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Американская пресса уже начала критиковать визит председателя КНР в Россию: «Это вызов глобальному порядку во главе с США»

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Американская пресса уже начала критиковать визит председателя КНР в Россию: «Это вызов глобальному порядку во главе с США»

Официальный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву, который начинается сегодня, вызвал резко негативную реакцию американских средств массовой информации. Впрочем, такая реакция была вполне предсказуемой и закономерной.


Американский телеканал CNN возмущается, что Си Цзиньпин будет обедать с российским президентом, которого он называет «лучшим другом». Далее начинается очередная демонстрация полного отсутствия логики у западных журналистов: Россию опять называют «международным изгоем», хотя даже дружбы с одним Китаем, в котором проживает шестая часть человечества, достаточно, чтобы «изгоем» не являться, а если приплюсовать к Китаю Индию, Индонезию, Бразилию и множество других стран Азии, Африки и Латинской Америки, то ни о каком статусе «изгоя» не может идти и речи.

Этот визит означает китайское стремление бросить вызов глобальному порядку, возглавляемому США

- подчеркивает американское СМИ.

Как утверждает американская пресса, Китай фактически подыгрывает России в украинском конфликте. Кроме того, в Пекине рассчитывают извлечь выгоду из недавнего восстановления дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Китай примерил на себя тогу миротворца и сейчас попытается повторить свой ближневосточный опыт в отношении Украины, считают американские публицисты.

Американская пресса также обращает внимание, что после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, Си Цзиньпин разговаривал с Владимиром Путиным четыре раза. С президентом Украины Владимиром Зеленским Си Цзиньпин не говорил вообще после начала конфликта.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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44 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:34
    +8
    Американская пресса также обращает внимание, что после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, Си Цзиньпин разговаривал с Владимиром Путиным четыре раза. С президентом Украины Владимиром Зеленским Си Цзиньпин не говорил вообще после начала конфликта.


    А какой смысл с проамериканской марионеткой разговаривать? Никакого.
    1. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 09:57
      +1
      кровавой марионеткой. Должность клоуна - кровавая марионетка...официальная.....как в прочем и у старого клоуна тоже...они на пару две кровавые марионетки. Один в сша другой на бывшей украине.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 10:17
        0
        Ни одна крупная империя не разваливалась мирно. Если сателиты хотят мира пусть задумаются, сша из бросит в огонь войны против неугодных. Вот такая диктатура крпаративной "демократии".
        1. Комментарий был удален.
        2. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 11:30
          0
          ....CNN возмущается, что Си Цзинпин будет обедать с российским президентом......

          Это как??? У CNN мания величия! Совсем оборзели! Интересно,уборщицы и туалетные работники в CNN тоже возмущены? Лучше бы своим Байденом возмущались, что он с Зеленским возится.
          1. seregatara1969
            seregatara1969 Сегодня, 11:40
            +1
            Этот визит означает китайское стремление бросить вызов глобальному порядку, возглавляемому США! так и есть с 91 года! это вам за ссср!
  2. alex83
    alex83 Сегодня, 09:35
    +7
    Не успел Си приехать, а у амеров уже подгорело
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 09:50
      +3
      Так неприятно им выходить из зоны комфорта.. Сами так сильно поверили в свою исключительность и величие, что вообще потеряли связь с реальностью. Начали придумывать от скуки "вельможные" развлечения и темы для чая.. А тут бах, мировая революция.
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 10:17
        +1
        Цитата: Azim77
        Сами так сильно поверили в свою исключительность и величие, что вообще потеряли связь с реальностью.

