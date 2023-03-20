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Западные СМИ назвали поездку президента России в Мариуполь «неповиновением» решению МУС

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Западные СМИ назвали поездку президента России в Мариуполь «неповиновением» решению МУС

Состоявшаяся на днях поездка президента Российской Федерации Владимира Путина в город Мариуполь российской Донецкой Народной Республики (ДНР), по мнению ряда американских и британских СМИ, являет собой «акт неповиновения». Вероятно, речь идет о «неповиновении» также недавнему решению «Международного уголовного суда», который выдал «ордер на арест» российского президента.


CNN, к примеру, называет Путина «непокорным» и отмечает, что в Мариуполь он поехал практически сразу после того, как МУС выдал «ордер на арест». The New York Times тоже характеризует Путина как «непокорного», рассуждая об его поездке в Мариуполь. Британское издание The Guardian пишет, что Путин отправился в Мариуполь якобы специально, чтобы продемонстрировать свое «неповиновение» решению «международного суда».

Наглость американских и британских медиа превосходит все мыслимые границы. Непонятно, почему президент России, ядерной державы и самой большой по площади страны в мире, должен проявлять некую «покорность», да еще по отношению к кому? Если что, США тоже не признают юрисдикцию МУС. Не признает этот «суд» и Израиль, а также крупнейшие страны мира по численности населения – Индия и Китай.

Использование слов вроде «непокорный» и «неповиновение» в очередной раз показывает уже совершенно нескрываемые империалистические амбиции США и их сателлитов. Запад мнит себя неким центром глобальной власти, которому должны быть «покорны» остальные страны. Для утверждения своих амбиций Запад использует такие структуры как МУС, при этом Вашингтон сам демонстративно не признает ни суд, ни его решения.

Такое поведение Запада в очередной раз свидетельствует о правильности выбранного Россией пути и должно стать сигналом и для других стран мира, которые хотят обладать подлинным суверенитетом и самостоятельно определять свою внешнюю, да и внутреннюю политику.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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74 комментария
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 10:27
    +10
    Наглость американских и британских медиа превосходит все мыслимые границы.

    А ещё тупость, продажность и предвзятость!
    Такое поведение Запада в очередной раз свидетельствует о правильности выбранного Россией пути и должно стать сигналом и для других стран мира, которые хотят обладать подлинным суверенитетом и самостоятельно определять свою внешнюю, да и внутреннюю политику.

    Всё правильно, собака лает - караван идёт!
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:31
      +9
      Козе в трещину идут все их СМИ и организации am
      1. стар
        стар Сегодня, 10:38
        +28
        Козе в трещину идут все их СМИ и организации

        1. Aken
          Aken Сегодня, 10:42
          +3
          Медведь может прислать вместо себя муравьеда.
        2. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 11:34
          +1
          Цитата: стар
          Козе в трещину идут все их СМИ и организации


          грустно...медвед много их убил ?штук сто поди...
          1. Anna E.
            Anna E. Сегодня, 12:38
            0
            Убил - дело десятое. Вот муравейник разорил это да. На неделю наверно работы.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 10:47
        +3
        Западные СМИ назвали поездку президента России в Мариуполь «неповиновением»

        Этот бред они пишут для внутреннего читателя. По моему, даже в Африканских джунглях к этим статьям относятся с сарказмом.
        1. стар
          стар Сегодня, 11:00
          +4
          даже в Африканских джунглях к этим статьям относятся с сарказмом.

          И снова о двурушничестве британских СМИ. Смотрю новости Sky News. Идет сюжет о выходке Международного уголовного суда, и зрителям авторитетно поясняют: принудительная депортация детей из одной страны в другую - это международное преступление!
          И сразу же за этим следует сюжет, в котором власти Британии спокойно поясняют публике, почему они с лета начнут принудительно депортировать албанцев (да-да, включая детей!) в Руанду! Причем, в отличие от России, Британия действительно делает это принудительно и официально использует слово «депортация»!

