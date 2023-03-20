Американская пресса уже начала критиковать визит председателя КНР в Россию: «Это вызов глобальному порядку во главе с США»

Этот визит означает китайское стремление бросить вызов глобальному порядку, возглавляемому США

Официальный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву, который начинается сегодня, вызвал резко негативную реакцию американских средств массовой информации. Впрочем, такая реакция была вполне предсказуемой и закономерной.Американский телеканал CNN возмущается, что Си Цзиньпин будет обедать с российским президентом, которого он называет «лучшим другом». Далее начинается очередная демонстрация полного отсутствия логики у западных журналистов: Россию опять называют «международным изгоем», хотя даже дружбы с одним Китаем, в котором проживает шестая часть человечества, достаточно, чтобы «изгоем» не являться, а если приплюсовать к Китаю Индию, Индонезию, Бразилию и множество других стран Азии, Африки и Латинской Америки, то ни о каком статусе «изгоя» не может идти и речи.- подчеркивает американское СМИ.Как утверждает американская пресса, Китай фактически подыгрывает России в украинском конфликте. Кроме того, в Пекине рассчитывают извлечь выгоду из недавнего восстановления дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Китай примерил на себя тогу миротворца и сейчас попытается повторить свой ближневосточный опыт в отношении Украины, считают американские публицисты.Американская пресса также обращает внимание, что после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, Си Цзиньпин разговаривал с Владимиром Путиным четыре раза. С президентом Украины Владимиром Зеленским Си Цзиньпин не говорил вообще после начала конфликта.