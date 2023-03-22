Чешское стрелковое оружие на вооружении нацистской Германии

В 1938 году при попустительстве Великобритании и Франции нацистская Германия аннексировала Чехословакию. Хотя эта страна имела развитую оборонную промышленность, а численность вооруженных сил насчитывала около 1,3 млн человек, имелось 26 хорошо оснащённых пехотных дивизий и 12 пограничных районов, по своей численности эквивалентных пехотным дивизиям и предназначенных для обороны долговременных укреплений, чехословацкая армия почти не оказала сопротивления захватчикам. В результате Мюнхенского соглашения, подписанного 30 сентября 1938 года, Германия аннексировала Судетский регион, а в середине марта 1939 года чехословацкое руководство согласилось на расчленение и оккупацию страны. На занятой немцами территории был создан Рейхспротекторат Богемия и Моравия. Одновременно Словакия получила формальную независимость под патронатом Берлина.
Если бы не предательство западных политиков, пытавшихся «умиротворить агрессора», чехословацкая армия могла бы оказать вермахту серьёзное сопротивление. Так, согласно архивным данным, немцам без боя достались 950 боевых самолётов, 70 бронепоездов, броневагонов и железнодорожных артиллерийских батарей, 2 270 полевых орудий, 785 миномётов, 469 танков, танкеток и бронемашин, 43 876 пулемётов, более 1 млн винтовок. Также было захвачено более 1 млрд патронов и больше 3 млн снарядов. Противовоздушную оборону Германии и её союзников усилили захваченные в Чехословакии: 230 зенитных пушек среднего калибра, 227 малокалиберных зенитных автоматов и 250 зенитных пулемётных установок.
В распоряжение немцев попали запасы вооружения, позволившие оснастить 9 пехотных дивизий, ряд полицейских и вспомогательных формирований. К моменту нападения на Польшу чешским стрелковым оружием и артиллерией было оснащено пять германских пехотных дивизий, а также множество более мелких частей и подразделений. Словацкий корпус, состоявший из моторизированной бригады и двух пехотных дивизий, участвовавший в польской кампании на стороне Германии, тоже был оснащен чешской техникой и вооружением, доставшимся от Чехословакии.
Всего же Словакия при разделе имущества чехословацкой армии получила 713 полевых орудий, 24 зенитных орудия, 21 бронеавтомобиль, 30 танкеток, 79 танков и 350 самолётов. К концу 1940 года чешским оружием оснастили еще четыре пехотных дивизии, и к моменту начала Великой Отечественной значительная доля оружия, имевшегося в германских вооруженных силах и в армиях стран сателлитов Германии, была выпущена чехами. Вплоть до капитуляции Германии гитлеровцы активно использовали оборонную промышленность Богемии и Моравии. Выпуск стрелкового оружия, артиллерийских систем, бронетехники и истребителей по немецким заказам в Чехии продолжался до мая 1945 года.
Предприятия, занимавшиеся выпуском стрелкового оружия в Чехословакии
После окончания Первой мировой войны Австро-Венгерская империя прекратила своё существование, и 28 октября 1918 года власть в Праге перешла к Чехословацкому национальному комитету. Практически сразу после образования независимой Чехословакии начались территориальные споры с соседями, сопровождаемые вооруженными столкновениями на границах. Новое национальное правительство Чехословакии было вынуждено укреплять армию и оснащать её современным оружием. Для этого, помимо расширения и модернизации уже имеющихся оборонных предприятий, велось строительство новых оружейных заводов.
Так, в 1919 году в городе Страконице был построен завод Jihočeská zbrojovka, известный сейчас как Česká zbrojovka Strakonice (CZ). До 1946 года предприятие выпускало стрелковое оружие, но затем оружейный филиал отделился в компанию Česká zbrojovka Uherský Brod с производством в городе Угерски-Брод. Старейшим предприятием чешской оборонной отрасли было Zbrojovka Brno, до 1918 года являвшееся филиалом Венского артиллерийского арсенала.