          The Sunday Times «шутит» по этому поводу: «Ты забыл о Дне матери. Я слышал, Руанда - не такое уж плохое место». В Руанду, как мы знаем, детей депортировать (по-настоящему) можно. Спасать же русских и украинских детей от войны, оказывается, нельзя
          1. Canecat
            Canecat Сегодня, 11:31
            +1
            Дети, это будущее любой страны. Вот у нас не должно быть будущего, а у них, отдающих детей на органы, в семьи педофилов и трансгендеров будущее должно быть...
      3. Tma197725
        Tma197725 Сегодня, 11:00
        0
        Не только в трещину но и в шахту!!!!!
    2. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 10:37
      +7
      Доброе утро .
      Критикуют Путина за все . И то что проехал на японской машине , да перед встречей с Си .
      Типа , мог бы и на китайскую сесть , что бы показать китайским коллегам близость позиций между странами .
      И то что посетил Мариуполь ночью , оказывается он не хотел видеть всех разрушений .
      И то что в первый раз посетил районы близкие к фронту .
      Как в той поговорке , Кошка бросила котят , это Путин виноват .
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 10:41
        +16
        Швейцарец тут мне пишет вчера, что мол Путин в розыске, а поймают и в Гаагу... - пишу швейцарцу - Путин сам приедет в Гаагу... на танке... разговор прервался швейцарской стороной... bully
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 11:02
          +3
          Цитата: Курильщик
          Швейцарец тут мне пишет вчера, что мол Путин в розыске, а поймают и в Гаагу... - пишу швейцарцу - Путин сам приедет в Гаагу... на танке... разговор прервался швейцарской стороной... bully

          Шойгу долго и настырно вызывали повесткой в 2017 в Киев.Он явился по повестке....
          Путина собираются арестовывать.А вдруг придет? belay recourse feel
          1. kit88
            kit88 Сегодня, 11:08
            +3
            Слова то какие используют – «непокорный, наказать….». Как будто все кругом дети малые, а они рядом с Богом сидят, ну, может чуток повыше.
      2. мерцание
        мерцание Сегодня, 11:03
        +3
        Критикуют Путина за все .
        С момента начала СВО Путина как то обходили стороной, а критиковали в основном МО России. Но вот после выступления Путина перед Федеральным собранием критика в адрес Путина резко усилилась.
        Связано это с тем, что 21 февраля Путин обозначил пути развития России, где запад (куда мы стремились все эти годы) уходит на задворки.
        Это очень сильно не понравилось ПРОзападной части нашей элиты, которая во многом , контролирует СМИ включая телеканалы, блогеров, военкоров и прочих "ольгинских" и других троллей.

        Что же их задело в выступлении Путина 21 февраля?
        А то, что отказ от западного курса задает РАМКИ выбора преемника Путина. Т.е преемник будет из "силовиков".
        Так что прозападникам обломилось, вот они начали компанию против Путина.

        Думаю, сейчас дадут некоторое время прозападникам определиться с кем они, а заодно и чиновникам.
        Если выбор будет не верный, то они будут отодвигаться на задворки.
        1. Canecat
          Canecat Сегодня, 11:34
          0
          Цитата: мерцание
          Т.е преемник будет из "силовиков".

          За всю историю России только силовики эффективно и грамотно относились к руководству государством.
          1. Стирбьорн
            Стирбьорн Сегодня, 13:10
            0
            Цитата: Canecat
            За всю историю России только силовики эффективно и грамотно относились к руководству государством.
            Это кто, например? Адмирал Колчак?!
      3. реалист
        реалист Сегодня, 11:16
        0
        проверенных и специально подготовленных машин в гараже особого назначения не так много. с другой стороны в зоне СВО показывать машины которых там раньше не было это риск .
    3. ilimnoz
      ilimnoz Сегодня, 10:38
      +2
      чтобы караван шел собаку нужно прибить. а еще лучше хозяина этой собаки. пинdosов сейчас может остановить только ТЯО по восточной европе. или они тихой сапой развалят Россию. допускать запад на Украину нельзя. бить на их территории. войска в Париже или Берлине не нужны. отдайте их арабам и туркам.
    4. стар
      стар Сегодня, 10:46
      +3
      "Россия не может добиться отмены международных санкций без выполнения ордеров суда", — заявил в The New York Times Стивен Рапп, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Госдепе США.