        Этот визит означает китайское стремление бросить вызов глобальному порядку, возглавляемому США
        Сижу вот , собрался было в туалет сходить, теперь думаю, нет, надо сначала в госдепе письменное разрешение получить... мало ли чего...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:38
    +4
    Прекрасно ,замаскировавшиеся в своём параллельном мире не выдержали , полезли наружу.А могли отсидется.Счас они надевают ошибок ,основных на их правилах.Мир смотрит со стороны и делает выбор ,чья модель развития выгодней.И это уже действует.Макорошка во время вояжа в некоторых странах узнал что такое позор ,уровня байдена у саудитов.
  4. marchcat
    marchcat Сегодня, 09:39
    +1
    Изгоем как раз можно смело назвать штаты и европейцев. В обычной английской речи изгоем может быть любой, кто не вписывается в нормальное общество.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:41
    +4
    Боятся матрасы дружбы России и Китая. Но сами же "от великого ума" и подталкивают эти страны друг к другу.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:57
      -14
      Боятся матрасы дружбы России и Китая.
      Какая дружба в мировой политике?) Россия стремительно теряет суверенитет углубляясь в Китайскую зону влияния, это последняя соломинка. Все какие то друзья мерещатся))
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:05
        +1
        А почитать статьи Путина и Си не вариант?Тема угроза России от Китая до такой степени на сайте заезжена,что становится совсем не интересно ваше мнение.Но продолжайте,прикалывает видеть вашу позицию.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 10:08
          -6
          А почитать статьи Путина и Си не вариант?
          Путины и Си, приходят и уходят....
          Тема угроза России от Китая
          Не занимайтесь приписками, Я про угрозы ничего не писал. Научиться читать мало, надо еще смысл прочитанного понимать.
          1. Ныробский
            Ныробский Сегодня, 11:38
            0
            Цитата: Trapp1st
            А почитать статьи Путина и Си не вариант?
            Путины и Си, приходят и уходят....

            Вы не закончили мысль, вернее будет так -
            "Путины и Си, приходят и уходят....матрасы".
            Тюбетейка гегемона, американцам явно не по размеру.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:43
    +4
    Этот визит означает китайское стремление бросить вызов глобальному порядку, возглавляемому США

    Этот визит означает, что "глобальному порядку, возглавляемому США" наступает конец. Альянсу КНР+РФ, на базе БРИКС, пора устанавливать свой глобальный порядок, в котором англосаксам отводится "твое место -6"
  7. север 2
    север 2 Сегодня, 09:43
    +5
    если в Америке истерика , значит Россия и Китай поступают правильно !
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:44
    +4
    Правильно боятся, есть о чём поговорить и договориться.
    А вот кто полосатых короновал возглавлять глобальный порядку? Сами себя? У нас есть на эстраде один "король", который так думает, хотя многим видится шут в роли "короля".
    1. Kreta25
      Kreta25 Сегодня, 10:27
      0
      Ну судя по тому, сколько этот "король эстрады" имеет, многие видят его именно королем)))
      А что касается звездно-полосатых, то они сами себя короновали - но весь мир же это проглотил. Их сфера влияния огромна, щупальца везде, всех гнут под себя не мытьем так катаньем. Уже сколько лет все скандируют, что доллару вот-вот придет конец, а всей Америке - кирдык, но воз и ныне там.
  9. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 09:45
    +3
    по факту так и есть, щас решается реально очень многое, поэтому такая реакция. более того кризис в банковской системе США, говорит о том что КИтай не особо может бояться экономических санкци,
    поэтому укрепление связей между РФ и Китаем очень сильно бьет по Западу.
  10. Arifon
    Arifon Сегодня, 09:46
    +4
    Американская пресса: ...«Это вызов глобальному порядку во главе с США»
    Ну наконец-то вы поняли, ну тупыыыыеее....
    Только это вызов глобальному БЕСпорядку во главе с США!
  11. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:47
    +2
    А как они хотели? У них , что ни день , то вызов , а сами в это время успешно занимаются провокациями по всему миру.
  12. Goto
    Goto Сегодня, 09:48
    -1
    Еще ничего не решено, не сделано никаких заявлений, не подписано никаких обязательств и т.д.
    Как оно повернется - никто не знает.
  13. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 09:50
    0
    Ну конечно! Забыли их спросить! Что т ребята совсем чувство реальности потеряли.
  14. _просто
    _просто Сегодня, 09:50
    0
    Си по поводу "Мотор Сич" будет о чём потолковать с Зеленским... Если уж беседа состоится. КНР может рассчитывать на долю в нём, если поможет вооружением и прочей техникой.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:08
      0
      Поблагодарить за продолжении зерновой сделки,КНР второй после Турции по вывозу сельхоз продукции с Украины и они на Украине в это выкладывали свои кровные.
  15. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:51
    +5
    " Xi Jinping n'a pas du tout parlé au président ukrainien Volodymyr Zelensky après le début du conflit. "
    Normal ! Qui parle avec une poupée ou une marionnette à part les enfants et les fous ...?

