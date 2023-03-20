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В Турции показали новый ударный беспилотник Anka-3, предназначенный для прорыва обороны с сильной системой ПВО

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В Турции показали новый ударный беспилотник Anka-3, предназначенный для прорыва обороны с сильной системой ПВО

Турция продолжает разрабатывать собственные беспилотники, в том числе и с реактивными двигателями. Компания Turkish Aerospace Industries провела презентацию нового ударного БПЛА Anka-3, о создании которого сообщалось в декабре прошлого года.


Анонсированный в конце прошлого года беспилотник Anka-3 наконец-то показали в виде полномасштабной модели, а не рисунков, как было ранее. Был ли это макет или уже полноценный прототип, в компании не пояснили, но гендиректор Turkish Aerospace Industries Темель Котиль заявил, что в скором времени новый беспилотник совершит свой первый полет. Судя по этому высказыванию, работа над данным БПЛА ведется весьма активно.

О новом ударном беспилотнике в Турции рассказали в декабре 2022 года. Работы над ним ведет компания TUSAŞ Engine Industries, являющаяся "дочкой" корпорации Turkish Aerospace Industries (TAI). Беспилотник позиционируется как новый тяжелый ударный БПЛА с реактивным двигателем, способный наносить удары по наземным объектам даже в районах с сильной системой ПВО, благодаря вооружению и своей конструкции, невидимой для радаров. Сборка прототипов и начало испытаний запланированы на этот год, но точные сроки не называются.

О важности для Турции этой разработки говорит тот факт, что в декабре его представлял сам Эрдоган, заявивший, что Anka-3 – это проект нового поколения, который поднимет возможности беспилотных летательных аппаратов на более высокий уровень.

Эксперты сравнивают турецкий БПЛА Anka-3 с американским X-47B, европейским nEUROn и российским С-70 "Охотник". Из открытых источников стало известно, что максимальная взлетная масса турецкого дрона будет около 7 тонн, он будет оснащаться турбовентиляторным реактивным двигателем.
Использованы фотографии:
Turkish Aerospace Industries
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47 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:56
    +4
    Кто-то верит, что наш охотник в ближайшее время будет массово производиться? Для этого есть предпосылки? А, вот, что у турок получится, как то вериться.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:58
      +3
      Почему это у турок будет производиться,а у нас нет?Откуда такое предвзятое отношение? С-70 Охотник уже летал совместно с Су-57.








      .Последний спутниковый снимок Google Earth показал, что два прототипа российских беспилотников S-70 Hunter были замечены вместе в 929-м Государственный лётно-испытательный центр Министерства обороны имени В. П. Чкалова, расположенном в Астраханской области Российской Федерации. Оба беспилотника были выкачены из ангара на аэродроме центра приблизительно в конце октября 2022 года.

      Как утверждает, портал Eurasian Times, снимок примечателен тем, что на нем изображен новейший прототип стелс беспилотника S-70 Hunter-B. Он находится рядом с опытным образцом первого типа. На снимке видна разница в конструкции двух БПЛА: тот, что справа имеет плоское сопло и более стелсовый дизайн по сравнению с машиной, расположенной слева. У нее сопло округлой формы.

      https://overclockers.ru/blog/amv212/show/79781/ogromnye-rossijskie-stels-bespilotniki-s-70-ohotnik-zamecheny-na-fone-voennyh-dejstvij-na-ukraine
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 10:54
        +6
        Это где вас так научили: дунуть в пионерский горн, сыграть на барабане и подсунуть статью от конца октября прошлого года? Ваш оппонент говорил именно о интенсивной разработке этого бпла, словно они стараются успеть на нашу войну, а вы только подтверждаете его слова тем, что за последние полгода разработчики Охотника не провели ни одного полета. Так это выглядит из вашего поста, если внимательно его читать.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 10:00
      +4
      Зато у турок нет царских волков, а у нас есть, вот.
      1. kapitan92
        kapitan92 Сегодня, 11:12
        +3
        Цитата: Аль Манах
        Зато у турок нет царских волков, а у нас есть, вот.

