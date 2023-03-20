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Председатель КНР опубликовал статью в российском СМИ об отношениях РФ и Китая

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Председатель КНР опубликовал статью в российском СМИ об отношениях РФ и Китая

В понедельник в «Российской газете» была опубликована статья председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В материале оцениваются китайско-российские отношения и перспективы их развития.


Публикация материала приурочена к визиту Си Цзиньпина в Российскую Федерацию и его встрече с президентом России Владимиром Путиным. Как известно, в Москву Си Цзиньпин приедет 20 марта и будет находиться в России до 22 марта. Основные переговоры состоятся в Кремле 21 марта.

В своей статье Си Цзиньпин много внимания уделяет описанию и характеристике китайско-российских отношений. Он называет Россию и Китай стратегическими партнерами и подчеркивает, что обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику.

Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон

- пишет Си Цзииньпин в «Российской газете».

По утверждению председателя КНР, его визит в Москву направлен на укрепление российско-китайских отношений, дружбы между двумя государствами. Он считает, что Китаю и России необходимо наращивать и укреплять торгово-экономическое и культурное сотрудничество.

Необратимой тенденцией развития современного мира Си Цзиньпин называет многополярность, уделяя в своей публикации довольно много места этому явлению.

Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране

- явно намекает председатель КНР на политику Запада.

Отдельное внимание Си Цзиньпин в статье уделил вооруженному конфликту на Украине. Как и следовало ожидать, он еще раз упомянул план мирного урегулирования, предложенный Пекином. Сам план Си называет отражением
«единства взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса». Вероятно, что на переговорах с Путиным тема китайского мирного плана будет обязательно поднята.

Завершает статью председатель КНР еще одним упоминанием, что Россия и Китай являются «попутчиками» в развитии и возрождении современного мира.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:22
    +1
    Во слова руководителя Китая.Ни о каком союзничестве речи не идет,проводим самостоятельную политику.Это к тем,кто верит в союз России и Китая на политическом уровне
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 08:27
      +3
      В том и суть неприсоединения. То есть многополярный мир, в котором все участники независимы и равноправны.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 08:40
        +2
        Цитата: Pavel73
        многополярный мир, в котором все участники независимы и равноправны

        это утопия и в истории человечества такого не было никогда и не будет, да и невозможно это в принципе, кто-то сильнее кто-то слабее будет всегда.. за мир во всем мире- просто лозунг.. типа "мировой паритет" какой то (и то условно), был только во времена США/СССР.. и даже в этом случае в мире рулили 2 силы, а не "все участники независимы и равноправны"
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 08:23
    +1
    Завершает статью председатель КНР еще одним упоминанием, что Россия и Китай являются «попутчиками» в развитии и возрождении современного мира.

    Вот добрыми попутчиками и нужно оставаться. Не больше и не меньше.
  3. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:32
    0
    . к визиту Си Цзиньпина в Российскую Федерацию и его встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Хороший знак - Китай становится к нам лицом. Но я бы не стал сильно обольщаться. Поставок вооружений, кредитов, инвестиций... и то, чего так нужно в данный момент, наверняка не будет. Но не будет и подножки со стороны Китая. Это тоже хорошая нынче новость.

    Китаю не нужно поражения России, но и сильная самостоятельная Россия ему тоже не нужна. Ему нужна зависимая от него страна. Вот ее то, эту зависимость, Китай и будет увеличивать.
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 08:39
    -2
    На союз особо ни кто и не рассчитывал. Но с "попутчиками" особо в тяжкие времена принято делиться насущним. А Китай ладно бы вёл себя как хитрый торговец, он же ведёт себя как шулер.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:54
      0
      Цитата: Аркадич
      хитрый торговец... шулер.

      Найдите десять отличий...