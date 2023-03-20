Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться в Бахмуте на фоне подготовки ВСУ контрудара по городу

Ситуация в Бахмуте критическая, украинские подразделения, остающиеся в городе, продолжают вести ожесточенные бои, но клещи продолжают смыкаться, наступление "вагнеровцев" продолжается. В украинском Генштабе пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре, но источники в Киеве подтверждают тяжелую ситуацию как в самом Бахмуте, так и в его окрестностях. Сейчас все надежды у генералов ВСУ на контрнаступление, которое должно отбросить подразделения ЧВК "Вагнер" от города.Как следует из сводок Генштаба ВСУ, штурмовые подразделения Оркестра ведут тяжелые бои в районе Богдановки и западнее Дубово-Васильевки, ведут наступление юго-восточнее Ивановского, в районе Орехово-Васильевки и Хромово. В самом Бахмуте боестолкновения идут на территории завода АЗОМ, вечером накануне "музыканты" начали штурм подземной части завода. Сегодня некоторые российские ресурсы сообщают о переходе примерно половины территории завода под российский контроль. Бои действительно тяжелые, всушники огрызаются и предпринимают попытки отбить потерянные позиции.В центре города подразделения Оркестра продвигаются к администрации, по некоторым данным, до нее осталось не больше 500 метров, но их еще надо пройти.Между тем противник продолжает скапливать силы в районе Константиновки и Часова Яра, активно готовясь к контрудару. Как уже говорилось, командующий обороной Бахмута генерал Сырский получил от Зеленского неограниченные полномочия под обещание "вернуть" Бахмут под украинский контроль. Сейчас ВСУ накапливают резервы, готовясь ударить по подразделениям Вагнера.Как ранее заявил куратор Оркестра Евгений Пригожин, у нас осталось примерно дней десять - две недели, после чего ВСУ ударят. По его словам, если держащие фланги "музыкантов" подразделения Минобороны сдержат первый натиск ВСУ, то "вагнеровцы" город удержат.