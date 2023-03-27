«Диктатуру и свободу нельзя рассматривать по отдельности»: критика современной плебисцитной демократии в эссе Эрнста Юнгера «Уход в Лес»

«Это совершенно противоречило складывавшейся с середины 1960-х годов антитоталитарной культуре ФРГ, которая развивала демократическую политическую культуру в стране за счет игнорирования или исключения всей правой традиции, что Юнгеру казалось (и было) несправедливым…

Представляется, что в суждениях Юнгера есть изрядная доля логики и последовательности в его оценках исторического прошлого [2]».

Эрнст Юнгер в первые годы после завершения Второй мировой войны

«В Германии открытое сопротивление властям было и остается особенно трудным, поскольку еще со времен легитимной монархии здесь сохранилось благоговение перед государством, что имеет свои преимущества наряду со своей темной стороной. Потому отдельному человеку трудно было понять, почему после вступления армий стран-победительниц его привлекали к ответственности за недостаточное сопротивление не только в качестве коллективного обвиняемого, но и индивидуально – например, за то, что он исполнял свои профессиональные обязанности как чиновник или капельмейстер…

В одном случае оккупанты навешивают на вас ярлык коллаборациониста, в другом случае партии навешивают на вас ярлык попутчика. Так одиночка оказывается в ситуации между Сциллой и Харибдой; ему грозит ликвидация, как за участие, так и за неучастие [1]».

Критика демократического режима в эссе Э. Юнгера «Уход в Лес»

«Избирательный бюллетень предназначен для определения простых числовых соотношений и для их подсчета. Он должен выяснить волю избирателя, и весь избирательный процесс направлен на то, чтобы это волеизъявление было непосредственным, без посторонних влияний на результат. Поэтому выборам сопутствует чувство безопасности и даже чувство причастности к власти, что, собственно, и отличает свободное волеизъявление в рамках правового поля.

Наш современник, проходящий навязанное ему анкетирование, весьма далек от подобной безопасности. Даваемые им ответы чреваты последствиями, часто его судьба зависит от них…

Вопросы подбираются к нам все ближе, они становятся все настойчивей, и все важнее становится способ, которым мы отвечаем. При этом нужно помнить, что молчание – это тоже ответ [1]»,

«Зачем же в таком случае нужны выборы, если выбора больше нет? Ответ таков: нашему избирателю предоставляется возможность своим бюллетенем поучаствовать в акте аккламации. Не каждый признаётся достойным этой привилегии – так в избирательных списках, разумеется, отсутствуют имена бесчисленных неизвестных, из числа которых набирают армии новых рабов. Поэтому избирателю обычно известно, чего от него ждут [1]».

«Вид огромных, страстно возбужденных масс – важнейший признак того, что мы вступили в новую эру. В этой области господствует если не единодушие, то наверняка единогласие, так как если и раздается вдруг несогласный голос, тут же поднимаются вихри, уничтожающие того, кому он принадлежит.

Поэтому одиночка, решивший обратить на себя внимание подобным способом, с тем же успехом может осмелиться и на политическое убийство: результат для него будет одинаковым [1]».

«Режиссеры данного процесса стремятся убедить человека, пришедшего на избирательный участок с твердым намерением проголосовать «против», что он очень одинок. Можно предположить, что этот избиратель, благодаря своему здравому уму, сопротивлялся долгой недвусмысленной пропаганде, которая все изощреннее усиливалась до самого дня выборов. Это было не так-то просто; прибавьте к этому, что волеизъявление, которого от него требуют, облачается в самые достойные формы; его просят участвовать в выборе свободы или голосовании за мир.

Кто же не любит мир и свободу? Должно быть, только нелюди. Уже одно это придает ответу «нет» преступный характер [1]».

«По сути, тиранию и свободу нельзя рассматривать по отдельности, даже если с точки зрения временности они и сменяют друг друга. Можно, конечно, сказать, что тирания упраздняет и отменяет свободу – но, с другой стороны, тирания становится возможной только там, где свобода стала ручной и низвела сама себя до пустого понятия [1]»,

«Уход в Лес» – осознанный выбор одиночки, способного самостоятельно мыслить

«Под Уходом в Лес мы понимаем свободу одиночки в этом мире… Ушедшим в лес мы называем того, кто в ходе великих перемен оказался одиноким и бесприютным и, в конечном счете, увидел себя преданным уничтожению…

Ушедший в лес решается оказать сопротивление, намереваясь вступить в борьбу, скорее всего, безнадежную.

Таким образом, ушедший в лес – это тот, кто сохранил изначальную связь со свободой, которая с точки зрения времени выражается в том, что он, сопротивляясь автоматизму, отказывается принимать его этическое следствие, то есть фатализм [1]»,

«Действительно ли мы приобретаем что-то ценное, живя в этом мире страховых агентств, прививок, педантичной гигиены и повышения среднего возраста жизни?

Не стоит об этом спорить, поскольку все это только формируется, и идеи, на которых стоит этот мир, еще не исчерпаны.

Корабль продолжит свое плавание, даже если оно ведет его от одной катастрофы к другой. Правда, катастрофы несут с собой страшные жертвы. Когда Корабль погибает, его аптечка тонет вместе с ним.

И тогда все зависит от других вещей, например, от того, может ли человек выдержать несколько часов в ледяной воде. Многократно привитая, чистоплотная, приученная к лекарствам команда с высоким средним возрастом жизни имеет меньшие шансы, чем та, которая всего этого лишена.

Минимальная смертность в мирные времена не является критерием подлинного здоровья; она может внезапно, в одну ночь, обернуться своей полной противоположностью [1]».

Э. Юнгер – последовательный критик демократии (в качестве заключения)

«Те, кто видят в Юнгере только неисправимого симпатизанта нацистов, упускают в восприятии его личности самое существенное – его постоянное стремление быть впереди своего времени. Юнгер оставался верен себе до самого последнего момента, сохраняя сильную критическую дистанцию, в том числе и к современной немецкой демократии. Думается, такая устойчивость воззрений и темперамента достойна лишь уважения [3]».

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