Пистолеты
Первым пистолетом, выпускаемым в Чехословакии и официально принятым на вооружении армии и полиции, стал ČZ vz. 22, также известный как Pistole N.
Пистолет ČZ vz. 22
Масса пистолета без патронов составляет 640 г. Длина оружия – 155 мм. Высота – 142 мм. Длина ствола – 89 мм. Эффективная дальность стрельбы – до 30 м. Автоматика работает за счёт короткого хода ствола. Запирание осуществляется его поворотом при помощи боевых выступов, расположенных в тыльной части ствола, что необычно для оружия, стрельба из которого ведётся относительно слабым патроном. Ударно-спусковой механизм – куркового типа, одинарного действия, с предварительным взводом полускрытого курка. Магазин на 8 патронов.
Пистолет ČZ vz. 22 создан конструктором Йозефом Никлем на базе его модели 1915 года под патрон Nickl 9 mm. Данный боеприпас фактически являлся версией патрона .380 ACP, но имел несколько более слабые баллистические характеристики.
В целом пистолет понравился приёмной комиссии, но специалисты требовали, чтобы в нём использовались стандартные патроны размерности 9×17 мм, также надо было доработать конструкцию ствола, отражателя, прицела, ударника и курка. Кроме того, военных не вполне устраивал механизм блокировки затвора. После использования последнего патрона затвор оставался в открытом положении до тех пор, пока не будет вставлен полный магазин. Представители оборонного ведомства хотели, чтобы блокировка затвора снималась уже при извлечении пустого магазина.
Производство пистолетов ČZ vz. 22 продолжалось до 1924 года. Было выпущено более 20 тыс. пистолетов, которые использовались чехословацкими военными и полицейскими.
Основным недостатком данного пистолета считается несоответствие мощности используемого патрона сложности конструкции, так как такая схема автоматики обычно используется в оружии, спроектированном под более мощный патрон 9×19 Para.
Дальнейшим развитием пистолета ČZ vz. 22 стал ČZ vz. 24 под патрон .380 ACP. Новая модель отличалась более обтекаемой формой и удобством использования. Пистолет ČZ vz. 24 выглядит несколько массивнее и удобнее лежит в руке.
Пистолет ČZ vz. 24 ранней серии
Вес без патронов – 680 г. Длина – 160 мм. Длина ствола – 90 мм. Ёмкость магазина составляет 8 патронов. Начальная скорость пули: 295–300 м/с.
Военные отмечали надежность, долговечность, простоту в обращении. Особо подчеркивались высококлассные материалы, используемые в производстве, и высокое качество изготовления. До 1938 года удалось произвести более 100 тыс. пистолетов ČZ vz. 24.
Пистолеты ČZ vz. 24, произведённые в конце 1930-х имели улучшенную внешнюю отделку.
Для экспортных поставок в 1927 году был создан пистолет ČZ vz. 27, в котором использовался патрон .32 ACP (7,65×17 мм). В отличие от предыдущих моделей, его автоматика работала на принципе свободного затвора, что позволило сделать оружие проще, дешевле и надёжней.
Пистолет ČZ vz. 27
Масса не заряженного пистолета составляет 670 г. Длина – 155 мм. Высота – 125 мм. Длина ствола – 99 мм. Магазин на 8 патронов.
Расчёт конструкторов и руководства страконицкого филиала пражского оружейного завода Ceska Zbrojovka оказался верным. Новый 7,65-мм пистолет продавался лучше, чем предыдущие 9-мм модели. В чехословацкую армию их поступило немного, внутри страны заказчиком в основном являлись структуры внутренней безопасности, казначейства и полиция. В то же время пистолет ČZ vz. 27 оказался неплох для личной самообороны частных лиц.
