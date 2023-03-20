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Британская разведка назвала Авдеевский коксохимический завод ключевой зоной грядущих боев

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Британская разведка назвала Авдеевский коксохимический завод ключевой зоной грядущих боев

Вслед за Артемовском российские вооруженные силы начнут масштабный штурм Авдеевки. Такой вывод в очередном докладе делает британская разведывательная служба.


Как утверждает британская разведка, «ключевой зоной грядущих боев» станет Авдеевский коксохимический завод. В последние три недели российская армия активно продвигается на Авдеевском направлении.

По сообщению британской разведки, на Авдеевском направлении в основном действует 1-й армейский корпус (это – бывшая Народная милиция Донецкой Народной Республики). Он укомплектован выходцами из ДНР, которые хорошо знакомы с местностью и отличаются высокой боеспособностью и мотивацией.


Авдеевка находится на линии соприкосновения сторон с 2014 года. Главным промышленным предприятием города является Авдеевский коксохимический завод. Поскольку этот объект удобно оборонять в случае вхождения российских войск в Авдеевку, именно он станет «цитаделью» сопротивления ВСУ в этом населенном пункте.

Аналитики британской разведки прогнозируют развитие событий в Авдеевке по образцу ситуации в более крупном Артемовске. Сейчас российские войска работают над установлением контроля над линиями снабжения украинской группировки в Авдеевке. То есть, повторяется история с оперативным окружением, после которого будет удобно подавлять сопротивление засевших в Авдеевке украинских формирований.

Напомним, что на протяжении многих лет ВСУ используют Авдеевку с целью регулярных обстрелов территории ДНР, в том числе жилых кварталов города Донецка. От этих обстрелов в республиканском административном центре регулярно гибнут мирные жители.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:47
    0
    Раскрыли секрет Полишинеля.Где всукам еще обороняться,по примеру Мариуполя..Вот только не надо предлагать плен,только ад
    1. Gaschey
      Gaschey Сегодня, 11:57
      +2
      Согласен. Но у Данте 9 кругов . На какой их?
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 12:26
        +1
        у Данте 9 кругов

        Дело вкуса... пусть сами определятся
    2. Маз
      Маз Сегодня, 12:33
      +1
      Этот завод огромный. размером с пол авдеевки, если не больше по нему отдельные автобусные маршруты ходят с кучей остановок. Его надо окружить и потом как в Мариуполе , гарнизон вынудить сдаться. Брать его в лоб нет смысла.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:11
    +1
    Британская разведка назвала Авдеевский коксохимический завод ключевой зоной грядущих боев
    . Ещё один, "ключевой"... не первый и не последний.
  3. uav80
    uav80 Сегодня, 12:43
    +1
    А может просто стереть "Градами" и "Ураганами" он не такой и большой...
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:23
    0
    Как бы не затарились а бк и провиант с водой не бесконечный. Да и заводик может сгодится в хозяйстве. Окружить и пущай сидят. Вагнововских новобранцев тренировать на вылазках в эту зону можно еще.