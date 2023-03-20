Северная Корея провела учения с имитацией ядерного удара

Северная Корея продолжает держать в тревожном состоянии Южную Корею, Японию и их западных союзников.
Как сообщило государственное информационное агентство КНДР ЦТАК, северокорейские военные провели 18-19 марта учения, что уже тревожный сигнал для противников. Однако Пхеньян провёл не просто учения, а имитацию ядерного удара. Был осуществлён успешный контролируемый взрыв имитационной «ядерной» испытательной боеголовки, если верить сообщению ЦТАК.
Были проведены учения по запуску, имитировавшему нанесение ядерного удара по главному объекту врагов
- отмечает северокорейское агентство.
Согласно данным агентства, испытательная баллистическая ракета успешно поразила цель в Японском море, находившуюся на расстоянии 800 километров от места пуска. Точнее, имитационная боеголовка была взорвана на высоте 0,8 км над предполагаемой целью.
Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил учения и отметил, что такие мероприятия повышают эффективность действий военных в реальных боевых условиях с возможным применением ядерного оружия.
В Токио заявили, что ракета не пересекла исключительную экономическую зону Японии, но Пхеньяну был объявлен протест по линии посольства в Пекине (дипотношений между Токио и Пхеньяном нет). КНДР уже провела девять пусков ракет в этом году.