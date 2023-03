Западные СМИ назвали поездку президента России в Мариуполь «неповиновением» решению МУС

Состоявшаяся на днях поездка президента Российской Федерации Владимира Путина в город Мариуполь российской Донецкой Народной Республики (ДНР), по мнению ряда американских и британских СМИ, являет собой «акт неповиновения». Вероятно, речь идет о «неповиновении» также недавнему решению «Международного уголовного суда», который выдал «ордер на арест» российского президента.CNN, к примеру, называет Путина «непокорным» и отмечает, что в Мариуполь он поехал практически сразу после того, как МУС выдал «ордер на арест». The New York Times тоже характеризует Путина как «непокорного», рассуждая об его поездке в Мариуполь. Британское издание The Guardian пишет, что Путин отправился в Мариуполь якобы специально, чтобы продемонстрировать свое «неповиновение» решению «международного суда».Наглость американских и британских медиа превосходит все мыслимые границы. Непонятно, почему президент России, ядерной державы и самой большой по площади страны в мире, должен проявлять некую «покорность», да еще по отношению к кому? Если что, США тоже не признают юрисдикцию МУС. Не признает этот «суд» и Израиль, а также крупнейшие страны мира по численности населения – Индия и Китай.Использование слов вроде «непокорный» и «неповиновение» в очередной раз показывает уже совершенно нескрываемые империалистические амбиции США и их сателлитов. Запад мнит себя неким центром глобальной власти, которому должны быть «покорны» остальные страны. Для утверждения своих амбиций Запад использует такие структуры как МУС, при этом Вашингтон сам демонстративно не признает ни суд, ни его решения.Такое поведение Запада в очередной раз свидетельствует о правильности выбранного Россией пути и должно стать сигналом и для других стран мира, которые хотят обладать подлинным суверенитетом и самостоятельно определять свою внешнюю, да и внутреннюю политику.