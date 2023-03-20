Премьер-министр Израиля резко раскритиковал президента страны, обвинив его в провоцировании гражданской войны

В Израиле набирает силу политический скандал из-за спора между премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Об этом пишет The Times of Israel.Глава израильского правительства резко раскритиковал предложенный Герцогом проект судебной реформы в стране. Нетаньяху обвинил Герцога в провоцировании гражданской войны посредством предложения судебной реформы.Альтернативную концепцию судебной реформы Герцога в офисе Нетаньяху называют «отвратительной». Напомним, что Герцог выступил с собственным проектом судебной реформы, который стал ответом на более ранее предложение правительства ограничить полномочия Высокого суда, чтобы он не мог сильно сдерживать правительство в принятии решений.Как отметил Нетаньяху, если в стране начнется гражданская война, то ответственность за жертвы и разрушения целиком ляжет на Исаака Герцога. Дело в том, что глава правительства просил президента подождать с обнародованием плана судебной реформы. Но президент его не послушал.Сторонники Нетаньяху выступают за ослабление самостоятельности Высокого суда, контроль политиков над назначением судей, предоставление Кнессету возможности избежать судебного пересмотра законодательства. Но сейчас рассмотрение законопроекта о судебной реформе приостановлено. Хотя нет сомнений в том, что Нетаньяху от нее отказываться не будет. Он рассчитывает сосредоточить в своих руках максимум власти в стране и избежать возможного осуждения по расследуемому в его отношении коррупционному делу.Судебная реформа уже вызвала массовые протесты в стране. Десятки тысяч израильтян вышли на демонстрации и митинги, критикуя предложение правительства. Военные резервисты даже пригрозили не выходить на службу, если законопроект будет принят.Ицхак Герцог, выступив с критикой предложений правительства, заявил, что будет работать над альтернативным проектом реформы. Это и стало поводом для столь резкой реакции Нетаньяху, который увидел в действиях президента попытку играть против действующего правительства.