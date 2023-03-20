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Asia Times: Фактически вся украинская армия, которую блок НАТО готовил в период с 2014 по 2022 годы для войны против России, мертва

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Asia Times: Фактически вся украинская армия, которую блок НАТО готовил в период с 2014 по 2022 годы для войны против России, мертва

Недавняя закрытая конференция ведущих американских экспертов по внешней политике показала, что Украина рискует проиграть войну на истощение, несмотря на все усилия Запада, пишет издание Asia Times.


Негативная для Киева оценка перспектив победы Украины над Россией появилась на недавнем закрытом собрании бывших высокопоставленных американских военных, сотрудников разведки и ученых, резюме которых простиралось от Рейгана до администрации Трампа.

Как отмечает издание, один из выступавших заявил, что без обученного контингента военных и необходимого количества боеприпасов президент Украины Владимир Зеленский может пойти на рассмотрение китайского мирного плана.

По данным Asia Times, в подавляющем большинстве настроения участников собрания склонялись к эскалации конфликта в виде предоставления Украине дополнительных вооружений. Один видный аналитик предложил сформировать «иностранный легион» бойцов из других стран, чтобы пополнить сокращающийся резерв подготовленных сил Украины.

На собрании выразили сожаление по поводу того, что, несмотря на всю помощь Запада, Украина может не достичь желаемого результата и в этой связи не стоит удивляться, что Киев примет мирный план Китая. По словам одного из участников собрания, никто на Западе также не предполагал, что Китай станет посредником между Саудовской Аравией и Ираном.

Хотя Вашингтон отклонил мирный план Китая для Украины, Зеленский этого не сделал, пишет Asia Times, что на фоне истощающихся сил и боеприпасов Украины может иметь продолжение.

Фактически вся украинская армия, которую блок НАТО готовил в период с 2014 по 2022 годы для войны против России, мертва, а новобранцев бросают на боевые позиции после трехнедельной подготовки
,
- отмечает издание, указывая на то, что на Украине идут нескончаемые волны мобилизации.

В такой ситуации китайский план может стать для Киева особенно востребованным, как считают азиатские эксперты. Однако все прекрасно понимают, что сейчас Киев плана Пекина всё равно не примет, а будет рассчитывать на своё контрнаступление. А уж по его результатам киевский режим и будет делать для себя выводы, вполне возможно, что обратясь и к Китаю тоже.
Автор:
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18 комментариев
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  1. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 11:28
    +1
    В таком разе вот уж хрен им! Пусть Китай тады план перепишет.А по серьезному минимум полторы армии уже выбило включая покалеченных.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:54
      +2
      В украинскую армию мобилизуют все больше женщин.Нехватка мобилизационного ресурса на Украине в связи с интенсивными боевыми действиями и большими потерями среди солдат ВСУ вынуждает Киев принимать в армию все больше представительниц прекрасного пола.


      .По информации специалиста отдела по гендерным вопросам и связям с религиозными организациями департамента гуманитарного обеспечения украинского оборонного ведомства Любови Гуменюк, в армию страны идет служить все больше женщин.
      Впрочем, эта тенденция набирает обороты уже около десятка лет. Так, в 2014 году в войсках Украины проходили службу 49 926 женщин, из них военнослужащих – 16 557, офицеров – 1633, сержантско-страшинского состава – 4754, солдат – 9707, курсантов – 370 человек.
      Однако на начало марта 2023 года в ВСУ числится уже 60 538 женщин, из них военнослужащими являются 42 898 человек. Таким образом, количество женщин-военных увеличилось в разы по сравнению с 2014 годом. При этом число женщин-офицеров выросло до 7416 человек, многократно превысив показатели 2014-го. Сержантско-старшинский состав составляет 11 215 женщин, солдат – 22 832, курсантов – 1500 и гражданского персонала – 18 101.

      https://topcor.ru/33184-v-ukrainskuju-armiju-mobilizujut-vse-bolshe-zhenschin.html
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 12:11
        -2
        Asia Times: Фактически вся украинская армия, которую блок НАТО готовил в период с 2014 по 2022 годы для войны против России, мертва
        Иначе и быть не могло!
        И в "Вашингтонском обкоме" это заранее всё знали.
        Потаённая прикладная цель Запада на Украине - это голая территория Украины без местного тамошнего коренного населения.

