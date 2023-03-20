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Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»

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Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»

В современном мире международное право демонстрирует всё большую неэффективность. Большинство стран мира не спешит исполнять решения Генеральной ассамблеи ООН. О кризисе международного права пишет в посте в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.


Политик называет акты Генеральной ассамблеи ООН «ангажированными», несправедливыми. Но основное внимание он уделяет анализу недавнего решения МУС (Международного уголовного суда) выдать «ордер на арест» российского президента Владимира Путина.

Зампред Совбеза отмечает, что в МУС так и не вступили крупнейшие государства мира – Россия, США, Китай, Индия. Решения МУС не исполняются. Например, экс-глава Судана Омар аль-Башир также был «арестован» МУС, но до сих пор никто так его и не арестовал. Эффективность деятельности «суда», делает вывод Медведев, является нулевой.

По утверждению зампреда Совбеза РФ, суд над страной и ее лидерами возможен в двух случаях – если сама страна практически утратила суверенитет и «дико ослабела», и если страна проиграла войну и капитулировала. Иных возможностей для претворения в жизнь «приговоров» МУС не предвидится.

Кроме того, международный авторитет МУС был окончательно убит историей с военными преступлениями США в Афганистане и Ираке. Эта структура ничего не могла сделать в плане осуждения военных преступлений. К тому же, США сразу заявили, что не ратифицировали Римский статут.

Теперь МУС решил «судить» президента России. Но такое решение было очень опрометчивым.

Произошло окончательное обрушение системы международного права

- подчеркивает Медведев.

Теперь, утверждает зампред Совбеза, никто более не пойдет ни в какие международные органы. Страны мира предпочтут договариваться между собой. Естественно, отразиться это и на решениях ООН, которые Медведев называет «дурацкими».

В конце поста Медведев напоминает судьям МУС, что они «ходят под Богом и ракетами».

Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда

- написал Медведев.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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33 комментария
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  1. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 08:32
    -6
    Не выпускайте его больше в интернет
    1. Умник
      Умник Сегодня, 08:33
      -10
      С такими политиками нам бы до пятницы дожить
      1. frruc
        frruc Сегодня, 08:45
        +2
        Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда

        Не стоит уподобляться и высказывать подобные суждения как это делают некоторые политики "единого запада" , они сами себя накажут своей безмозглостью.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:50
          +3
          "Фантомас разбушевался". Очередная серия.
    2. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 08:37
      +5
      Он всего лишь отзеркаливает западных политиков.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 08:46
        +5
        Тогда это "обезьяничесво", а это ни красит (сначала хотел написать политика такого уровня но осознал свою ошибку) человека занимающего пост на таком уровне.
        Попросту говоря "дешёвый популизм".
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:58
        +1
        Цитата: Pavel73
        Он всего лишь отзеркаливает западных политиков.

        Но уж совсем-то "пургу" нести не надо бы зампреду СБ РФ.
    3. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:42
      +7
      Цитата: Alister Kroulegg
      Не выпускайте его больше в интернет

      После фразы "гиперзвуковой оникс" стало грустно. Так как "оникс" ракета сверхзвуковая, на экспорт ушла как "Брамос". Она выдаюшаяся, но не гиперзвуковая. Да есть гиперзвуковой "Циркон", но нему информации нет. И тратить гиперзвуковую ракету на этих гомосеков из карманного суда расточительство.
    4. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:46
      +3
      Медведев говорит, как юрист и с этой точки зрения он прав. Я бы усилил: " Под богом Посейдоном и Сарматом ходите; дураки долго не живут..."
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:55
        +1
        Коллега,относительно терминологии: пустобрех и юрист - разные вещи. Кроме того, ты в Совбезе великой ядерной державы и юристом ты можешь быть дома,вдали от СМИ.
  2. Комментарий был удален.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:39
      +5
      Я не знаю,что на него влияет.Но высказывания его "на грани"говорит о популизме..Не проще ли преследовать "этих судей"по решению нашего суда?Понятно,что и это чушь.Нет у нас такого влияния на страны,где эти особи могут появиться.Но и эта чушь уж лучше чуши из уст ДАМа
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 08:42
        0
        возможно так и будет, щас с нашей стороны идет разбор полетов, дальше как вариант суд принимает решение об ареасте или ликвидации судей МУС
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 08:45
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Но и эта чушь уж лучше чуши

        Выбирайте любую чушь которая больше понравится, всё-равно ничего другого не будет...
  3. Игорь К
    Игорь К Сегодня, 08:37
    0
    Под богом и ракетами, сильно сказано.
    Ребятам из МУС надо застроховаться на сумму поболя что бы семья в последствии не бедствовала.
  4. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 08:38
    +5
    в данный момент все он правильно говорит.. на западе должны понимать что даже попытка арестовать ВВП закончится для них очень печально.. причем использование ЯО полностью будет оправдано.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 09:01
      0
      Увы, он только говорит. Где обещанный "судный день", хотя атака на Крымский мост уже была? На настоящий момент в МИД не вызваны даже послы тех стран, где заявили о готовности арестовать президента России по решению МУС. Какое уж тут "использование ядерного оружия"!
  5. Sith
    Sith Сегодня, 08:41
    0
    Цитата: incoggnoto
    в данный момент все он правильно говорит.. на западе должны понимать что даже попытка арестовать ВВП закончится для них очень печально.. причем использование ЯО полностью будет оправдано.

