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Почему в западных танках отсутствуют системы автоматического заряжания

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Почему в западных танках отсутствуют системы автоматического заряжания

Автомат заряжания российского танка Т-72 практически в три раза превосходит по скорости заряжающего американского танка Abrams. Однако, в случае заклинивания автомата заряжания российского танка, ручное заряжание американской военной техники происходит быстрее.


Советско-российская и западная школы танкостроения проповедуют диаметрально противоположные концепции и философию. Одним из кардинальных различий является подход к заряжанию танкового орудия. В советских танках этой операцией уже более полувека заведует автомат заряжания, в то время как в западных аналогах еще со времен самых первых танков заряжание осуществляется при помощи отдельного члена экипажа, именуемого заряжающим. Из всех танков, которые стоят на вооружении стран НАТО, только у французского танка Leclerc присутствует система автоматического заряжания. Благодаря этому техническому решению экипаж вместо четырех состоит всего из трех человек - командира, наводчика и мехвода. Наличие автомата заряжания также позволило на семь тонн уменьшить общую массу брони, что привело к повышению маневренности, уменьшению габаритов, а также возможности направить сэкономленную массу на увеличение броневой защиты и увеличение скорострельности. Исходя из этого возникает вопрос: почему на основных западных танках не реализовали систему автоматического заряжания?

Первым танком, оборудованным системой автоматического заряжания, являлся французский танк АМХ-13, разработанный вскоре после окончания Второй Мировой войны. В этой боевой машине автоматическое заряжание осуществлялось при помощи агрегата барабанного типа, приводимого в действие энергией отката пушки. Подобный барабанный автомат заряжания впоследствии также использовался в нескольких других моделях военной техники, например, в шведских танках Strv 103. В советских танках первый полноценный автомат заряжания был реализован в Т-64, однако до него советские танкостроители экспериментировали с автоматикой, например, нечто подобное было установлено на танк ИС-7, также известном как "Объект 260", в котором заряжание осуществлялось при помощи конвейера.

По оценкам экспертов, скорострельность танка с ручным заряжанием при использовании первых 10-12 унитарных боеприпасов практически такая же, как и у танков, оснащенных автоматикой заряжания, однако впоследствии плавно снижается из-за утомляемости ответственного за заряжание члена экипажа. Западные инженеры объясняют отсутствие автомата заряжания в своих танках большей безопасностью экипажа, обусловленной размещением боеприпасов в отделенной от экипажа бронированной боевой укладке. Лишний член экипажа способствует облегчению и ускорению загрузки боеприпасов и технического обслуживания боевой машины. Ручное заряжание также устраняет ограничения на использование удлиненных выстрелов.

В Советском Союзе много лет назад пришли к выводу, что преимущества автоматического заряжания важнее сильных сторон заряжающих. За рубежом отсутствует единое мнение в этом вопросе: некоторые модели танков сохраняют ручное заряжание, в то время как другие оборудуются автоматикой. Очевидно, что автоматы заряжания прочно заняли свое место в области бронетехники.

Вполне возможно, что в будущем количество проектов с автоматическим заряжанием будет расти, однако и ручное заряжание не стоит списывать со счетов.

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3 комментария
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 04:45
    0
    Почему в западных танках отсутствуют системы автоматического заряжания
    а где ещё негров использовать то ?
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 05:14
    0
    Вполне возможно, что в будущем количество проектов с автоматическим заряжанием будет расти, однако и ручное заряжание не стоит списывать со счетов.
    Механизмы для облегчения заряжания танков будут все чаще устанавливаться на танки с увеличением калибра орудий, устанавливаемых в них, а значит и возрастанием массы и геометрических размеров артиллерийских выстрелов.
    И еще..., максимальную скорость заряжания на всех видео НАТОвские заряжающие показывают с самым легким из снарядов - БОПСом, как только заряжающий начинает оперировать более тяжелыми снарядами, так и скорость заряжания резко начинает падать
    И конечно же нашим танкостроителям давно пора переходить на забашенные АЗ. Которые помогут решить массу вопросов, как по типу применяемых снарядов, так и по скорости перезаряжания, да и защищенность экипажа поднять можно
  3. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 06:04
    0
    При разработке наших танков конструкторам приходилось решать задачу максимального уменьшения объёма забронированного пространства (АЗ позволяет это сделать) для уменьшения веса танка при соответствии уровня защиты и огневой мощи мировым стандартам. Проблема в огромной территории с не всегда развитой транспортной инфраструктурой. Плюс отставание в технологиях: двигатели, трансмиссии, СУО. Ну и материалоёмкость позволяющая снизить себестоимость изделия плюс уменьшение габарита отчасти нивелирующее преимущество СУО западных танков. Думаю последние события форсируют работы по преодолению технологического разрыва.