      МУС — это такая же ручная собачка США, как и большинство других международных организаций, претендующих на право "что-то решать".

      The New York Times напоминает, как в 2017 году прокурор этого суда попытался было расследовать американские пытки во времена Буша-младшего. Но администрация Трампа ввела санкции против персонала МУС, а тогдашний госсекретарь Майк Помпео назвал суд коррумпированным.

      Интересно другое. Разоткровенничавшийся Рапп заявил, что Владимир Путин "в конечном итоге окажется в Гааге, где другие обвиняемые военные преступники предстали перед судом", — и привёл в пример Слободана Милошевича.

      Редкостная откровенность. Она даёт понять, с кем мы имеем дело. Ведь как раз Милошевича в Гааге в буквальном смысле довели до смерти.

      Рамок и тормозов у глобального Запада нет вообще. Если мы дадим ему хоть малейший шанс, то все свои угрозы по поводу России, её руководства и её народа он реализует.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 10:52
        +2
        Пример с Милошевичем показателен еще и в следующем: запад делает ставку на предательство элит. Ордер МУС вешает перед всеми мечтающими об откате ситуации морковку и создает некую эфемерную точку их объединяющую.
      2. Telur
        Telur Сегодня, 11:16
        0
        Цитата: стар
        Рамок и тормозов у глобального Запада нет вообще. Если мы дадим ему хоть малейший шанс, то все свои угрозы по поводу России, её руководства и её народа он реализует.

        Непонятно другое, почему наш МИД и другие официальные лица делают вид что ничего не происходит? Почему на каждый такой выпад со стороны иноСМИ не отзываются акредитации этого г**на? Почему не вводятся санкции и уголовные дела на главных редакторов, корреспондентов и прочих "журналюг" за клевету в адрес государственных лиц? Да, пусть и привлечь не сможем всех, но один факт о заведении уголовного дела на редактора и "журналиста" уже вызовет резонанс, а пара тройка показательных автокатастроф или несчастных случаев, я думаю охладит много тупых голов и заставят пошевелить остатками мозга.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 12:23
          0
          а пара тройка показательных автокатастроф или несчастных случаев

          Не фантазируйте, Иосиф Виссарионович давно умер.
      3. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 11:19
        0
        Цитата: стар
        "Россия не может добиться отмены международных санкций без выполнения ордеров суда", — заявил в The New York Times Стивен Рапп, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Госдепе США. МУС — это такая же ручная собачка США, как и большинство других ......

        Может, хоть теперь наши выйдут из всех международных и перестанут подписывать то, что России категорически не нужно, или вообще во вред её интересам
  2. al3x
    al3x Сегодня, 10:28
    +1
    Мне вот даже интересно, а рискнули бы его вообще арестовывать, приедь он, к примеру, в ту же Германию? Или резко позабыли бы о своём решении? ну или на ходу переобулись бы, как вчера с послом Польши было, сегодня уже оказывается вырвано из контекста.
    1. Flashpoint
      Flashpoint Сегодня, 10:35
      +2
      Цитата: al3x
      Мне вот даже интересно, а рискнули бы его вообще арестовывать, приедь он, к примеру, в ту же Германию? Или резко позабыли бы о своём решении? ну или на ходу переобулись бы, как вчера с послом Польши было, сегодня уже оказывается вырвано из контекста.