    Почему мы применили против МУС ЯО?
    Обычное просто бы не долетело!
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 08:46
      +2
      не важно, важно то что они должны бояться, и не только судьи но и простые люди.. таким образом мы создадим давление на политиков на западе... страх очень хороший инструмент
    2. Михаил Тында
      Михаил Тында Сегодня, 08:53
      0
      Долетело бы и обычное.
      Знаю, знаю... Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
      Кстати, а с каких пор ценность информации стала зависеть от количества знаков? Смысловая нагрузка не находится в прямой зависимости от числа знаков используемых для ее передачи. Кроме того, фраза "Я не достаточно умен что бы написать нормальный комментарий" провокационна.
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:41
    +3
    . Например, экс-глава Судана Омар аль-Башир также был «арестован» МУС, но до сих пор никто так его и не арестовал.

    Дело не в том, арестовали, не арестовали. Просто эти европейцы совсем "страх потеряли" и абсолютно уверенны в своей безнаказанности. А надо бы, как нибудь взбодрить эту радужную кодлу.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 08:45
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      А надо бы, как нибудь взбодрить эту радужную кодлу.

      от высказываний ДАМ они - ни взбодрятся, ни хуже спать не станут..
  7. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 08:42
    +2
    А по мне, так он всё правильно сказал! А чем недовольны выше постившие?
    Может и вас не выпускать в интернет? Или ради "дожить" можно и сглотнуть?
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 08:49
      +2
      Да нет, он сказал все правильно ( можно и больше сказануть) но в конце просматривается какая то уж детская запальчивость. Серьезные люди не пугают, серьезные люди делают, или пугают так, что им сразу верят.
  8. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 08:45
    0
    Бла -бла-бла. Надо не представлять во влажных мечтах,а делать.
  9. faiver
    faiver Сегодня, 08:48
    +2
    Высказывание про ракетный удар выставляет автора в явно неумном свете.
    Повторюсь - необходимо выдать ордера на арест всех судей МУС, объявить их в международный розыск, и обратиться в Интерпол.
    1. Dizel200
      Dizel200 Сегодня, 08:55
      +1
      Как вариант,какие то совершенно неизвестные группировки в Сирии Шахедами разнесли базы амеров в Сирии, совершенно случайно.
  10. astronom1973n
    astronom1973n Сегодня, 08:52
    0
    Вопрос к профессионалам на сайте: "Можно ли попасть точно цирконом по мосту ,чтобы его разрушить?"
  11. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 08:55
    +1
    Дорос дядька до звания тролля девяносто уровня. Однозначно.
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:55
    +1
    Да, а вот это- глупость несусветная. Сейчас начнут оправдывать. Мол его не так поняли. Да не то он имел ввиду. Как это все мерзко!
  13. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 08:58
    0
    Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»

    Всем критикам немного истории.
    СССР на западе боялись, и поэтому с 1945 г. по 1991 г. СССР и запад прожили в мире. После распада СССР сразу начались проблемы, первая из которых - 1999 г. война в Югославии. Затем войны прямо посыпались. Дошло и до наших границ и окраин. Сейчас, как раз, и разгребаем на Украине эту упущенную нами боязнь запада. На очереди Приднестровье, Кавказ, Средняя Азия. Это все результат того, что запад - наглосаксы нас не бояться. Сюда же, пример Польши, где бравые паны совсем оборзели и полностью забыли про предыдущие разделы Польши, Финляндии, Швеции, которые строем маршируют в НАТО, взрыв трубопровода на Балтике... Могло ли такое произойти в период существования СССР!?
    Запад боялся СССР и шагу не мог ступить без оглядки, согласования своих действий с СССР.
    Так, что, боязнь России отлично могла бы успокоить даже самые безумные головы идиотов на западе и позволить России нормально существовать и развиваться без оглядки на все выдумки и выкрутасы наглосаксов и их прихлебателей...
    Вывод: если запад, наглосаксы будут бояться нас, Россию, то никакой войны больше не будет, ни по окраинам России, ни у наших друзей. Россия, как и в период СССР, будет жить в мире с западом. Единственное, чего тогда нельзя допустить при таком мире с западом, - повторения развода с разрядкой и иными подобными западными штучками.
  14. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:00
    0
    У ДАМа просто печалька.

    Сотрудников администрации президента России попросили избавиться от смартфонов американского бренда Apple. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

    В публикации говорится, что чиновники получили рекомендации прекратить пользоваться iPhone до 1 апреля 2023 года. Предположительно, мера в дальнейшем распространится и на чиновников в российских регионах.

    Это связывают с соображениями безопасности. По оценке специалистов, "айфоны" в большей степени подвержены взлому со стороны западных спецслужб и могут использоваться для шпионажа.

    https://www.kp.ru/online/news/5187128/
  15. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:00
    0
    Этот человек рулит страной уже 20 лет, с коллегами...
    И сделать ничего нельзя.

    Хотя, некоторые заявляют , он хорош в законотворчестве, в тонком, незаметном перекраивании законов в пользу капиталистов.
    Там , про вредные производства, про пенсию, про доплаты и т.п.
  16. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 09:02
    0
    Громкие слова за которымы реальных действий ноль, хотя бы для начала хоть раз Банковой попробуйте, здание Генштаба, СБУ итд, стоят целые в Киеве, а он по Гааге бить собрался, такие слова рассчитаны наверное на стариков которые верят любому бреду по зомбоящику