MBT-70: Уникальный для своего времени танк, ставший основой для Leopard-2 и M1 Abrams

Во второй половине 60-х годов прошлого века, в самый разгар «гонки вооружений» между Западом и СССР, США и Германия решили создать основной боевой танк для обеих армий, который бы превосходил перспективные машины «противоборствующего лагеря».
Стоит отметить, что немецко-американская боевая машина на то время действительно обладала завидными характеристиками. Сюда можно отнести гидравлическую подвеску, мощную противоснарядную броню, а также уникальную систему управления огнем с датчиками атмосферы, лазерным дальномером и баллистическим прибором вычислителя.
MBT-70 должен был получить комбинированное вооружение: танковую гладкоствольную пушку калибра 152 мм, ПУ ПТУР «Шиллейла». Однако немцы, планировавшие создание боевой машины в первую очередь для европейского театра боевых действий, решили пойти другим путем и установили на свой локализованный прототип 120-мм гладкоствольную пушку длиной ствола в 44 калибра от Rheinmetall.
Еще одним новшеством в перспективном танке было то, что отсек водителя располагался непосредственно в башне. Кроме того, MBT-70 оснастили механизмом самозаряжения, что должно было увеличить скорострельность танка.
Наконец, совместная немецко-американская разработка получила 1500-сильный двигатель, позволявший почти 50-тонному танку разгоняться до 65 км/ч, что делало его самым быстрым ОБТ на то время.
Впрочем, несмотря на все преимущества, MBT-70 так и не суждено было стать универсальным танком армий ФРГ и США, так как его производство оказалось слишком дорогим. Стоимость единицы достигала 1 млн. долларов, что было «космической» на то время суммой.
В итоге, уже в 1969-м году Минфин США высказался о нецелесообразности данной программы, а в 1970 году совместная немецко-американская разработка была прекращена. Между тем работы над проектом в США и ФРГ продолжились, что дало жизнь немецкому Leopard-2 и в дальнейшем американскому M1 Abrams, которому предшествовал неудачный XM803.