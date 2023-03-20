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Глава Госдепа заявил о готовности США содействовать выполнению договоренностей между Белградом и Приштиной

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Глава Госдепа заявил о готовности США содействовать выполнению договоренностей между Белградом и Приштиной

Государственный департамент США обнародовал официальное заявление главы ведомства Энтони Блинкена, в котором выражена готовность американского правительства к содействию выполнению договоренностей, заключенных ранее между президентом Сербии Александром Вучичем и главой непризнанной республики Косово Альбином Курти, а также реализации этих соглашений в сотрудничестве с Евросоюзом.


Глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что его страна приветствует достижение Белградом и Приштиной при активном содействии Евросоюза договоренностей, направленных на реализацию соглашения, направленного на нормализацию отношений.

Блинкен также отметил, что выполнение властями Сербии и Косово взятых на себя обязательств поспособствует скорейшему принятию этих стран в Евросоюз. Американские власти продолжат способствовать координации действий стран ЕС, направленных на установление стабильных мирных отношений между Белградом и Приштиной.

Ранее президент Сербии Вучич отказался подписать документ о признании Косово. Сербский лидер заявил, что до конца своего президентского срока не намерен заключать с Приштиной какие-либо новые соглашения, которые могут наложить на Сербию юридические обязательства. Согласно действующему в Сербии законодательству, президентские полномочия Вучича истекают в 2027 году.

По соглашению, подписанному ранее властями Сербии и Косово, Приштина взяла на себя обязательства приступить к формированию сербских муниципалитетов на территории Косово и Метохии. При этом в документе есть и витиеватые формулировки о возможном признании Белграда права Приштины представлять себя в международных институтах. Посыл явно на то, что Запад пытается продавить решение Белграда признать за Косово право на членство в ООН, что станет фактическим признанием независимости. Именно в этом плане США и "готовы содействовать".
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Использованы фотографии:
U.S. Department of State
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:15
    +2
    Куда конь с копытом,туда и рак с клешней..Вот и все,что надо знать про этот Госдеп..
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:25
      +1
      Просто военный диктат "первой демократии" всех порядком достал. Сначало они разбомбили эту страну разорвали на части, а теперь хотят затащить в общий военно-экономический котел с радужной перспективой.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 10:55
        +1
        Глава Госдепа заявил о готовности США содействовать выполнению договоренностей между Белградом и Приштиной
        значит опять "горячая точка".
        1. marchcat
          marchcat Сегодня, 11:08
          +1
          Смотришь на госдеп и сразу на ум приходит: ЕС - большая кормушка для америкосов.
        2. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 11:31
          +1
          Цитата: Аэродромный
          Глава Госдепа заявил о готовности США содействовать выполнению договоренностей между Белградом и Приштиной
          значит опять "горячая точка".

          Почему опять? Эта точка тлеет уже почти четверть века тлеет не без помощи матрасов. Поражает лицемерие этих американских скунсов, которые сначала развалили Югославию и создали косовскую проблему, а теперь они же чему то там "содействуют". США самая мерзкая страна. hi
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 12:22
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Куда конь с копытом,туда и рак с клешней..Вот и все,что надо знать про этот Госдеп..

      Допускать США до переговоров Сербии и косовскими албанцами - всё равно , что назначить Дракулу директором станции переливания крови.
      И пациентов уморит и сам от крови распухнет... am
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 10:18
    -1
    Очень наглядно.

    Штаты со скрипом пытаются организовать отношения между Сербией и Косово, имея полное влияние над одной стороной и оказывая колоссальное давление на другую. И пока ничего не выходит.

    В то время как Китай примирил Иран с Саудовской Аравией, не оказывая особого давления ни на одну из сторон.

    Масштабы, результаты и влияние на мир просто несопоставимы. Бессилие какое-то у штатов, буксуют всеми колесами
  3. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 10:24
    0
    При этом в документе есть и витиеватые формулировки о возможном признании Белграда права Приштины представлять себя в международных институтах. Посыл явно на то, что Запад пытается продавить решение Белграда признать за Косово право на членство в ООН, что станет фактическим признанием независимости.

    Предатель Вучич сдал врагу колыбель сербского народа - Косово, продал душу Дьяволу - США.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:26
    0
    Глава Госдепа заявил о готовности США содействовать выполнению договоренностей между Белградом и Приштиной
    Для полосатиков это нормально, они ж такие "миротворцы", что... в общем, "миротворцы", они, известные.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:26
    +2
    это те которые сами ни одной договоренности не соблюдают, решили содействовать? recourse значит жди пакости... однозначно... yes
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:30
    +1
    В каждой дырке затычка!
    В Армению и Азербайджан лезут, теперь и сюда.
    Но весь мир знает, что в тех странах где предлагают свою помощь США воцаряется полный ПИСЕЦ, т.е. хаос!
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:33
    0
    Вучичу ни чего не остаётся ,как включить режим " идиота" ,чем США постоянно пользуются.Когда говорят "а", то США слышат то что ему выгодно "б".
  8. К-50
    К-50 Сегодня, 10:58
    0
    Глава Госдепа заявил о готовности США содействовать выполнению договоренностей между Белградом и Приштиной

    Пин дос никам верить - себя не любить!
    Обманут, как впрочем и всегда. wassat
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:30
    +1
    Содействовать по американски это наркота в обмен на бусы видимо?
  10. fiv
    fiv Сегодня, 11:35
    +1
    Албанское Косово - злокачественная раковая опухоль. Англосаксы - самый сильный канцероген. Эта опухоль либо погубит Сербию окончательно, либо станет причиной нового кровопролития. Никакого примирения со злокачественным раком быть не может. Единственное лечение - сильная Россия, победившая фашистскую украину.