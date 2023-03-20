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Украинская сторона заявила о взрывах на военных объектах в Константиновке и о происшествии на военной базе под Черниговом

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Украинская сторона заявила о взрывах на военных объектах в Константиновке и о происшествии на военной базе под Черниговом

В ночное время суток несколько взрывов прогремели в контролируемой ВСУ Константиновке. В этом городе в течение последних нескольких суток противник наращивал концентрацию сил и средств, судя по всему, намереваясь организовать контрнаступление по деблокированию гарнизона ВСУ в Бахмуте (Артёмовске).


По некоторым данным, причиной взрывов в Константиновке на объектах размещения личного состава и военной техники противника стали удары российской артиллерии и авиации. На текущий момент о числе ликвидированных военнослужащих армии противника не сообщается.

На этом фоне стало известно о некоем ЧП на украинской военной базе в Черниговской области. Это учебный центр им.Ярослава Мудрого (он же 169-й учебный центр ВСУ «Десна», находящийся в одноимённом посёлке Черниговского района. До 2020 года пгт Десна относился к Козелецкому району, после упразднённому. Учебный центр этот располагается примерно в полусотне км от Киева.

Местные власти заявили о том, что в результате происшествия погибли четверо украинских военнослужащих. При этом ни о характере ЧП, ни о том, что стало его причиной, на текущий момент времени не сообщается.

Из украинской сводки:

Проводится служебное расследование органами ГБР (главное бюро расследований).

По некоторым данным, на базе «Десна» проводилось слаживание экипажей поступающей на Украину натовской бронетехники. Возможно, происшествие связано с нарушением техники безопасности при обращении с иностранным оружием и боеприпасами.
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14 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 07:43
    +2
    Украинская сторона заявила о взрывах на военных объектах в Константиновке и о происшествии на военной базе под Черниговом
    И чем больше - тем лучше ! good
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:48
      +2
      Местные власти заявили о том, что в результате происшествия погибли четверо украинских военнослужащих

      На Украине местные власти имеют отношение к учебному центру ВСУ? bully
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:02
      +2
      Курить в "леопардах" вредно для здоровья.
    3. frruc
      frruc Сегодня, 08:57
      0
      в результате происшествия погибли четверо украинских военнослужащих......на текущий момент времени не сообщается.

      Вероятно несоблюдение правил ППБ, нельзя играться со спичками, а может приходил бегемот
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:44
    0
    Возможно, происшествие связано с нарушением техники безопасности при обращении с иностранным оружием и боеприпасами.
    belay Русские не виноваты? Странно... Баширова с коллегой сюда! feel
  3. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 07:46
    +8
    . Это учебный центр им.Ярослава Мудрого

    Как неприятно видеть такие названия учебных центров. Князь Ярослав Мудрый — князь ростовский (987 — 1010), князь новгородский (1010 — 1034), великий князь киевский (1016 — 1018, 1019 — 1054) с ума бы сошёл, увидев дела «потомков».
    Наглосаксы всё же умудрились стравить славян, мрази.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 08:16
      +2
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Наглосаксы всё же умудрились стравить славян,

      Один народ. Но им не в первой. Точно также делили Индию.
    2. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 08:50
      +1
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      с ума бы сошёл
      drinks В пору не только Ярославу Мудрому сойти с ума, но и всему миру -
      История Украины берет свое начало с появления первых людей на ее территории. НАУЧНО ДОКАЗАНО, первые люди появились на украинских землях примерно миллион лет тому назад wassat

      ( учебник ДЛЯ СТУДЕНТОВ !!!)
      Киеслав Божеславич Украинский - шедевральный Великий Князь laughing Про которого кроме кострюлеголовых почему то никто ничего не слышал, а тем более не видел (только в украинец учебниках изображение) )))
      Наверное на сегодняшний день уместно перефразировать :
      "Умом науку незалежной не понять, историей всемирной не измерить - у ней особенная стать, в неё лишь неуч может верить..." wassat
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:47
    +3
    Четверо?Мало.Там ,этот центр пару раз уже "выносили"не по децки,пристрелялись.Надо повторять
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 07:47
    +4
    Больше всего поражает, что обучение на этом полигоне происходит на расстоянии менее 200 км от нашей границы...и похоже они не опасаются это делать
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 07:49
    +3
    Когда уже до них дойдёт то, что их гонят на убой не за украину, а за администрацию Бидона и Зелепуку? То ли ещё будет бандерлоги.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:23
    +1
    Это хорошо. Но главное чтобы наши политические и военные руководители и армия были готовы к широко анонсированному весеннему контр-наступлению шаровар. Адекватная часть европы уже начинает уставать от войны и постоянной помощи шароварам. Если контр-наступление провалится, то среди активно помогающих бандерлогам останутся англосаксы и всяческие маргиналы вроде прибОлтийских вымиратов и поленьев.
  8. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 08:43
    0
    Возможно, происшествие связано с нарушением техники безопасности при обращении с иностранным оружием и боеприпасами

    Союзники некачественные кондиционеры поставили, к бабке не ходи.
  9. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 08:48
    +1
    Служи в этой Десне. Учебка танковая была. Видимо и осталась. Три танковых полка. И очень много было боксов с танками на хранении. При боевых действиях разворачивалась дивизия