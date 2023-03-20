Минобороны приняло решение о строительстве третьего ледокола проекта 21180М в интересах ВМФ РФ

Серия военных ледоколов проекта 21180/21180М будет продолжена, Министерство обороны приняло решение о закладке третьего судна в интересах российского флота. Об этом сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.
На данный момент известно, что третий ледокол будет построен по модернизированному проекту 21180М как и второй ледокол серии "Евпатий Коловрат". Где произойдет закладка судна пока неизвестно, но передать его военным планируют в 2027 году. На сегодняшний день построено два ледокола для ВМФ РФ. Первый под названием "Илья Муромец" был построен на "Адмиралтейских верфях" по проекту 21180 и несет службу на Северном флоте. Второй ледокол, получивший имя "Евпатий Коловрат", был простроен на судостроительной фирме "Алмаз" в Санкт-Петербурге по модернизированному проекту 21180М, являющемся дальнейшим развитием проекта 21180. В отличие от базового ледокола, новый является "облегченной версией" с меньшей осадкой, что позволит ему работать на мелководье. Нести службу он будет на Камчатке в составе Тихоокеанского флота.
Серия ледоколов проектов 21180/21180М будет продолжена. Решение о строительстве третьего принято. Его передача ВМФ России запланирована на 2027 год
- приводит ТАСС слова Мальцева.
Как было сказано выше, третий ледокол будет построен по проекту 21180М, а значит будет иметь такие же характеристики, как у "Евпатия Коловрата": полное водоизмещение – 4080 тонн, длина корпуса – 82 метра, ширина – 19 метров, осадка – 4,6 метра. Скорость – до 14 узлов, дальность плавания – 7600 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 28 человек. Имеется площадка для размещения вертолета. Ледокол способен преодолевать льды толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла. Судно предназначено для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях.