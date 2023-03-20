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В преддверии наступления ВСУ США поставили Киеву гранатомёты MK153 SMAW для разрушения оборонительных сооружений российской армии

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В преддверии наступления ВСУ США поставили Киеву гранатомёты MK153 SMAW для разрушения оборонительных сооружений российской армии

Украинские военные получили на вооружение американские гранатометы MK153 SMAW, в настоящее время идет обучение всушников применению данного вооружения. Как сообщается, гранатометы поставлены в феврале этого года в одном из очередных пакетов военной помощи от США.


Американцы продолжают вооружать Украину противотанковыми комплексами, но в этот раз вместо ПТРК Javelin Киев получил разработанные в 80-х годах прошлого века гранатометы MK153 SMAW. Данное вооружение уже поставлялось ВСУ, причем еще до начала российской специальной военной операции, но в малых количествах. Теперь же США осуществили полноценную поставку.

Как сообщает украинская пресса, о получении гранатометов командование ВСУ не распространяется, информация была получена от волонтеров, заснявших учения украинских военных с данным оружием. Сколько всего гранатометов поставили американцы не сообщается, но заявляется, что в скором времени MK153 SMAW появятся на поле боя. В Киеве уже поют дифирамбы этим гранатометам заявляя, в предстоящем наступлении они будут применяться для разрушения созданных российскими войсками фортификационных сооружений.

MK153 SMAW (Shoulder launched Multipurpose Assault Weapon – универсальное штурмовое вооружение, запускаемое с плеча) – комплекс производства Nammo Talley на базе израильского IMI B-300. Представляет собой пусковую 83-мм установку длиной около 78 см и массой 7,5 кг, оснащенную пристрелочной 9-мм винтовкой и креплением для оптического ночного или лазерного прицелов. Ракеты SMAW упакованы в трубу-контейнер, которая соединяется с пусковой установкой перед стрельбой.

В войска поступает в нескольких конфигурациях: SMAW-D (Bunker Defeat Munition – боеприпас для уничтожения блиндажей и бункеров) - одноразовый вариант SMAW. SMAW-D(CS) - (SMAW-Disposable Confined Space – одноразовый в ограниченном пространстве) – модернизированный SMAW-D с возможностью применять гранатомет внутри зданий и других закрытых пространствах. SMAW-NE - (SMAW - Novel Explosive – новое взрывчатое вещество) был разработан для американской морской пехоты с улучшенной термобарической боевой частью.
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:10
    +8
    Они не разглашают всех поставок,так что у всук может появиться все что угодно из арсенала США
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 11:17
      +1
      У Подоляки вычитал:

      ВСУ планирует создать 60 ударных рот "армии дронов"

      В довесок к теме об ударных дронах камикадзе, еще одна новость:

      Противник продолжает наращивать число ударных и разведывательных БПЛА. Госспецсвязь Украины планирует создать 60 ударных рот так называемой "армии дронов". На эти цели ВСУ выделят ещё около $867 млн. По имеющейся информации закупать будут дроны украинского производства.

      Судя по численности, каждая из таких рот будет придаваться при необходимости отдельной бригаде для усиления ее огневых возможностей (а может и в штат введут).
      1. Виктор Сергеев
        Виктор Сергеев Сегодня, 11:30
        -9
        Перевожу на русский с укропского: будут украдены 867 млн долларов, а вместо дронов наберут 60 рот камикадзе среди населения и бросят на убой.
      2. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 11:38
        +3
        Цитата: Курильщик
        ВСУ планирует создать 60 ударных рот "армии дронов"

        Вот это беспокоит больше всего. У хо...лов достаточно много дронов- камикадзе, как оказалось, очень эффективное оружие, а научилась ли наша армия с ними бороться это вопрос.
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:13
    +5
    Аналог "Шмеля"? Похоже. Неприятная штука. Потери в обороне могут возрасти, что не хотелось бы. Можем только зубами скрипнуть. Пока...
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 11:19
      +2
      многое будет завесить от разведки, если будем знать время начала наступления, а также основные направления то артиллерия и авиация сделают свое дело.. что касается потерь то увы они будут
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:27
      +2
      У этого израильского гранатомета комплексная БЧ.
      Сначала кум.струя (ядро?) пробивает бетон, потом срабатывает фугас или термобар.
    3. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 11:31
      +5
      Цитата: Горный стрелок
      Аналог "Шмеля"?

      [center]

      Ракеты для гранатомета SMAW: слева HEDP(фугасная), справа HEAA (бронебойная кумулятивная).

      Калибр: 83 мм + 9мм пристрелочное ружье
      Тип: реактивный гранатомет
      Длина: 825 мм пусковое устройство,примерно 1370мм в боевом положении
      Вес: 7.25 кг пусковое устройство плюсракета в ТПК от 4.3 до 6.9 кг
      Эффективная дальность стрельбы: до 250 м
      Бронебойность: HEAA ~ 580-600ммстальной брони; HEDP 25мм стальной брони или 30см кирпичной стены или 20см бетона
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 11:42
        0
        Цитата: kapitan92
        Бронебойность: HEAA ~ 580-600ммстальной брони; HEDP 25мм стальной брони или 30см кирпичной стены или 20см бетона

        Что то маловато по бетону и кирпичу. Учитывая заявленную бронепробиваемость, эта ракета должна пробивать не меньше полуметра бетона.
    4. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 11:32
      -3
      Ему до Шмеля, как бабочке до слона. Любое оружие у врага неприятно, а это не хуже и не лучше остального. РПГ не менее неприятен.
  3. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 11:17
    0
    А сколько он стоит на Аli?Просто инотересно.
    1. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 11:40
      0
      Цитата: andrewkor
      А сколько он стоит на Аli?Просто инотересно.

      На Ali не знаю. smile
      В настоящее время на вооружении Корпуса морской пехоты США состоит около 1500. РПГ SMAW, стоимость одного гранатомета — около 13 000 долл.
  4. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 11:19
    +4
    Все кругом твердят о грядущем наступлении ВСУ. Надеюсь в нашем Ген Штабе уже в курсе этой "новости". Чтоб не получилось как "вчера".
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:20
    0
    А есть какие нить неимеющиеаналогов ракеты-снаряды шоб в горизонтальном полете пропахать асфальт 2-5 км шоссе, без взрыва?
  6. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 11:29
    -6
    Жалкая пародия на Шмель, осталось найти смертников, который с этим полезут на укрепления, подойдя почти в упор.
  7. 9PA
    9PA Сегодня, 11:41
    -2
    Походу применим мы таки ядерный заряд малой мощности, а то еще на наших плечах и в Крым войдут
  8. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 11:45
    0
    Цитата: Горный стрелок
    Аналог "Шмеля"? Похоже. Неприятная штука. Потери в обороне могут возрасти, что не хотелось бы. Можем только зубами скрипнуть. Пока...


    - Таким гранатомётчикам можно было бы противопоставить обычные бытовые баллоны с пропаном (25 , 50 литров жидкого газа , "стелящегося" по земле - тяжелее воздуха), запускаемых после небольшой "доделки" ( пусковой заряд и оперение) . Запускать со стержневого устройства...
  9. sub307
    sub307 Сегодня, 11:50
    +1
    Цитата: Горный стрелок
    Можем только зубами скрипнуть. Пока...

    Мне уже...,или пока "скрипеть" нечем....Просто к нашему ГШ и ГК простой вопрос: а упреждающий удар с переходом в наступление не рассматривается?