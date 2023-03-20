Британская разведка назвала Авдеевский коксохимический завод ключевой зоной грядущих боев

Вслед за Артемовском российские вооруженные силы начнут масштабный штурм Авдеевки. Такой вывод в очередном докладе делает британская разведывательная служба.
Как утверждает британская разведка, «ключевой зоной грядущих боев» станет Авдеевский коксохимический завод. В последние три недели российская армия активно продвигается на Авдеевском направлении.
По сообщению британской разведки, на Авдеевском направлении в основном действует 1-й армейский корпус (это – бывшая Народная милиция Донецкой Народной Республики). Он укомплектован выходцами из ДНР, которые хорошо знакомы с местностью и отличаются высокой боеспособностью и мотивацией.
Авдеевка находится на линии соприкосновения сторон с 2014 года. Главным промышленным предприятием города является Авдеевский коксохимический завод. Поскольку этот объект удобно оборонять в случае вхождения российских войск в Авдеевку, именно он станет «цитаделью» сопротивления ВСУ в этом населенном пункте.
Аналитики британской разведки прогнозируют развитие событий в Авдеевке по образцу ситуации в более крупном Артемовске. Сейчас российские войска работают над установлением контроля над линиями снабжения украинской группировки в Авдеевке. То есть, повторяется история с оперативным окружением, после которого будет удобно подавлять сопротивление засевших в Авдеевке украинских формирований.
Напомним, что на протяжении многих лет ВСУ используют Авдеевку с целью регулярных обстрелов территории ДНР, в том числе жилых кварталов города Донецка. От этих обстрелов в республиканском административном центре регулярно гибнут мирные жители.