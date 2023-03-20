Украинская сторона заявила о взрывах на военных объектах в Константиновке и о происшествии на военной базе под Черниговом

В ночное время суток несколько взрывов прогремели в контролируемой ВСУ Константиновке. В этом городе в течение последних нескольких суток противник наращивал концентрацию сил и средств, судя по всему, намереваясь организовать контрнаступление по деблокированию гарнизона ВСУ в Бахмуте (Артёмовске).
По некоторым данным, причиной взрывов в Константиновке на объектах размещения личного состава и военной техники противника стали удары российской артиллерии и авиации. На текущий момент о числе ликвидированных военнослужащих армии противника не сообщается.
На этом фоне стало известно о некоем ЧП на украинской военной базе в Черниговской области. Это учебный центр им.Ярослава Мудрого (он же 169-й учебный центр ВСУ «Десна», находящийся в одноимённом посёлке Черниговского района. До 2020 года пгт Десна относился к Козелецкому району, после упразднённому. Учебный центр этот располагается примерно в полусотне км от Киева.
Местные власти заявили о том, что в результате происшествия погибли четверо украинских военнослужащих. При этом ни о характере ЧП, ни о том, что стало его причиной, на текущий момент времени не сообщается.
Из украинской сводки:
Проводится служебное расследование органами ГБР (главное бюро расследований).
По некоторым данным, на базе «Десна» проводилось слаживание экипажей поступающей на Украину натовской бронетехники. Возможно, происшествие связано с нарушением техники безопасности при обращении с иностранным оружием и боеприпасами.