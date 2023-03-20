Американский аналитик назвал «совместную концепцию конкуренции» Пентагона лучшим способом противостояния Запада Китаю

Недавно Объединенный комитет начальников штабов ВС США опубликовал документ под названием «Совместная концепция конкуренции», в котором определяются понятия «стратегического соперничества» и разъясняется, как будут действовать американские вооруженные силы в условиях современных вызовов и рисков.Джеймс Холмс, заведующий кафедрой морской стратегии в Военно-морском колледже и бывший офицер артиллерии ВМС США, анализирует в статье для ресурса 19fortyfive.com аспекты применения данной концепции в отношении американо-китайского противостояния. По словам Холмса, сама концепция является очень расплывчатой и мало что дает, если рассматривать ее вне конкретного политического, социального и географического контекста.Поскольку ограничиваются средства, вкладываемые в конкуренцию, акцент делается на затяжное противостояние. По утверждению авторов концепции, потребуется 15-20 лет для того, чтобы сместить конкурентный баланс с главными потенциальными противниками.В некотором смысле, пишет Холмс, стратегическая конкуренция представляет собой «виртуальную войну». Упор делается на борьбу за восприятие победителей. То есть, страны будут конкурировать за то, кого из них сочтут победителем без прямого вооруженного столкновения. Но это пока - лучший способ противостояния Китаю.Вооруженным силам в концепции конкуренции отводится не первостепенная роль. Они, пишет Холмс, для США – лишь один из инструментов политики, причем далеко не главный. Понятно, что значительное внимание будет уделяться политическим мерам воздействия, информационному противостоянию, экономическим рычагам.Однако американские аналитики, и Холмс в том числе, не задумываются над тем, есть ли вообще у западного мира с его демографическими особенностями в запасе еще несколько десятилетий для противостояния Китаю и другим потенциальным противникам? Эти проблемы невозможно решить никакими концепциями и стратегиями. Уже сейчас американские вооруженные силы сталкиваются с колоссальным дефицитом новобранцев, с падением уровня подготовки личного состава. И эти проблемы будут только усугубляться.