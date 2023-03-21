Почему в западных танках отсутствуют системы автоматического заряжания

Автомат заряжания российского танка Т-72 практически в три раза превосходит по скорости заряжающего американского танка Abrams. Однако, в случае заклинивания автомата заряжания российского танка, ручное заряжание американской военной техники происходит быстрее.
Советско-российская и западная школы танкостроения проповедуют диаметрально противоположные концепции и философию. Одним из кардинальных различий является подход к заряжанию танкового орудия. В советских танках этой операцией уже более полувека заведует автомат заряжания, в то время как в западных аналогах еще со времен самых первых танков заряжание осуществляется при помощи отдельного члена экипажа, именуемого заряжающим. Из всех танков, которые стоят на вооружении стран НАТО, только у французского танка Leclerc присутствует система автоматического заряжания. Благодаря этому техническому решению экипаж вместо четырех состоит всего из трех человек - командира, наводчика и мехвода. Наличие автомата заряжания также позволило на семь тонн уменьшить общую массу брони, что привело к повышению маневренности, уменьшению габаритов, а также возможности направить сэкономленную массу на увеличение броневой защиты и увеличение скорострельности. Исходя из этого возникает вопрос: почему на основных западных танках не реализовали систему автоматического заряжания?
Первым танком, оборудованным системой автоматического заряжания, являлся французский танк АМХ-13, разработанный вскоре после окончания Второй Мировой войны. В этой боевой машине автоматическое заряжание осуществлялось при помощи агрегата барабанного типа, приводимого в действие энергией отката пушки. Подобный барабанный автомат заряжания впоследствии также использовался в нескольких других моделях военной техники, например, в шведских танках Strv 103. В советских танках первый полноценный автомат заряжания был реализован в Т-64, однако до него советские танкостроители экспериментировали с автоматикой, например, нечто подобное было установлено на танк ИС-7, также известном как "Объект 260", в котором заряжание осуществлялось при помощи конвейера.
По оценкам экспертов, скорострельность танка с ручным заряжанием при использовании первых 10-12 унитарных боеприпасов практически такая же, как и у танков, оснащенных автоматикой заряжания, однако впоследствии плавно снижается из-за утомляемости ответственного за заряжание члена экипажа. Западные инженеры объясняют отсутствие автомата заряжания в своих танках большей безопасностью экипажа, обусловленной размещением боеприпасов в отделенной от экипажа бронированной боевой укладке. Лишний член экипажа способствует облегчению и ускорению загрузки боеприпасов и технического обслуживания боевой машины. Ручное заряжание также устраняет ограничения на использование удлиненных выстрелов.
В Советском Союзе много лет назад пришли к выводу, что преимущества автоматического заряжания важнее сильных сторон заряжающих. За рубежом отсутствует единое мнение в этом вопросе: некоторые модели танков сохраняют ручное заряжание, в то время как другие оборудуются автоматикой. Очевидно, что автоматы заряжания прочно заняли свое место в области бронетехники.
Вполне возможно, что в будущем количество проектов с автоматическим заряжанием будет расти, однако и ручное заряжание не стоит списывать со счетов.