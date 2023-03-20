Кандидат в президенты США: когда над Чёрным морем сбили дрон, Байдену стоило отправить туда ещё два

Американский президент Джо Байден проявляет непростительную слабость как во внутренней политике, так и во внешней. Складывается впечатление, что он уснул за рулем страны.
Такое мнение высказала в эфире американского телеканала Fox News потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли, ранее занимавшая должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.
Гостю телепрограммы задали вопрос, касающихся основных разногласий между двумя другими ее конкурентами в президентской гонке от Республиканской партии – Дональдом Трампом и Роном Десантисом. Первый является противником поддержки киевского режима, а второй – выступает за ее усиление.
В ответ Хейли заявила, что в отношениях с Россией Вашингтон должен проявлять крайнюю жесткость и ни в чем ей не уступать. И в этом, считает она, американские политики должны выступать единым фронтом, несмотря на разногласия по другим вопросам. По мнению политика, дискуссии в США вокруг помощи Украине в Москве расценивают как слабость Соединенных Штатов. Это продемонстрировал инцидент с американским беспилотником, упавшим после контакта с российским самолетом.
Бывший дипломат считает, что вместо относительно спокойной реакции Вашингтон должен был дать россиянам более жесткий ответ. По ее словам, когда над Чёрным морем россияне сбили американский дрон, Байдену стоило отправить туда еще два.
Также Хейли отметила, что поддержку Соединенными Штатами Украины следует продолжать. В числе прочего, считает она, это будет сигналом Пекину, что Вашингтон не останется в стороне в случае обострения ситуации вокруг Тайваня.