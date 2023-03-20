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Премьер-министр Израиля резко раскритиковал президента страны, обвинив его в провоцировании гражданской войны

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Премьер-министр Израиля резко раскритиковал президента страны, обвинив его в провоцировании гражданской войны

В Израиле набирает силу политический скандал из-за спора между премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Об этом пишет The Times of Israel.


Глава израильского правительства резко раскритиковал предложенный Герцогом проект судебной реформы в стране. Нетаньяху обвинил Герцога в провоцировании гражданской войны посредством предложения судебной реформы.

Альтернативную концепцию судебной реформы Герцога в офисе Нетаньяху называют «отвратительной». Напомним, что Герцог выступил с собственным проектом судебной реформы, который стал ответом на более ранее предложение правительства ограничить полномочия Высокого суда, чтобы он не мог сильно сдерживать правительство в принятии решений.

Как отметил Нетаньяху, если в стране начнется гражданская война, то ответственность за жертвы и разрушения целиком ляжет на Исаака Герцога. Дело в том, что глава правительства просил президента подождать с обнародованием плана судебной реформы. Но президент его не послушал.

Сторонники Нетаньяху выступают за ослабление самостоятельности Высокого суда, контроль политиков над назначением судей, предоставление Кнессету возможности избежать судебного пересмотра законодательства. Но сейчас рассмотрение законопроекта о судебной реформе приостановлено. Хотя нет сомнений в том, что Нетаньяху от нее отказываться не будет. Он рассчитывает сосредоточить в своих руках максимум власти в стране и избежать возможного осуждения по расследуемому в его отношении коррупционному делу.

Судебная реформа уже вызвала массовые протесты в стране. Десятки тысяч израильтян вышли на демонстрации и митинги, критикуя предложение правительства. Военные резервисты даже пригрозили не выходить на службу, если законопроект будет принят.

Ицхак Герцог, выступив с критикой предложений правительства, заявил, что будет работать над альтернативным проектом реформы. Это и стало поводом для столь резкой реакции Нетаньяху, который увидел в действиях президента попытку играть против действующего правительства.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:42
    0
    Вот и определись ,кто сидит на содержании у госдепа.Ага простые израильские граждане митингуют на свои кровные,от них дождёшься! laughing
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:44
      +2
      Ага простые израильские граждане митингуют на свои кровные,от них дождёшься!
      В обще до лампочки какие пауки по кусались в их нем рейхе.
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 11:17
        +1
        В обще до лампочки какие пауки по кусались в их нем рейхе

        В общем то да, Нетаньяху такой же любитель США как и остальные с той лишь разницей, что интересы Израиля для него выше интересов США, чего не скажешь о других израильских политиках.
        Т.е. если Израилю это выгодна (не несет издержек) то он пойдет против интересов США.
        И в это обстоятельство открывает возможность устаканить ситуацию БВ.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:46
      0
      Как точно Вы подметили, на свои они не гуляют lol а по факту пёс с ними, своих проблем море.
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 11:20
        +1
        Даешь великую израильскую революцию! Ура, товагищи!
    3. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 11:25
      0
      1. Вы несёте полнейшую чушь, любезный!
      Вы реально, видимо, не в курсе причин забастовок!
      Раз вам, как видимо и авторам из ВО лень учить матчасть поясню - основная причина протестов - попытки ограничить полномочия высшего суда, в том числе по назначению в исполнительную власть. Между тем, именно этот суд не раз защищал от власти права тех же палестинцев, отказывал в назначении министров, в отношении которых были данные о коррупции и т.д.
      А теперь, реальный коррупционер Нетаньяху пытается стать автократом, изменив систему полномочий суда. Видимо, в вашем рабском сознании, любой, кто имеет силы отстаивать свои права - агент госдепа. Начиная от Спартака и заканчивая Лениным. Видимо, по себе только судить умеете .
      2. А уж идиотский намек на жадность евреев - это, конечно, администрация ВО не расценит как проявление шовинизма, но именно им ваши слова и являются. 21 век, а ощущение, что мыслите как в средневековье.
      Не по национальности надо людей судить, а по их поступкам.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:05
        0
        Не по национальности надо людей судить, а по их поступкам.
        Как то Вы запоздали с либеральной павесточкой, поступки по Вашему ни как с национальностью не связаны?) Она уже даже в Европе давно не катит.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:42
    0
    Премьер-министр Израиля резко раскритиковал президента страны, обвинив его в провоцировании гражданской войны
    . Так то страна мелкая, на карте фиг найдёшь, а проблемы как и у всех, больше/меньше, есть, короче.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:09
      0
      Цитата: rocket757
      Премьер-министр Израиля резко раскритиковал президента страны, обвинив его в провоцировании гражданской войны
      . Так то страна мелкая, на карте фиг найдёшь, а проблемы как и у всех, больше/меньше, есть, короче.

      Не было б у них ЯО - да пофиг на их проблемы...
  3. Aken
    Aken Сегодня, 10:45
    0
    А не замахивается ли Нетаньяху на пожизненное правление? Израильбаши. Звучит!
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:52
    0
    Не ужели и сюда американцы влезли?
    Но все таки в место гражданской войны лучше цветная революция, так меньше крови прольется.
    Пи.Си.! Украина это исключение из правил.
    1. Баберметис
      Баберметис Сегодня, 12:31
      0
      Цитата: Fizik13
      Не ужели и сюда американцы влезли?
      Но все таки в место гражданской войны лучше цветная революция, так меньше крови прольется.
      Пи.Си.! Украина это исключение из правил.


      Влезли по плечи! Бывший премьер Эхуд Барак - владелец американской охран. компании в штатах, бывший премьер Эхуд Ольмерт и Джей стрит одной монеты стороны, заменившая Ципи Ливни, бывшая агент Мосада сотрудничает с госдепом, бывший, а последний премьер Яир Лапид детище американской пропаганды...журналист. Ну и Бени Ганц, превосходных качеств характера человек, но воспитаник Вест поинта.
      Вот такой расклад. А беспорядки - чистой воды Цветная революция. Все проплачено.
  5. Русь
    Русь Сегодня, 11:00
    0
    Скоро будет новый премьер-министр Израиля? what
  6. Силуэт
    Силуэт Сегодня, 11:01
    +2
    Материал ни о чем. Хотя речь идет о перспективах гражданской войны. Лучше б подробнее написал в чем суть судебной реформы и кто и почему против. А так ничего непонятно. По верхам. Абы что написать. Неуд.
    1. Баберметис
      Баберметис Сегодня, 12:36
      0
      Цитата: Силуэт
      Материал ни о чем. Хотя речь идет о перспективах гражданской войны. Лучше б подробнее написал в чем суть судебной реформы и кто и почему против. А так ничего непонятно. По верхам. Абы что написать. Неуд.


      Согласен с вами.

      Но если в нескольких словах, то поколение укоренённых управленцев, берущих начало от социалистической партии Мапай, а затем перешедшие в религию неолибералов - не хотят уходить на заслуженный отдых и отдать ключевые посты молодым капиталистам и либералам.