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Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться в Бахмуте на фоне подготовки ВСУ контрудара по городу

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Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться в Бахмуте на фоне подготовки ВСУ контрудара по городу

Ситуация в Бахмуте критическая, украинские подразделения, остающиеся в городе, продолжают вести ожесточенные бои, но клещи продолжают смыкаться, наступление "вагнеровцев" продолжается. В украинском Генштабе пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре, но источники в Киеве подтверждают тяжелую ситуацию как в самом Бахмуте, так и в его окрестностях. Сейчас все надежды у генералов ВСУ на контрнаступление, которое должно отбросить подразделения ЧВК "Вагнер" от города.


Как следует из сводок Генштаба ВСУ, штурмовые подразделения Оркестра ведут тяжелые бои в районе Богдановки и западнее Дубово-Васильевки, ведут наступление юго-восточнее Ивановского, в районе Орехово-Васильевки и Хромово. В самом Бахмуте боестолкновения идут на территории завода АЗОМ, вечером накануне "музыканты" начали штурм подземной части завода. Сегодня некоторые российские ресурсы сообщают о переходе примерно половины территории завода под российский контроль. Бои действительно тяжелые, всушники огрызаются и предпринимают попытки отбить потерянные позиции.

В центре города подразделения Оркестра продвигаются к администрации, по некоторым данным, до нее осталось не больше 500 метров, но их еще надо пройти.

Между тем противник продолжает скапливать силы в районе Константиновки и Часова Яра, активно готовясь к контрудару. Как уже говорилось, командующий обороной Бахмута генерал Сырский получил от Зеленского неограниченные полномочия под обещание "вернуть" Бахмут под украинский контроль. Сейчас ВСУ накапливают резервы, готовясь ударить по подразделениям Вагнера.

Как ранее заявил куратор Оркестра Евгений Пригожин, у нас осталось примерно дней десять - две недели, после чего ВСУ ударят. По его словам, если держащие фланги "музыкантов" подразделения Минобороны сдержат первый натиск ВСУ, то "вагнеровцы" город удержат.
Использованы фотографии:
ТГ-канал "Оркестр Вагнера"
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14 комментариев
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  1. Влодек
    Влодек Сегодня, 11:44
    +2
    Опять тревожненько. Опередить с ударом никак? Музыкантам тоже нужен отдых
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:58
      -6
      Если станет совсем туго, Пригожин начнет выводить командиров Вагнера из Артемовска. Если там поубивают сержантов и младших командиров - Вагнер закончится.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 12:26
      +4
      Публикуем комментарий Евгения Пригожина от 19.03.:
      «Пока перспективы туманные. Я уже говорил: мы должны сдуть все воздушные пузыри, которые у нас в огромном количестве есть. Надо сконцентрироваться на одном — на том, чтобы побеждать, а это значит, держать линию фронта, двигаться вперед, забыв разногласия, обиды и все остальное. А пока идут интриги, разборки и палки в колеса, то они мешают воевать. Поэтому, каковы будут перспективы, и что нужно делать — нужно сконцентрироваться и ждать ударов со стороны противника. И быть готовыми отразить эти удары. Я думаю, что времени на подготовку у нас еще пара недель. А потом, если мы этого не сделаем, как говорится, будет поздно пить Боржоми».
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 12:37
      -1
      Опередить с ударом никак?