Согласно справочным данным, было произведено не менее 620 тыс. 7,65-мм пистолетов ČZ vz. 27, из них более 400 тыс. во времена немецкой оккупации. Для использования в тренировочных целях выпускались пистолеты под патрон калибра 5,6 мм. Существовал также вариант с глушителем, с удлинённым стволом и утолщенной дульной частью.
После того, как Германия аннексировала Чехию, пистолеты ČZ vz. 22, ČZ vz. 24 и ČZ vz. 27 использовались в вооруженных силах и полиции Германии и Словакии под обозначением Pistole 22(t), Pistole 24(t) и Pistole 27(t). Так как чешские пистолеты по мощности серьёзно уступали немецким Walther P38 и Luger P08 под патрон 9×19 Para, ими в основном вооружались подразделения, не участвующие непосредственно в боевых действиях: полицейские, охранные и вспомогательные части, а также старшие офицеры.
Пистолеты-пулемёты
В середине 1930-х годов конструкторы братья Франтишек и Йозеф Коуцки, работавшие на предприятии Zbrojovka Brno, разработали пистолёт-пулемёт ZK-383.
Пистолёт-пулемёт ZK-383 с сошками
Изначально это оружие под патрон 9×19 Para проектировалось как средство огневой поддержки пехотного подразделения на коротких дистанциях боя и рассматривалось как «сверхлёгкий пулемёт» под пистолетный патрон. Концепция использования сказалась на особенностях этого образца. Он имеет сравнительно большие габариты и массу, быстросменный, как на пулемётах, ствол, расположение магазина слева, наличие сошек и возможность регулировать темп стрельбы.
Как и большинство пистолетов-пулемётов, спроектированных в 1930-е годы, ZK-383 использует автоматику со свободным затвором, огонь ведется с заднего шептала. Ствол с предохраняющим стрелка от ожогов массивным перфорированным кожухом – быстросменный, замок ствола находится в основании мушки на кожухе ствола. На кожухе ствола находится крепление для складной двуногой сошки, которая в походном положении частично убирается в паз на цевье.
Ударно-спусковой механизм обеспечивает ведение одиночного и автоматического огня. Регулируя массу затвора при помощи сменного грузика массой 17 г, можно изменять темп стрельбы от 500 до 700 выстр./мин. Низкий темп используется при стрельбе с рук, высокий – при ведении огня с сошек в режиме пулемёта. ZK-383 имел мушку и рамочный прицел, размеченный до 600 метров. Но эффективная дальность стрельбы с сошек не превышала 250 м.
Без патронов ZK-383 весил 4,25 кг. Длина оружия – 899 мм. Длина ствола – 325 мм. Начальная скорость пули – 380 м/с. Емкость магазина – 30 или 40 патронов.
Пистолет-пулемёт ZK-383P
Помимо пехотного «сверхлёгкого пулемёта», выпускался облегченный полицейский пистолет-пулемёт ZK-383P без сошек.
С учётом экземпляров, поставленных на экспорт и выпущенных в послевоенное время, всего было произведено около 20 тыс. ZK-383 всех модификаций. В чехословацкой армии таких пистолетов-пулемётов было немного, и оснастить каждое пехотное отделение этим оружием к марту 1939 года не удалось. Благодаря высокому качеству изготовления, оружие пользовалось определённым успехом у иностранных покупателей и поставлялось в Болгарию, Венесуэлу и Эквадор. Выпуск пистолетов-пулемётов ZK-383 продолжался во время Второй мировой и завершился в 1947 году.
Болгарский военнослужащий ведёт огонь из пистолета-пулемёта ZK-383
Пистолеты-пулемёты ZK-383 поступали на вооружение частей Waffen-SS и отдельных полицейских формирований, некоторое количество ZK-383Р находилось на вооружении полиции Богемии и Моравии.
