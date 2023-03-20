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Кандидат в президенты США: когда над Чёрным морем сбили дрон, Байдену стоило отправить туда ещё два

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Кандидат в президенты США: когда над Чёрным морем сбили дрон, Байдену стоило отправить туда ещё два

Американский президент Джо Байден проявляет непростительную слабость как во внутренней политике, так и во внешней. Складывается впечатление, что он уснул за рулем страны.


Такое мнение высказала в эфире американского телеканала Fox News потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли, ранее занимавшая должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.

Гостю телепрограммы задали вопрос, касающихся основных разногласий между двумя другими ее конкурентами в президентской гонке от Республиканской партии – Дональдом Трампом и Роном Десантисом. Первый является противником поддержки киевского режима, а второй – выступает за ее усиление.

В ответ Хейли заявила, что в отношениях с Россией Вашингтон должен проявлять крайнюю жесткость и ни в чем ей не уступать. И в этом, считает она, американские политики должны выступать единым фронтом, несмотря на разногласия по другим вопросам. По мнению политика, дискуссии в США вокруг помощи Украине в Москве расценивают как слабость Соединенных Штатов. Это продемонстрировал инцидент с американским беспилотником, упавшим после контакта с российским самолетом.

Бывший дипломат считает, что вместо относительно спокойной реакции Вашингтон должен был дать россиянам более жесткий ответ. По ее словам, когда над Чёрным морем россияне сбили американский дрон, Байдену стоило отправить туда еще два.

Также Хейли отметила, что поддержку Соединенными Штатами Украины следует продолжать. В числе прочего, считает она, это будет сигналом Пекину, что Вашингтон не останется в стороне в случае обострения ситуации вокруг Тайваня.
Автор:
Использованы фотографии:
https://nikkihaley.com/
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22 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:26
    +10
    Ну вот и еще одно подтверждение - неважно как будут звать следующего президента США и будет ли это женщина или мужчина, политический курс в отношении России не поменяется. У нас один выход - победить их всех или погибнуть. Под ними рабствовать чот не хочется.....
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 11:32
      +5
      очередная "кровавая мэри". кровати двигать бесполезно.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 11:38
        +2
        Цитата: Аэродромный
        очередная "кровавая мэри". кровати двигать бесполезно.

        В ответ Хейли заявила, что в отношениях с Россией Вашингтон должен проявлять крайнюю жесткость и ни в чем ей не уступать.

        Я вот думаю... а она бункер противоатомный глубоко вырыла, а автономности хватит?
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 11:44
          +6
          Бывший дипломат Никки Хейли считает, что вместо относительно спокойной реакции, Вашингтон должен был дать россиянам более жесткий ответ. По ее словам, когда над Чёрным морем россияне сбили американский дрон, Байдену стоило отправить туда еще два.

          А россияне считают, что после того как США взорвали "СП-1" и "СП-2", России надо было в ответ смыть восточное побережье США с помощью "Посейдона". (Сарказм.)

          В общем нельзя этой бабе Никки Нейли быть президентом США. Не доросла она ещё мозгами до такого уровня.
          К сожалению, эта дура не понимает, как это гибнуть на фронтах во время войны. Война ведь это дело мужчин, а она будет спокойно сидеть в офисе и кофе попивать. И мужчин ей гендерно не жалко в принципе - ни своих, ни чужих тем более!

          Эта дура-феминистка и базарная крьеристка готова разбрасываться своим народом! А про чужие народы и говорить не приходится!
          Это расчеловеченная сатанистка. Не своей, а чужой людской крови ей не жалко.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 11:35
      +3
      Цитата: Nexcom
      неважно как будут звать следующего президента США и будет ли это женщина или мужчина, политический курс в отношении России не поменяется.

      Конечно. Там за кулисами управляют другие а эти вот просто актёры которые должны говорить то что им велено.

      Цитата: Nexcom
      У нас один выход - победить их всех или погибнуть.

      Однозначно или под ними мы или они. По этому страна должна быть сильной и в плане экономики и в плане армии.

      Цитата: Nexcom
      Под ними рабствовать чот не хочется.....

      Не дай Бог. Я сам жил в европе и знаю что это такое. У них вроде демократия, но если система тебе скажет 2+2 будет 5 вы никогда не докажите что равно 4. На собственной шкуре это попробовал.
    3. AVA77
      AVA77 Сегодня, 11:37
      +1
      И будет ли это женщина или мужчина.
      Я бы не был столь оптимистичен. recourse
      У них там возможны всякие варианты. laughing
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:42
        +1
        Извините, но я в сортах педерастов, лесбиянок и прочих девиантов не разбираюсь. И не стремлюсь разбираться.
    4. Комментарий был удален.
    5. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 11:42
      +2
      Под ними рабствовать чот не хочется.

