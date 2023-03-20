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Северная Корея провела учения с имитацией ядерного удара

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Северная Корея провела учения с имитацией ядерного удара

Северная Корея продолжает держать в тревожном состоянии Южную Корею, Японию и их западных союзников.


Как сообщило государственное информационное агентство КНДР ЦТАК, северокорейские военные провели 18-19 марта учения, что уже тревожный сигнал для противников. Однако Пхеньян провёл не просто учения, а имитацию ядерного удара. Был осуществлён успешный контролируемый взрыв имитационной «ядерной» испытательной боеголовки, если верить сообщению ЦТАК.

Были проведены учения по запуску, имитировавшему нанесение ядерного удара по главному объекту врагов

- отмечает северокорейское агентство.

Согласно данным агентства, испытательная баллистическая ракета успешно поразила цель в Японском море, находившуюся на расстоянии 800 километров от места пуска. Точнее, имитационная боеголовка была взорвана на высоте 0,8 км над предполагаемой целью.

Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил учения и отметил, что такие мероприятия повышают эффективность действий военных в реальных боевых условиях с возможным применением ядерного оружия.

В Токио заявили, что ракета не пересекла исключительную экономическую зону Японии, но Пхеньяну был объявлен протест по линии посольства в Пекине (дипотношений между Токио и Пхеньяном нет). КНДР уже провела девять пусков ракет в этом году.
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3 комментария
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  1. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:31
    -1
    Вот даже с учётом "враг моего врага - мой друг", должен сказать, что мир был бы намного спокойнее, не будь ЯО у Израиля, ЮАР (в свое время) и прочих Климов. Выпустить на волю эту силу легко и когда она против твоего врага, даже очень заманчиво, но вот предугадать отдаленные последствия крайне проблематично. И сегодняшний друг завтра легко может встать врагом. Особенно, когда дело касается авторитарных или религиозно-одиозных стран типа Ирана (как, кстати, уже было в истории). Даже более простой пример - Батька. То лучший друг, то бежит на Запад, как только выгоднее это станет. Так и с другими странами.
    С другой стороны, единственной страной, что использовала ЯО против людей остаются США.
    И для ВО:
    Северная Корея продолжает держать в тревожном состоянии Южную Корею, Японию и их западных союзников.

    Вы так легко пишите о том, что мир находится в состоянии готовности к яд.войне, как будто Ын с КНДР находятся не так далеко от наших границ, а на каком нибудь Марсе!
    Что хорошего в том, что автократ размахивает ядерной дубинкой? На КНДР никто не нападает, острой фазы военных действий нет. А вы о таких вещах чуть ли не с радостью пишите. Не боитесь, что вот этот вот "вождь" запустит эффект домино в играх со своим СуперЭго?
    1. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:51
      +1
      От эффекта домино мир сдерживает ЯО, в том числе КНДР, Израиля, а в перспективе и Ирана.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:54
      0
      Полностью поддерживаю ваше мнение, но реалии мира показывают , что технологии вооружения будут расползаться по всему миру. Иран нам помог чем-то, взамен мы ему однозначно что-то предоставили.
      А так да задумываешься , что оружие массового поражения рано или поздно окажется в руках руководителя-смертника и становиться мрачно.