      Походу ни как, всу кидают в бой всё новые и новые пусть и не обстрелянные резервы цель которых сдерживать натиск ВС РФ. Пусть и ценой больших потерь но они это делают, а тем временем как-лы готовят силы вооружённые и обученные западом к контр удару.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:53
      +1
      Цитата: Влодек
      Опять тревожненько. Опередить с ударом никак? Музыкантам тоже нужен отдых

      Основная задача ВСУ на ближайшие дни — не дать «оркестру» завладеть участком трассы Т-0504, по которому из соседней Константиновки в 25 км к юго-западу в город планируют заводить подкрепления. Потеря трассы фактически отрежет гарнизон ВСУ в Артемовске от основных сил и для деблокирования города ради нормального снабжения и вывоза раненых ее придется отбивать, отвлекая для этого резервы из Часова Яра и Константиновки.
  2. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 11:49
    +2
    Либо копят силы для удержания КонстантиновскииЧасов Яра об этом им надо думать!Фланги держат десантники!Уверен удержат.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:54
      +1
      Цитата: Tma197725
      Либо копят силы для удержания КонстантиновскииЧасов Яра об этом им надо думать!Фланги держат десантники!Уверен удержат.

      Против «оркестра» в этих районах ВСУ бросили приготовленные резервы: батальоны 113-й и 127-й бригад территориальной обороны, а также подразделения 4-й танковой и 5-й штурмовой бригад, ранее отведенных на доукомплектование из-за больших потерь в Артёмовске.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:13
    +2
    Сейчас все надежды у генералов ВСУ на контрнаступление, которое должно отбросить подразделения ЧВК "Вагнер" от города.
    . Очевидное, а вот вероятное ли, это вопрос???
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 12:40
      +1
      . а вот вероятное ли
      . Вероятность как раз таки достаточно высокая. Вопрос времени. Будут пытаться " задавить массой" как в прошлый раз. Нужно работать на упреждение.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:58
        +1
        Как будет, что будет... дело разведки, все рассмотреть, обнаружить и доложить командование...
        Дело командования предпринять меры противодействия и повернуть ситуацию в свою сторону!
        Это очевидно, а вот как это будет, вероятно или точно, как раз на это и будем посмотреть.
        Ситуация неопределённости не может длится долго, всех военных, на решительные действия, подталкивает, да и ситуация вообще, требует какого то выхода...
        Так всегда и было, так и будет.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:37
    +2
    Фланги Вагнера должны быть обеспечены, они должны быть усилены, и этим вопросом должен заняться Герасимов. Они предупреждали об опасности в течение нескольких недель. Надеемся, что не будет, как в Херсоне, где тоже месяцами предупреждали об опасности. Неудача под Бахмутом не только убьет Вагнера, но и поставит в тяжелое положение российское военно-политическое руководство.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:03
      +1
      Цитата: Carlos Sala
      Надеемся, что не будет, как в Херсоне, где тоже месяцами предупреждали об опасности.
      Под Херсоном тоже не все спокойно, если не сказать сложно, ВСУ не снижают активность ДРГ и артиллерии. Поступала информация о задействовании противником спецназа ГУР. Там ВСУ сосредотачивают до 11 тысяч человек для десантной операции, призванной сковать силы ВС России на Днепре и не дать перебросить резервы на Запорожский участок.
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 12:48
    +1
    Ну вот парадные выступления о скором освобождении Артемовска начинают сменяться настороженными - удержать город. ВДВ не подведёт . На всём ТВД одна такая точка где наступаем. Очень медленно. И теперь ещё и угроза контр удара.
    Стрелков некоторое время назад говорил , о том что нужно прервать это бесперспективное наступление и сконцентрироваться на отражении наступления ВСУ.
    Да, давайте , кидайте минусы. Только имейте ввиду , что это не я минусы собираю . Я то ладно, стерплю.
    А как бы потом не взвыла вся местная тусовка, как осенью
    1. Tma197725
      Tma197725 Сегодня, 13:09
      0
      При всех раскладах Стрелков не имел отношения ни кИзварино ,Илловайску, ни к Дебальцево! Он чекист ,и где проявился его полководческий гений? Считаю что украинцы если б могли давно бы уже ударили ещё зимой когда окружение ещё формировалось и клещи уже были в Славянско Краматорской англомерации силы тогда уже были не меньшие.По моему все это медийно.Что б исключить дальнейшее продвижение заставив думать прежде всего об обороне