        У них есть "серые волки"!
        "Серые волки" (или "Бозкурт") - турецкая молодежная организация ультраправых националистов. Является радикальным крылом Партии националистического движения (ПНД), созданной в 1969 году по инициативе турецкого политика Алпарслана Тюркеша. Придерживается идеологии пантюркизма (консолидация тюркских мусульманских народов) и неофашизма.

        Расстрел нашего пилота СУ 24 на совести этих выродков!
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:25
      0
      В следующем году первые поставки в войска.
      . Серийное производство и поставки в армию России тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" начнутся в 2024 году. Об этом главе государства доложил руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. От Министерства обороны мы получили задачу ускорить опытно-конструкторские работы, максимально сдвинуть их влево - так, чтобы поставки начались уже в 2024 году. Сейчас мы над этим активно с коллегами работаем, - рассказал гендиректор ОАК. Он подчеркнул, что машины такого класса сейчас производят всего две страны: Китай и США.

      https://rg.ru/2020/08/05/serijnoe-proizvodstvo-drona-ohotnik-nachnetsia-v-2024-godu.html
    4. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 10:35
      +2
      Ну в РФ тут есть преимущество большое в части серийности ТРД и каких то чисто самолетных систем.
      Это, согласитесь не мало.
      Вторая часть тоже сложная, но турки имеют доступ ко всем западным компонентам. У РФ его нет, делаем все сами.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:39
        0
        делаем все сами.
        Это теперь так называется серый и параллельный импорт ?)
    5. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 10:42
      +4
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      А, вот, что у турок получится, как то вериться.

      У Турков израильская школа. Они по сей день вместе что-то развивают и что-то создают. В том что Турция что то создаст у меня нет в этом сомнений. А по поводу Охотника я видел как он летит на пару с Су-57 оба красивые машины. Красивая машина должна красиво летать. В этом я не сомневаюсь. Вопрос в начинке. Я верю что Охотника и Сушку доведут до ума.
      1. stelltok
        stelltok Сегодня, 11:47
        -4
        У Турков израильская школа. Они по сей день вместе что-то развивают и что-то создают. В том что Турция что то создаст у меня нет в этом сомнений

        Все турецкие бпла состоят из импортных комплектующих.
        Лучше бы турки создали самолет для тушения пожаров.
        1. Летунъ
          Летунъ Сегодня, 13:05
          0
          Цитата: stelltok
          Лучше бы турки создали самолет для тушения пожаров.

          Уверен, что лучше для турков, турки понимают и без Вашего, без всякого сарказма laughing мудрого совета lol
    6. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 10:43
      -1
      Для оснащения кораблей проектов 23900 (строятся в Керчи) как минимум небольшая серия (штук десять) С-70 понадобится. А насчёт "массового производства" это смотря какое количество считать массовым для такого класса ЛА. БПЛА "Anka-3" как пончики делать не будут, товар дорогой, а потому и штучный. Кроме того, взлётный вес С-70, 25 тонн и сравнивать его с более чем втрое меньшей "Анкой" можно с большой натяжкой (это как ТУ-22М3 сравнивать с СУ-24).
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 13:06
        +1
        Цитата: Gnefredov
        Для оснащения кораблей проектов 23900 (строятся в Керчи) как минимум небольшая серия (штук десять) С-70 понадобитс

        Для запуска С-70 нужен полноценный авианосец. Он размером как Су-57.
        1. Gnefredov
          Gnefredov Сегодня, 13:12
          0
          Для запуска С-70 нужен полноценный авианосец. Он размером как Су-57.