В 1942 году на испытания был представлен пистолет-пулемёт ZH-403 (Waffenwerke Brunn MP.42) с нижним вертикальным расположением магазина. Образец прошёл заводские испытания, однако в связи с отсутствием преимуществ перед серийными германскими образцами в производство не передавался.
Винтовки
После провозглашения независимости Чехословакии основным оружием пехотинца до конца 1920-х годов оставалась австрийская винтовка Mannlicher M1895 под патрон 8×50 mm R, принятая на вооружение под обозначением vz. 1895. При разделе военного имущества Австро-Венгерской империи чехословацкой армии досталось около 200 тыс. винтовок.
Винтовка Mannlicher M1895
Интересной особенностью этой винтовки является затвор «прямого действия», с прямым ходом без поворота. Поворот личинки затвора для запирания осуществлялся автоматически за счёт специальных спиральных канавок на его стебле. Это увеличивало скорострельность и удобство пользования оружием, но усложняло его конструкцию, снижало надёжность и увеличивало усилие, прилагаемое стрелком при перезарядке.
При общей длине 1 272 мм без штыка «Маннлихер» образца 1895 года весил 3,78 кг. Пуля массой 15,9 г разгонялась в стволе длиной 765 мм до 625 м/с. Питание винтовки боеприпасами осуществляется из неотъемного коробчатого однорядного магазина емкостью на пять патронов. Заряжание магазина производится с помощью обоймы пачечного типа, заранее снаряженной патронами, которая вставляется в магазин сверху. По израсходованию всех патронов пустая пачка под действием собственного веса выпадает через специальное окно.
Винтовка превосходила по скорострельности другие образцы, имеющие продольно-скользящий затвор с поворотом. Хорошо тренированный стрелок мог сделать 20 прицельных выстрелов в минуту.
Уже в 1919 году завод Zbrojovka Brno начал производство сначала запасных частей, а затем и винтовок обр. 1895 года, которое продолжалось до июня 1922 года. Однако патроны производили ещё 12 лет.
Впоследствии в связи с переходом на 7,92-мм винтовку Vz. 24 все M1895 изъяли из строевых подразделений и отправили на склады. Часть «Маннлихеров» переделали под патрон 7,92×57 мм (7,92×57 Mauser), их планировалось продать на внешнем рынке. Крупную партию винтовок купила Болгария.
Бойцы Фольксштурма
В 1938 году находившиеся на хранении «Маннлихеры» были захвачены вермахтом. Примерно половину захваченных винтовок M1895 немцы передали союзникам, ими вооружались вспомогательные подразделения, а также подростки и старики, призванные в Фольксштурм на завершающем этапе войны.
В начале 1930-х основной винтовкой чехословацкой армии стала Vz. 24, являющаяся лицензионной версией германской винтовки Gewehr 1898 (Mauser 98).
Винтовка Vz. 24
Производство собственной версии винтовки Gewehr 1898 с продольно-скользящим поворотным затвором на предприятии в Брно пытались наладить с 1919 года. Дело сдвинулось с мёртвой точки после того, как фирма Waffenfabrik Mauser AG поставила Чехословакии большое количество металлообрабатывающих станков, а также технологическую документацию.
Первый вариант чехословацкого «Маузера» получил обозначение М1898/22. Это были восстановленные в Чехословакии немецкие винтовки, выпущенные до и в ходе Первой мировой. Кроме этого, немцы передали комплектующие, из которых чехам удалось собрать 42 тыс. винтовок, получивших обозначение Vz. 23. Модель, известная как Vz. 24, собиралась из деталей, сделанных в Чехословакии.
Винтовка Vz. 24 со штыком
По сравнению с исходным образцом, имевшим 740-мм ствол, чешские конструкторы укоротили длину ствола до 590 мм. Общая длина без штыка – 1 100 мм. Масса – 4,08 кг. Ёмкость магазина – 5 патронов. Заряжание производилось обоймой или по одному патрону. Боевая скорострельность – 12 выстр./мин. Начальная скорость 12,8-г пули составляла 760 м/с. Прицельные приспособления были рассчитаны на дистанцию 2 000 м, но с механическим прицелом эффективная дальность стрельбы не превышала 500 м.
