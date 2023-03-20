Итальянские инструкторы завершили обучение военнослужащих ВСУ применению ЗРК SAMP-T

Украина в скором времени получит на вооружение обещанные зенитные системы SAMP-T, в Италии завершено обучение украинских военнослужащих эксплуатации данных комплексов. Об этом сообщает итальянская пресса.По данным издания Il Fatto Quotidiano, на военной базе итальянской армии в городе Сабаудия инструкторы завершили обучение группы военнослужащих ВСУ, направленных для освоения зенитных комплексов SAMP-T. Всего обучение прошли примерно 20 человек, точное количество прибывших в Италию украинцев не называется. Подготовка началась в начале марта и продлилась примерно три недели. В ближайшее время украинские зенитчики поедут на Украину ждать прибытия зенитных комплексов, которые отправятся Киеву "до конца весны". Такие планы озвучили в Риме.Подчеркивается, что обучение всушников проводилось на симуляторах, у командования итальянской армии имелись планы провести боевые стрельбы ЗРК SAMP-T с привлечением украинских военных, но будут ли они реализованы - информации нет. Минобороны Италии официально ничего не сообщает, итальянская пресса выдвигает только предположения. Между тем, как пишет та же газета Il Fatto Quotidiano, еще одна группа украинских военных подготовлена на военной базе в окрестностях Рима, их обучали управлению бронтехникой.Обещанная Римом Киеву еще в декабре прошлого года зенитная система SAMP-T все никак не доберется до Украины, несмотря на неоднократные обещания. Все дело в том, что поставка совместная, итало-французская, где Италия должна поставить радары, а Франция - пусковые установки комплекса. Согласование идет с трудом, то одни, то другие заявляют о "возникших проблемах".ЗРК SAMP-T предназначены для защиты войск и прикрытия стратегически важных стационарных объектов. Комплекс способен сбивать самолеты, БПЛА, крылатые и противорадиолокационные ракеты, в том числе тактические баллистические, что очень требуется Киеву. Дальность поражения для самолетов - от 3 км до 100 км, баллистических ракет - от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км.