      А Вы не считаете, что мы и так опосредственно рабствуем с 90-х годов, когда они прихватизировали основные сырьевые отрасли, когда мы начали продавать сырьё по той цене, которую они нам назначают, платят лишь столько, чтобы эти отрасли и люди, на которых работают, не загнулись? Моё мнение, мы и так рабствовали западу, а когда сказали, когда запад понял, что дальше мы не согласны рабствовать, то они начали войну, чтобы уничтожить нас и рабствовать по настоящему...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:45
        0
        Это может быть очень долгая дискуссия на такую тему.
      2. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 12:31
        0
        Цитата: Ильнур
        А Вы не считаете, что мы и так опосредственно рабствуем с 90-х годов

        это вина не нынешнего руководства. Нынешним в наследство было дано разрушанная страна с оторванными союзниками которым всучили в мозг что СССР-это зло. Рабство началось с приходом горбатого до Ельцина. УВЫ. Я сам из Азербайджана, до развала союза был проведен референдум, 97% были против развала СССР. Но увы есть страны которые мечтали. К примеру возьмём прибалтов. Я жил в Швеции долгие десятилетия, в рабстве они были, я видел как вся прибалтика в шведских полях клубнику собирает за гроши, некоторые картошку собирали......и даже будучи в евросоюзе их считают европейцы нахлебниками и второсортными. А теперь скажите если во времена СССР кого то обозвать ээээййй вы нация рабов, что было бы с этим человеком? Вот и я о том же. У этих редисок план 100 лям или не помню 10 лям должно остаться которые будут служить западу. Но не видать этого им как своих ушей
    6. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:19
      +1
      Цитата: Nexcom
      Ну вот и еще одно подтверждение - неважно как будут звать следующего президента США и будет ли это женщина или мужчина, политический курс в отношении России не поменяется.

      США, да и весь Запад в целом, в последнее время получает себе лидеров не по деловым или личным качествам, а по каким-то нормальному человеку непонятным критериям.
      Поэтому, если исходить из явно просматривающейся у них тенденции "Чем тупее, тем больше шансов на кресло", у Хейли шансы на президентское кресло растут стремительно. Тем более - женщина.
      Ей бы ещё стать негрой, вступить в ЛГБТ и отрезать правую ногу - и новый супертолерантный президент США готов. Один из главных признаков успешного американского президента - ненависть к России - уже есть.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:28
    0
    Ники не торопись,мы ещё первый не нашли.Если не найдём присылай три.А американские БПЛА на своих фюзеляжах российские лётчики рисуют тоже звёздочки. Так он сам упал- что одна звёздочка на двоих ,всётаки.Я в полном замешательстве.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 12:22
      0
      Вокруг России аномальная зона.Всяк туда вступающий должен об этом помнить.В этой зоне с любым аппаратом может случиться всё ,что угодно-от выхода оборудования из строя до потери сознания пилотом.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:33
    +1
    Пока ты не занимаешь официальную должность....или когда уже не занимаешь, можно говорить все что хочется.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:34
    +1
    Оправили бы еще два , сбили бы и их , вернее отказало бы управление, там же аномальная зона....зона СВО.
  5. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 11:35
    0
    нужно было послать ещё два
    да посылайте, милости просим! Тот "потоп" черт знает куда в глубину сероводорода, нужны ещё " образцы", ждём.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:37
    +1
    По ее словам, когда над Чёрным морем россияне сбили американский дрон, Байдену стоило отправить туда еще два.

    А она не подумала, что Россия может послать в район маяка Нантакет 10 беспилотников. Чумабаба должна думать о мире, а не о войне. Больно уж штаты нарываются на ответку, то России грозят, то Китай нагнетают, то Индии грозят.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:41
    0
    В России есть такое выражение: "А пупок не развяжется?". Россия не Афган, керосин сами делаем.
  8. Клон
    Клон Сегодня, 11:45
    +2
    Очередная феминизированная особь межполового обличия, пытающаяся доказать всему белому свету, что у нее генов "мужественности" поболее, чем у любого из мужиков.
    Есть у меня предложение, что на руководящие должности в государственном управлении следует назначать-выбирать исключительно победительниц различных конкурсов красоты... на них хоть смотреть приятно, а фантастический бред с трибуны або с помоста они несут все одинаковый.
  9. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 12:17
    +1
    Они там все душевно больные по отношению к России.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:21
    0
    Кандидат в президенты США: когда над Чёрным морем сбили дрон, Байдену стоило отправить туда ещё два
    Так политики и послали б, нашлись бы такие, эт точно... вот только ВОЕННЫЕ, решили сделать паузу и переоценку... они ведь, кроме того, что считать привыкли, ещё и думать должны, что из всего этого может получится?
  11. Void
    Void Сегодня, 12:30
    0
    Ещё одна боевая тетка ? Которой не терпится поиграть на ядерных кнопках