      а рискнули бы его вообще арестовывать, приедь он, к примеру, в ту же Германию

      Сложно такое представить, именно посещение Путиным стран ЕС. Но даже если мыслить абстрактно -
      вспоминаем как наши СУ, сопровождающие самолёт с Шойгу, отгоняли истребители НАТО.
      Может быть любая провокация, при полёте самолёта и при посадке. Да и много чего ещё.
      Действия дураков сложно предвидеть и предсказать, а действия их выслуживающихся шавок и того сложнее.
      Проще туда не летать и не лезть - ведь и не приглашают, и надобности нет.
      P.S.: минус не от меня
    2. мерцание
      мерцание Сегодня, 10:41
      +9
      а рискнули бы его вообще арестовывать
      Ну разве что так

      Фото подсмотрел, понравилось bully
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:47
        0
        "Неповиновение"решения "суда",это сильно..Мтжет надо было заявиться в Гаагу с адвокатами в лице ВС РФ?Этого там хотят?Впрочем,ладно.Не будем пугать страуса
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 10:55
        +2
        а если кляча упадет и наш Президент пострадает?!!
        нет, такая лошадь нам не нужна!!!
        1. мерцание
          мерцание Сегодня, 11:25
          0
          Ага, тем более кляча на фото норовит упасть на спину.
  3. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 10:30
    +3
    по мнению ряда американских и британских СМИ, являет собой «акт неповиновения». Вероятно, речь идет о «неповиновении» также недавнему решению «Международного уголовного суда», который выдал «ордер на арест» российского президента.

    А что они дураки ожидали, что Путин в слезах будет писать заявление о явке с повинной в МУС?
    Вот если бы Путин приехал в Киев - вот это было настоящее неповиновение!
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:31
    +3
    А как должен был наш президент отреагировать? Насушить сухарей, сплести запасные лапоточки, собрать узелок, присесть на дорожку и отправиться покаянно-пешком в суд уповая на милосердие и справедливость запада?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:32
    +3
    Западные СМИ назвали поездку президента России в Мариуполь «неповиновением» решению МУС
    . Нет предмета для обсуждения... они стараются/пишут для себя, ради себя. Все как всегда, в общем.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:33
    +4
    «акт неповиновения»
    вот и не знаешь то-ли смеяться, то-ли ненормативную лексику использовать.... пожалуй так- fool
    1. potap6509
      potap6509 Сегодня, 10:43
      +3
      Я думаю поржать сначала, а уже потом сотрясти стены трех этажным русским языком. Как тут не вспомнить Лаврова hi
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:54
      +2
      Цитата: Mouse
      «акт неповиновения»
      вот и не знаешь то-ли смеяться, то-ли ненормативную лексику использовать.... пожалуй так- fool

      Без разницы, у них всё равно мозг ампутирован.

      Привет hi
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 11:07
        0
        Геннадий, наше вам hi
        Придется пошагово... поржать, послать и забыть... laughing
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:00
        0
        Операция по препарированны мозгов была проведена успешно и массово. Все как на конвейере, как они привыкли делать.
        Привет Геннадий soldier
    3. Tma197725
      Tma197725 Сегодня, 11:03
      +1
      Без ненормативной тут не разберёшься!!!
  7. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 10:35
    +3
    мне кажется или они сами из ВВП делают символа борьбы?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:50
      0
      Любая реклама, это... в общем понятно.
      Самое плохое, для политиков серьёзного масштаба, это забвение.
  8. polk26l
    polk26l Сегодня, 10:36
    +4
    АНГЛОСАКСЫ - Лицемерные, наглые, шайтанные ТВАРИ! Господь вас накажет! Как он наказал СОДОМ и Гоморру! И желательно - БЫСТРЕЕ!
    1. стар
      стар Сегодня, 10:39
      +4
      АНГЛОСАКСЫ - Лицемерные, наглые, шайтанные ТВАРИ!