    "Си Цзиньпин вообще не разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским после начала конфликта. "
    Нормальный ! Кто разговаривает с куклой или марионеткой для детей и сумасшедших ...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:12
      0
      Цитата: YanniKounnar
      Кто разговаривает с куклой или марионеткой для детей и сумасшедших ...

      Такие же, как сама марионетка.
  16. ТанкоистребительСУ-100
    ТанкоистребительСУ-100 Сегодня, 09:54
    +1
    Пин.досы вообще берега потеряли, типа, как это товарищ Си по своему разумению действует, а не побежал в заокеанскую Орду и спрашивать разрешения управлять Китаем. Уже были такие вот "исключительные", "высшей расой" себя мнили, Хреново закончили.
  17. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:54
    +2
    "...Cette visite témoigne de l'ambition de la Chine de défier l'ordre mondial dirigé par les États-Unis..."
    Il y a une part de vérité dans cette déclaration et cela traduit bien la volonté des USA : "...diriger le monde.."
    C'est révélateur !!
    Par contre " ...ordre" est mensonger , le désordre étant plus bénéfique pour les USA...

    "...Этот визит свидетельствует о стремлении Китая бросить вызов мировому порядку, возглавляемому Соединенными Штатами..."
    В этом утверждении есть доля правды, и оно хорошо отражает волю США : "... управлять миром..."
    Это показательно !!
    С другой стороны, "...порядок" лжив, а беспорядок более выгоден для США...
  18. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 09:57
    +1
    Глобальный порядок, возглавляемый США?... То есть, они УЖЕ поставили себя во главе всего глобуса, а на ООН наплевали?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:11
      0
      Обычно Сову на глобус натягивают через ось ,на котором он крутится,а он находится вверху,но можно попробовать и снизу через подставку ,для Австралии там верх.Но будет - больно. hi
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 10:20
        +1
        натягивают через ось ,на котором он крутится

        Такое ощущение - что наша планета стремительно принимает форму мудоида..

        мудоид - поверхность , получаемая вращением образующего мудака вокруг оси, лежащей в плоскости этого мудака, но не проходящей через его центр.
  19. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:58
    +3
    Это вызов глобальному порядку во главе с США

