сегодня, 07:37
    +1
    Из 160 Еврофайтеров (не все исправные), сколько бриты выделят с барского плеча пшекам. Толкают пшеков на заклание после окраины.
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 07:38
    +1
    Зеленский продолжает грезить об американских F-16.
  5. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 07:41
    +1
    В то же время Великобритания поможет Польше компенсировать передачу самолетов Украине, поставив истребители из состава Королевских ВВС. О каких именно машинах идет речь, представитель британского Минобороны не сказал, да и о количестве планируемых к передаче самолетов тоже.

    Наверное передадут Польше Спитфайеры и Swordfish.
    Все славяне для наглосаксов - мусор, подлежащий утилизации ради колонизации жизненного пространства и природных ресурсов.
  6. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:44
    +2
    Поставят им старье, которое утилизировать дороже, чем отдать. Скоро в Европе будет две помойки: Украина и Польша.