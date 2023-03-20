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MBT-70: Уникальный для своего времени танк, ставший основой для Leopard-2 и M1 Abrams

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MBT-70: Уникальный для своего времени танк, ставший основой для Leopard-2 и M1 Abrams

Во второй половине 60-х годов прошлого века, в самый разгар «гонки вооружений» между Западом и СССР, США и Германия решили создать основной боевой танк для обеих армий, который бы превосходил перспективные машины «противоборствующего лагеря».


Стоит отметить, что немецко-американская боевая машина на то время действительно обладала завидными характеристиками. Сюда можно отнести гидравлическую подвеску, мощную противоснарядную броню, а также уникальную систему управления огнем с датчиками атмосферы, лазерным дальномером и баллистическим прибором вычислителя.

MBT-70 должен был получить комбинированное вооружение: танковую гладкоствольную пушку калибра 152 мм, ПУ ПТУР «Шиллейла». Однако немцы, планировавшие создание боевой машины в первую очередь для европейского театра боевых действий, решили пойти другим путем и установили на свой локализованный прототип 120-мм гладкоствольную пушку длиной ствола в 44 калибра от Rheinmetall.

Еще одним новшеством в перспективном танке было то, что отсек водителя располагался непосредственно в башне. Кроме того, MBT-70 оснастили механизмом самозаряжения, что должно было увеличить скорострельность танка.

Наконец, совместная немецко-американская разработка получила 1500-сильный двигатель, позволявший почти 50-тонному танку разгоняться до 65 км/ч, что делало его самым быстрым ОБТ на то время.

Впрочем, несмотря на все преимущества, MBT-70 так и не суждено было стать универсальным танком армий ФРГ и США, так как его производство оказалось слишком дорогим. Стоимость единицы достигала 1 млн. долларов, что было «космической» на то время суммой.

В итоге, уже в 1969-м году Минфин США высказался о нецелесообразности данной программы, а в 1970 году совместная немецко-американская разработка была прекращена. Между тем работы над проектом в США и ФРГ продолжились, что дало жизнь немецкому Leopard-2 и в дальнейшем американскому M1 Abrams, которому предшествовал неудачный XM803.

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3 комментария
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 11:30
    0
    нормально так эволюция сработала. из базы всех ОБТ тех времён,и появлялись новые более совершенные танки. в распоряжении конструкторов,такой "букет" был.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:31
    0
    Танк за миллион долларов в 60-е это конечно трындец wassat
  3. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 12:03
    0
    Помню...для МВТ-70 предлагалась,в одном из вариантов, и 110-мм гладкоствольная пушка...Танк,также должен иметь гидропневматическую подвеску и 20-мм зенитную автоматическую пушку... Но и с СССР были проекты ОБТ с дополнительной 30-мм автоматической пушкой...