  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:37
    +2
    Можно не обращать внимание ,все статьи о России пишут или редактируют ,бывшие наши граждане России и СССР.Иногда с интересными фамилиями.Так можно почитать ,чисто поржать.Значит нам надо идти до последнего,до нашей Победы.У нас есть кому вещать на запад ,в их стиле,выражаясь ненормативным дипломатическим языком ,что о них думают в Кремле.Мог и поделится ганорарами! lol
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:48
      +1
      Эт точно, пишут всякий бред те, кто давно уже не наш...
      Некоторые ещё и понимают, что пишут всякий бред, но, ЗАКАЗАНО, ОПЛАЧЕНО, по другому, по правде, они даже думать боятся! Сразу от кормушки отдалят, а по другому они давно не умеют.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:06
        0
        И раздражает если есть статья то и есть улыбающеяся рожа автора.Типа вот я такой(ая) .
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 11:56
          0
          С кем поведешся от того и наберешся!
          Фальшивые улыбки, фальшиво благодушее, дда и все прочее, такое же.
          Пока, он конечно дурака, но свой троячек имеет... фальшивый лоск навести и этого хватает.
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:40
    +5
    европа выписала ордер на арест Путину по мне это объявление войны РФ ! лидера РФ признали преступником то есть всю РФ ! это уже проходили в Ираке в Ливии Сирии Югославии !
  11. Aken
    Aken Сегодня, 10:41
    +1
    Меня удивляет реакция читателей. Разве кто-то от западных СМИ ждал иного?
  12. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 10:41
    +2
    Нет нормальных слов. А что, В.Путин под подпиской "невыездного"? И это звучит из центра Европы... что-то из лексики центровых?
  13. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 10:43
    +1
    Собственно говоря, удивляться нечему. В глазах Запада, Россия потеряла суверенитет в 1991. Так что здесь уже принцип «горе побеждённым»
  14. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 10:46
    -2
    Путин очень даже покорный. Он до сих пор играет по их правилам в их демократию. Вот, у нас будут выборы в следующем году. А зачем? Единственный правитель в России выбранный демократически это был Ельцин. Зачем нам это повторять? Кто выбирал Сталина? Кто выбирал Петра1 или Екатерину 2? Да и вообще все эти выборы дурацкие и "предвыборная гонка" только уменьшают авторитет верховного правителя, делая из него клоуна.
  15. Joker62
    Joker62 Сегодня, 10:46
    0
    Цитата: Flashpoint
    А ещё тупость, продажность и предвзятость!

    Не даром Михаил Николаевич Задорнов говорил о Западе и Америки: - Ну тууупыыыыеее!!!
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:58
      +4
      В решении МУС нет абсолютно ничего тупого. Это как раз грамотная реализация политики США:
      1. Юридически блокируется возможность нормализации отношений Запада и России даже в случае завершения украинского конфликта.
      2. Это ставка на государственный переворот. Создается своего рода морковка и точка объединения и опоры для мечтающих об откате ситуации представителей элиты (а их немало).
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:11
        -1
        Где логику здравствую вы у США увидели ,в апреле посмотрите вручение послихи США верительных грамот Путину ВВ.Она даже ни чего не вякнет,а будет петь осанну ,что Россия и США великие державы.А не споёт вылетит до дому,придётся петь.
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 11:50
          0
          А у США руки развязаны полностью и рвать отношения они не собираются. США МУС не признают и никак не ограничены в отношении России. Зато Европа (как и многие другие страны, признающие юрисдикцию МУС) оказываются загнанными в угол.
  16. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 10:47
    +1
    Выдать «ордер на арест» надо бы руководителям США и Британии за разработку и распространение генно изменённого коронавируса как биологического оружия массового уничтожения. Если подсчитать сколько жертв собрал коронавирус, то этих руководителей надо на кол посадить.
  17. BrTurin
    BrTurin Сегодня, 10:48
    +1
    Арест... там прекрасно понимают, что это фактически неосуществимо... зато саксы этим решением обеспечили медийный шум и главное еще раз "построили" "союзников" (немцы сразу отрапортовали) и заставили сжечь еще один мост во взаимоотношениях с Россией, а чем меньше таких мостов тем крепче связи с гегемоном.. Если раньше тот же Макрон, Шольц ("Я буду вновь проводить телефонные разговоры с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом") после таких решений и заявлений... никакой отсебятины, равнение на гегемона...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:58
      +1
      Оградить своих шестеро от контактов, от влияния того/тех кто в открытую противостоит хотелкам нагло саксов, тоже вариант. Что б не звонили, не говорили, не общались...
      Конечно, ожидать положительного эффекта от прямых контактов, ожидать не стоит... там мозги у всех препарированны, давно, но чего то, видно, опасаются!!!
      Не все так благостно и в их "датском королевстве"!
  18. buslaif
    buslaif Сегодня, 10:49
    0
    Пусть распоряжаются своими прихлебателями из ЕС, НАТО и прочих стран. Там кого не возьми - преступник на преступнике,которые поставляют вооружение и боеприпасы ВСУ для уничтожения граждан России.Россия не та страна ,которой повелевают. С ней договариваются на взаимовыгодных условиях.
  19. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:54
    0
    а они реально считают, что будет лучше если ВВП приедет в гаагу?!!!!
    они реально уверны или просто решили новый город отстроить, а денег на снос не хватает?!
  20. К-50
    К-50 Сегодня, 10:56
    +1
    Западные СМИ назвали поездку президента России в Мариуполь «неповиновением» решению МУС