Карабин Vz 12/33
Также выпускалась снайперская винтовка, с кронштейном под оптику и загнутой вниз рукоятью затвора. Кроме того, в Чехословакии производились укороченные варианты, известные как Vz 12/33 и VZ 16/33. Карабины отличались 490-мм стволом, загнутой рукоятью затвора, а также новым штыком.
После оккупации Чехословакии Германией винтовки Vz. 24 приняли на вооружение вермахта под наименованием Gewehr 24 (t). Полицейский карабин Vz 16/33 получил наименование Gewehr 33/40 (t). Объёмы производства карабинов были значительными, к началу 1943 года чехи сдали более 250 тыс. Gewehr 33/40 (t). Из союзников Германии чешские винтовки и карабины также поставлялись в Румынию. Благодаря своим относительно небольшим размерам, карабины пользовались популярностью в горнострелковых, воздушно-десантных и сапёрных частях – везде, где требовалось компактное, надёжное и качественное оружие.
Производство винтовок и карабинов чешскими заводами продолжалось до конца 1944 года. Хотя внешняя отделка оружия по сравнению с довоенным уровнем сильно ухудшилась, качество изготовления по-прежнему было хорошим.
В предвоенные годы Чехословакия являлась одной из немногих стран, где велось создание самозарядных винтовок. В 1920–1930-е годы было спроектировано и воплощено в металле несколько образцов, но наибольшего успеха с винтовкой ZH-29 под патрон 7,92×57 мм добился Эммануил Холек.
Самозарядная винтовка ZH-29
Интересным фактом является то, что винтовка ZH-29, выпускавшаяся до 1939 года, проектировалась и производилась по заказу Китая, которому для борьбы с японскими оккупантами было остро необходимо скорострельное стрелковое оружие. Небольшие партии самозарядных винтовок ZH-29 закупили Греция, Румыния, Литва, Турция и Эфиопия. В 1930-е годы появились улучшенные экспортные модификации ZH-32 и ZH-36, отличавшиеся от исходной модели деталями.
Армия Чехословакии провела испытания самозарядных винтовок, но заказа на них не последовало. Генералы сочли, что пехотинцам вполне достаточно уже имеющихся магазинных винтовок, а более высокая стоимость и сложность эксплуатации полуавтоматов не оправдывает рост огневой мощи пехотных подразделений.
По сравнению со штатной перезаряжаемой вручную винтовкой Vz. 24 самозарядная ZH-29 была немного тяжелей. Её вес без патронов составлял 4,5 кг. Длина – 1 150 мм. Длина ствола – 545 мм. Могли применяться съёмные магазины на 5 и 10 патронов. В ряде источников говорится, что к винтовке подходили магазины от ручного пулемёта ZB vz. 26. Боевая скорострельность – до 25 выстрелов в минуту.
Автоматика ZH-29 работала за счёт отвода части пороховых газов через поперечное отверстие в стенке ствола. Запирание ствола достигалось путём перекоса затвора влево, вырезом в стенке ствольной коробки. Для регулировки количества отводимых газов в зависимости от условий стрельбы в газовой камере имелся газовый регулятор. Газоотводная система и прицельные приспособления имели необычное расположение – они несколько смещены вправо. Винтовки ZH-29 выпускались как в самозарядном, так и в автоматическом вариантах, с возможностью стрельбы очередями.
После установления контроля над чешскими оружейными заводами немецкая администрация отказалась от выпуска самозарядных винтовок. Тем не менее несколько сотен ZH-29, ZH-32 и ZH-36, имевшихся на складах готовой продукции, поступили в распоряжение оккупационных властей и впоследствии использовались Waffen-SS и словацкими формированиями.
Продолжение следует…