        Негативная для Киева оценка перспектив победы Украины над Россией появилась на недавнем закрытом собрании бывших высокопоставленных американских военных, сотрудников разведки и ученых, резюме которых простиралось от Рейгана до администрации Трампа.
        В Вашингтоне и Лондоне их потаённые СТРАТЕГИЧЕСКИЕ цели всегда остаются теми же самыми (не меняются) - только ТАКТИКА их достижения меняется и разнообразится.
  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 11:30
    +1
    Но так не должно было быть. Украинцы братский народ для Россиян. Верхушка послушала запад а страдает простолюдина. Что у тех что у других у обоих или в друзьях есть русский или украинец или родственник. Жаль. Чтоб все кто эту заварушку замутил чтоб в аду горели. Жаль детей которые остались сиротами, жаль жен которые остались вдовами, жаль матерей который остались без кормильца. Жаль. Этот запад может и не прогнивающий и зажиточный, но они люди без души с амбициями и интересами где человеческая жизнь гроша ломанного не стоит.
    1. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 11:32
      +11
      Капитализм он везде людоедский и не важно какой он Западный, Восточный, Северный или Южный

      ...Моя рука чертит законы
      И отменяет их она.
      Мне все "отечества" загоны,
      Где скот - людские племена.
      Хочу - пасу стада в долинах,
      Хочу - на бойню их гоню.
      Мой взмах - и области в руинах,
      И храмы преданы" огню...
      ...Мои сокровища несметны,
      Их не отдам я без борьбы.
      Да будут вечно безответны
      Мной усмиренные рабы...

      1919
      1. Галина Мыльникова
        Галина Мыльникова Сегодня, 13:20
        0
        Кто автор этого стихотворения?Блок?Ник.Гумилев?
    2. 9PA
      9PA Сегодня, 11:38
      +1
      дело говоришь, один народ мы, заблудшие только что мы что они
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 12:38
        -1
        Цитата: 9PA
        дело говоришь, один народ мы, заблудшие только что мы что они

        Я никогда не забуду один видео ролик, где бабулька плакала что сына забрали на фронт (Россиянка) она сказала у меня же племянники в Украине и они на фронте. Это братоубийство и плакала бедная русская бабушка.

        Из этого видео я сделал себе вывод, это надо ведь так промыть мозги двум братьям чтобы сделать их врагами на столько чтобы не грамм жалости, не грамм памяти что оба народа православные христиане и братские народы. Так мозги промыть уметь надо. Запад это умеет. Классика.
    3. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:38
      +3
      Ох уж этот Запад, коварно заставлял 30 лет заниматься эксплуатацией природных богатств в интересах мелкой кучки, а не интересами страны. Ох коварен, гореть ему в аду...
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 12:39
        -1
        Цитата: Trapp1st
        Ох уж этот Запад, коварно заставлял 30 лет заниматься эксплуатацией природных богатств в интересах мелкой кучки, а не интересами страны. Ох коварен, гореть ему в аду...

        Вы хоть в России, хоть в Украине обратите внимание на национальность этой "мелкой кучки", и постарайтесь ответить. Почему исторически это так получилось?
        Без ответа на этот вопрос нам из этого ползучего кризиса не выбраться.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:35
    +2
    Посол-поляк,не просто так,с бухты барахты заявил о поражении Украины и войне с Россией
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:36
    -1
    Ну вот и славно. Пусть отдыхают,с богом.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:37
    +2
    "Хороший" план, отработать на ЛБС бабки запада, закопать N-ое количество бойцов, перевести в утиль "подаренное" вооружение, чего-то там отбить (есть такая вероятность), по итогу - "ну не смогла я" и садиться договариваться по факту контролируемых территорий, а-ля Корея. Не прокатит, т.к. границы оккупированных территорий РФ по итогам референдумов отдавать никто не будет - это поражение России. Хочется верить и надеяться, что все это понимают, в первую очередь у нас. "Плохой мир" - это постоянные провокации и обстрелы нашей территории и время для накачки окраины новым вооружением и подготовка новых боевиков, и чем черт не шутит, вступление окраины в нату по ускоренной программе.
  6. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:45
    +1
    То есть апрельское наступление будет маршем мертвецов?
    Отличный предлог для "трудных решений" - мёртвого не убить, нечего и пытаться.
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:53
    0
    И кто ж может поверить что только зеля не хочет мира, смешно. Деньги кончаются, банковский кризис надо заливать сотнями миллиардов долларов, а сейчас фантики не в фаворе, Китай сою долю отжимает, не хочет фантики своими товарами бесплатно наполнять. А без денег никто воевать не будет это и ежу понятно. Вопрос только в том как нам вернут наши территории, под каким соусом из сольют.
    1. Комментарий был удален.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:17
    -1
    Asia Times: Фактически вся украинская армия, которую блок НАТО готовил в период с 2014 по 2022 годы для войны против России, мертва
    . Ну и что, кого это останавливает.
    Гребут всех и вся и что показательно, они гребутся и воюют, хотя б часть из них. А при таких масштабах гребли, процесс может затянуться на продолжительное время.
    Не бесконечно, но что ещё там придумают забугорные кураторы, вопрос открытый???
    Бум посмотреть.
  9. solar
    solar Сегодня, 12:52
    0
    президент Украины Владимир Зеленский может пойти на рассмотрение китайского мирного плана.

    И что из того? Большая часть китайского мирного плана Украины вообще не касается и к Украине отношение имеет разве что косвенное, да и решать вопросы с санкциями, что составляет большую часть плана, будет явно не Зеленский. То что касается Украины- пункт первый плана- на Украине вполне одобрили.
  10. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:09
    0
    Принятие любого мирного плана с фашистами это для Путина поражение.