          Или вертолётоносец первого ранга, которым и является проект 23900. Учите матчасть wink
    7. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 10:57
      +4
      Как-то не очень верится))) нужен двигатель, которого у турок нет. Они заказали АИ - 222, на "Мотор сич". Вот только вопрос - сколько еще проживет "Мотор"?
    8. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 11:11
      0
      Да ну что прям все так сразу засуетились? Ну м?ло ли что они там нафантазировали,? мол будет у него и то, и это, и технология невидимости и т д. Да нету " идеальной" технологии невидимости, всегда остаются слабые места, а вот турки, щас прямо возьмут и "оденут шапку неведимку" и " бэз проблем!" . laughing да вся статья - просто сборник хотелок, все в будущем времени, типичные влажные мечты, и обсуждать то ,по факту, просто нечего
  2. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 09:58
    -4
    представлял сам Эрдоган, заявивший, что Anka-3 – это проект нового поколения, который поднимет возможности беспилотных летательных аппаратов на более высокий уровень.

    Наша Анка-1 была лучше и прорывала своим пулемётом любую оборону врага!
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:02
    0
    Хорошо, что у нас дружба с Турцией, и турецкие партнёры самизнаетекого не будут поставлять эти беспилотники самизнаетекому.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:13
      0
      Весьма спорное умозаключение. А где, по вашему, можно испытать эту шалабушку в реальных боевых условиях? Маркетинг рулит.
      1. akropin
        akropin Сегодня, 10:20
        0
        Зачем сразу боевые, у них есть свой С-400, который вполне годен для испытаний.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 10:36
      +2
      Цитата: Аль Манах
      Хорошо, что у нас дружба с Турцией

      Не смотря на то что Эрдогана иногда скачивает как карусель, но у них будут выборы, если придут другие они 100 пудово будут на все 100 процентов прозападными.
    3. solar
      solar Сегодня, 11:51
      0
      Байрактары не просто поставляют, но еще и бесплатно дают.
      А уж Аньку эту, с украинским мотором, так тем более.
  4. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 10:11
    +3
    Anka-3 – это проект нового поколения

    Вот если бы "летающее крыло" Anka-3 в конце маршевого полёта разделялось на три независимых летательных аппарата - каждый из которых отправился решать свою задачу - вот это был бы действительно проект нового поколения, а так наблюдаем развитие ранее известной схемы. Есть сомнения что там может быть что-то ударно-новое в представленной архитектуре. Ну а в целом да, молодцы, шуршат и не стоят на месте.
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:15
    +1
    Если он имеет станцию РЭБ и несет противорадиолокационные ракеты, это может быть серьезной угрозой. Но как ему понять, когда отстреливать тепловые ловушки? request wink
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:20
      +1
      По датчику облучения РЛС противника.Или никак,если стреляют с ПЗРК
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 10:44
        +2
        Вы не поняли вопроса. ИК-канал пассивный, при чем здесь датчик облучения? Этим вопросом я действительно указал на слабое место этого "звездолета". Летчик может обнаружить пуск пзрк с земли, а дрон нет. Ему для этого нужен круговой радар как у гаишников (шутка).
        1. solar
          solar Сегодня, 11:53
          0
          Или просто приличная ИК камера с круговым обзором, это даже надежнее, чем глаз летчика.
      2. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 12:03
        0
        Или никак,если стреляют с ПЗРК

        ИК-сенсоры самолета отслеживают факелы зенитных ракет, в наведении которых не используется радиолокационный принцип (например, ИК ГСН)
    2. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 10:24
      -1
      БПЛА хоть и самолет, но летает не сам, а управляется оператором, видимо, по аналогии с "нормальным" самолётом и будет "отстреливаться". laughing fellow
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 10:47
        +1
        Обзор летчика и обзор оператора качественно разнятся. И избирательностью, и шириной. Посмотрим. По крайней мере, если эта гравицапа появится на нашем фронте, понятно средство ее уничтожения.
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 11:43
          +3
          Оператор видит лучше.
          Современная оптика видит гораздо лучше глаз человека.
          Причем во всех направлениях, и результат сводится на один экран.
          1. solar
            solar Сегодня, 11:55
            0
            Не говоря уж о том, что операторов может быть и два, и три одновременно для наблюдения- вопрос только в наличии камер и канала связи.
  6. U-58
    U-58 Сегодня, 10:17
    +6
    Поражает и в то же время вызывает озабоченность взрывной характер развития технологий беспилотников в турциях- иранах (а не в америках- япониях) и заметный застой у нас.
    Ситуация никак не укладывается в голове.
    Отчего у "них" такой прогресс, а у нас- не понятно что?
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:24
    +4
    Странно
    ощущение, что это турки воюют и им больше надо.
  8. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:26
    -2
    Я движки будут от газонокосилки или от канадского снегохода, как в Байрактаре-2?
  9. Диверcант
    Диверcант Сегодня, 10:27
    +3
    Эта Анка значительно слабее С 70. Если они заявляют ее вес в 7 тонн. Но в любом случае, может получиться вредная гадина.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 10:44
      +3
      Цитата: Диверcант
      Эта Анка значительно слабее С 70. Если они заявляют ее вес в 7 тонн.