    Сзади себе это решение забейте, плашмя, чтобы голова не качалась! fellow lol
  21. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:57
    +2
    Во время визита в Мариуполь президент России проинспектировал в местной филармонии зал судебных заседаний с трибунами для судей и обвинителей, а также клетками для «Азова» и не только для них...и это некое послание для Запада и не только.
  22. Клон
    Клон Сегодня, 10:59
    -1
    Больные люди и реакция у них такая же нездоровая на вполне нормальное поведение руководителя нормального государства.
  23. Джорж Милославский
    Джорж Милославский Сегодня, 11:21
    0
    Может пора уже нам принять закон. "Если организация или другой орган принмает решение в отношении России или её граждан, основываясь на документах которые Россия не признаёт, не является участником тех или иных договоров, то такая организация считается террористической , посягающей на суверенность России. Лица выносившее такое решение подлежат уничтожению, любым способом в плоть до удара ядерного боезаряда." И пусть принимают, зная что через 5 минут прилетит по голове калибр и сравняет весь город, в котором заседают, с землёй.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:52
      0
      А если не прилетит, то очередное пустобреховое заявление и ярлык государства-клоуна?
  24. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 11:24
    +3
    Негры из ЮАР сказали, что будут исполнять решение МУС. Вот вам и БРИКС. Я же говорила, что потомственным рабам нельзя доверять.
  25. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:25
    0
    Прелдожение из трех слов в их адрес.
  26. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 11:29
    0
    Одного не понимаю: почему МУС, если судя по их поведению - это МУД?
  27. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:40
    0
    С одной стороны, запад косплеит СК РФ с его возбуждениями, с другой - даёт отмашку отечественным "февралистам".
    Отечественному руководству стоило бы уже определиться с трусами и крестиком.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:54
      0
      Вот только юрисдикция запада распространяется несколько дальше, чем юрисдикция СК РФ...
  28. МоеИмя
    МоеИмя Сегодня, 11:57
    +2
    Возможно Путин даже не в курсе этого бреда из Мус. А если и в курсе, ему похрен. Также как было бы похрен мне и другим жителям России.
  29. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:59
    0
    На вскидку......, ВВП - забил, положил, послал, справил нужду, это так, на вскидку.... по-русски.
  30. solar
    solar Сегодня, 12:22
    0
    Что-то о ЮАР молчат.
    В августе в ЮАР будет саммит БРИКС,
    Посол Южно-Африканской Республики в Москве Мзувукиле Макетука рассказал, что страна ожидает президента России Владимира Путина на саммите БРИКС, который должен пройти в августе. Он уточнил, что приглашение российскому лидеру будет направлено позже, сообщает РИА Новости.

    «Все президенты будут приглашены, это стандартная практика», — заявил дипломат.

    А вот позже...
    Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что республика принимает во внимание ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на арест российского лидера Владимира Путина и «осознает свои юридические обязательства».

    https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/03/20/20007031.shtml
    Вопрос в том, в ЮАР он поедет или нет?