    Глобальный типа порядок разрушили сами матрасники. Их предшественники, как бы к ним не относиться, сумели таки когда-то предложить планете некие правила, которые худо-бедно но устраивали почти всех. И за обеспечение их функционирования - имели свою долю. Нонешние же - начали вести себя как феодалы в своём имении. Считая весь мир за своих крепостных, обязанных их содержать просто потому что.. А тех кто не желает - заставят тупо военной силой. Только вот с силой-то - как выясняется совсем не ах.. А кормить наглых дармоедов на халяву - желающих нэма. Отсюда и нонешние проблемы Америки - явная переоценка своих реальных возможностей, и полное нежелание давать остальным хоть что-то взамен признания своего верховенства.. Кому на хрен нужен правитель, который только гребёт всё лопатой из карманов подданных и ни черта не делает чтобы обеспечить им хоть сколько-нибудь сносную жизнь и порядок? Такие долго не живут..
  20. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 09:59
    0
    "Американская пресса уже начала критиковать визит председателя КНР в Россию: «Это вызов глобальному порядку во главе с США». Перевожу на русский язык. Это вызов глобальному беспределу ОПГ во главе с паханом - США. То есть борьба с организованной преступностью.
  21. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:00
    0
    Как их колбасит от наших совместных слов" учитывая геополитические интересы стран основаных на международных законах" и про Украину через два дня забудут. wassat
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:01
    +2
    подчеркивает американское СМИ.
    . Да фиг на них.
    Мир должен изменится, вот он и меняется, естественный процесс развития.
  23. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 10:03
    0
    Было бы очень тревожно и странно, если бы наши враги хвалили бы этот визит.
  24. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:05
    +3
    А, что Китай должен был разрешения спросить у штатов? Я, живо себе представляю, как китайцы на поклон пришли к дяде Сэму. Челобитную принесли естественно. И униженно просили о дозволение визита в Москву. Ну, что за сюр?
  25. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:22
    +1
    Встреча Си Цзиньпина с Путином это не полюбовные отношения, и не идеологические ( типа коммунист с коммунистом) а чисто прагматические. Это встреча капиталиста с коммунистом у которых совпали территориальные цели. Мы берём Украину в целях самозащиты и Китай берёт Тайвань с теми же целями. Мы оба убираем плацдармы для нападения на наши страны. soldier
  26. solar
    solar Сегодня, 10:22
    -1
    Хотелось бы понять, откуда автор взял основания для заключений в стиле- критиковать, вызвал резко негативную реакцию, возмущается и прочее. "США в истерике" для полноты картинки еще не хватает. Судя по статье, ничего такого не наблюдается.
    телеканал CNN возмущается, что Си Цзиньпин будет обедать с российским президентом

    Где здесь автор нашел "возмущение"? Дальше- больше.
    даже дружбы с одним Китаем, в котором проживает шестая часть человечества, достаточно

    Где автор "дружбу" с Китаем увидел? Где хоть какая-то поддержка от Китая России, хотя бы на словах? Китай во время голосования в ООН по признанию России агрессором спокойно занял нейтральную позицию, хотя легко мог это заблокировать еще на этапе голосования в СБ ООН по передаче рассмотрения на Генассамблею, так как у Китая есть право вето и он им не стесняется пользоваться. Но не в этот раз, сейчас он преспокойно смотрел, как в ООН официально оформляют Россию агрессором. Это друг такой?
    А остальные в списке "друзей"?
    а если приплюсовать к Китаю Индию, Индонезию, Бразилию и множество других стран Азии, Африки и Латинской Америки

    А с какой радости автор их к друзьям плюсует? Кто-то из них проголосовал против признания России страной- агрессором? Никто.
    Против этого проголосовали делегации только России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи- вот вам и список друзей:((
    Да даже Иран категорически отказывается признавать свою помощь России, а автор что-то пишет о "дружбе" с длинным списком:(((
  27. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 10:30
    -1
    У России с Китаем уж вековой опыт положительных отношений. Правда в эпоху Хрущёва немного были испорчены и так шло до Нашего Руководителя Государства Российского Владимира Путина, а с приходом Владимира Путина даже стали намного лучше, чем прежде было. Благодаря Владимиру Путину отношения между Россией и Китаем на равных и Товарищ Си Цзиньпин является Другом Владимира Путина и России. В Товарище Си Цзиньпине мне нравится та невозмутимость, когда Он встречается с представителями запада и доброжелательность на лице, когда встречается с Владимиром Путиным. Как Россия, так и Китай это Великие Державы, Руководители которых понимают слово "Дружба".
  28. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 10:34
    0
    Американский телеканал CNN возмущается, что Си Цзиньпин будет обедать с российским президентом...

    Не надо возмущаться, всему своё время. А пока Байден пусть обедает или сам, или с Зеленским, если одному скучно.. Господину Си Цзиньпину это безразлично. А вообще следуйте словам Шарикова : "В очередь, сукины дети, в очередь!" (М.Булгаков)
  29. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 11:06
    0
    «Это вызов глобальному порядку во главе с США»

    Т.н. "глобальный порядок", которым заправляли Штаты, уже в истории. Дела минувших дней, к которым нет возврата.