      Иранские дроны с движком от мопеда много головной боли дали для ВСУ, начинка примитивная, движок от мопеда но массово если они атакуют, то весьма опасно. В вопросе Охотника я так понял ударение будет давать на качество а не на количество и это будет правильным решением, хотя дешевые дроны для гемороя врагу тоже нужны.
  10. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:38
    +1
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    Кто-то верит, что наш охотник в ближайшее время будет массово производиться? Для этого есть предпосылки? А, вот, что у турок получится, как то вериться.

    вы еще про робота федора спросите
    и ведь много лет назад показали не таясь что творится в армии в этом направлении
    смеялись все включая распильщиков
  11. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:43
    +2
    Цитата: Fizik13
    Я движки будут от газонокосилки или от канадского снегохода, как в Байрактаре-2?

    в чем смысл подъепки?
    типа не надо ничего разрабатывать, коль чего сами не могут делать
  12. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 10:43
    -2
    Уверен на все 100%, что как минимум в 21 веке Россия будет всегда иметь передовые военные технологии, если конечно у Руля власти будут такие Эталонные Граждане России как Владимир Путин и Сергей Шойгу. Россия уже обогнала страны НАТО как минимум на 10 лет. При этом не останавливается и не даст никому фору. Чтобы на планете Земля был Мир необходимо присутствие Сильной России.
  13. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:52
    -2
    Цитата: Orange-Bigg
    Почему это у турок будет производиться,а у нас нет?Откуда такое предвзятое отношение? С-70 Охотник уже летал совместно с Су-57.

    в 88м году и Буран летал
  14. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:55
    0
    Цитата: U-58
    Поражает и в то же время вызывает озабоченность взрывной характер развития технологий беспилотников в турциях- иранах (а не в америках- япониях) и заметный застой у нас.
    Ситуация никак не укладывается в голове.
    Отчего у "них" такой прогресс, а у нас- не понятно что?

    у них прогресс от того что нет ядерного батона
    и нужно рассчитывать на себя
    в то время как другие дровами стращали и ядерным пеплом
    вот и стимула не было
  15. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:57
    +1
    Цитата: Orange-Bigg
    https://rg.ru/2020/08/05/serijnoe-proizvodstvo-drona-ohotnik-nachnetsia-v-2024-godu.html

    Этой новости 3 года!
  16. Konnick
    Konnick Сегодня, 11:08
    0
    благодаря вооружению и своей конструкции, невидимой для радаров.

    Но благодаря реактивному двигателю обладает хорошим тепловым следом.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:50
      +3
      Не факт.
      Реактивную струю можно прикрыть, можно пустить поверх фюзеляжа. А дальше она смешивается с холодным воздухом и тепло исчезает.
      У B-2 или F-22 почти нет теплового следа
  17. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:32
    0
    На каждую Анку найдётся свой Петька.
  18. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 11:45
    0
    "Летающее крыло"...Ну,ну !
    QR-170 (США)

    Ок.4 тонн...двигатель ТВД (Производится и Летает !)
    "Шахед-171" Симург (Иран)


    Св.3 тонн...двигатель ТВД (Производится и Летает !)