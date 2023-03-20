Глава Госдепа заявил о готовности США содействовать выполнению договоренностей между Белградом и Приштиной

Государственный департамент США обнародовал официальное заявление главы ведомства Энтони Блинкена, в котором выражена готовность американского правительства к содействию выполнению договоренностей, заключенных ранее между президентом Сербии Александром Вучичем и главой непризнанной республики Косово Альбином Курти, а также реализации этих соглашений в сотрудничестве с Евросоюзом.Глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что его страна приветствует достижение Белградом и Приштиной при активном содействии Евросоюза договоренностей, направленных на реализацию соглашения, направленного на нормализацию отношений.Блинкен также отметил, что выполнение властями Сербии и Косово взятых на себя обязательств поспособствует скорейшему принятию этих стран в Евросоюз. Американские власти продолжат способствовать координации действий стран ЕС, направленных на установление стабильных мирных отношений между Белградом и Приштиной.Ранее президент Сербии Вучич отказался подписать документ о признании Косово. Сербский лидер заявил, что до конца своего президентского срока не намерен заключать с Приштиной какие-либо новые соглашения, которые могут наложить на Сербию юридические обязательства. Согласно действующему в Сербии законодательству, президентские полномочия Вучича истекают в 2027 году.По соглашению, подписанному ранее властями Сербии и Косово, Приштина взяла на себя обязательства приступить к формированию сербских муниципалитетов на территории Косово и Метохии. При этом в документе есть и витиеватые формулировки о возможном признании Белграда права Приштины представлять себя в международных институтах. Посыл явно на то, что Запад пытается продавить решение Белграда признать за Косово право на членство в ООН, что станет фактическим признанием независимости. Именно в этом плане США и "готовы содействовать".