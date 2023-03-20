Председатель КНР опубликовал статью в российском СМИ об отношениях РФ и Китая

В понедельник в «Российской газете» была опубликована статья председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В материале оцениваются китайско-российские отношения и перспективы их развития.
Публикация материала приурочена к визиту Си Цзиньпина в Российскую Федерацию и его встрече с президентом России Владимиром Путиным. Как известно, в Москву Си Цзиньпин приедет 20 марта и будет находиться в России до 22 марта. Основные переговоры состоятся в Кремле 21 марта.
В своей статье Си Цзиньпин много внимания уделяет описанию и характеристике китайско-российских отношений. Он называет Россию и Китай стратегическими партнерами и подчеркивает, что обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику.
Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон
- пишет Си Цзииньпин в «Российской газете».
По утверждению председателя КНР, его визит в Москву направлен на укрепление российско-китайских отношений, дружбы между двумя государствами. Он считает, что Китаю и России необходимо наращивать и укреплять торгово-экономическое и культурное сотрудничество.
Необратимой тенденцией развития современного мира Си Цзиньпин называет многополярность, уделяя в своей публикации довольно много места этому явлению.
Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране
- явно намекает председатель КНР на политику Запада.
Отдельное внимание Си Цзиньпин в статье уделил вооруженному конфликту на Украине. Как и следовало ожидать, он еще раз упомянул план мирного урегулирования, предложенный Пекином. Сам план Си называет отражением
«единства взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса». Вероятно, что на переговорах с Путиным тема китайского мирного плана будет обязательно поднята.
Завершает статью председатель КНР еще одним упоминанием, что Россия и Китай являются «попутчиками» в развитии и возрождении современного мира.