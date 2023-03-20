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Премьер Саксонии призвал власти ФРГ как можно скорее приступить к ремонту газопровода «Северный поток»

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Премьер Саксонии призвал власти ФРГ как можно скорее приступить к ремонту газопровода «Северный поток»

Несмотря на то, что Россию до сих пор не допускают к расследованию диверсии на газопроводах СП-1 и СП-2, в ФРГ уже раздаются голоса о целесообразности восстановления, по крайней мере, первой магистрали.


Так, премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер в ходе интервью Focus призвал власти ФРГ как можно скорее приступить к ремонту «Северного потока». По его мнению, Берлин должен поторопиться, пока магистраль еще можно починить.

Со слов Кречмера, Германия должна восстановить СП-1 для обеспечения своего энергетического будущего. Ведь, как выразился министр, по газопроводу, инфраструктура которого обошлась в 8 млрд. евро, можно транспортировать не только газ, но и водород.

В то же время, премьер Саксонии считает неверной позицию властей ФРГ, которые считают, что с поставками газа из России уже все решено. Кречмар подчеркнул, что закупаемый Германией СПГ сегодня мало того, что обходится очень дорого, но и оставляет углеродный след, аналогичный тому, который образуется при сожжении местного бурого угля.

Следовательно, по мнению чиновника, не стоит «сжигать мосты» с Россией, ведь даже, если не удастся восстановить отношения с действующим президентом, то это можно будет сделать с его преемником.

Меня волнует, чтобы у нас оставался открытым вариант для поставок энергии

- пояснил свою позицию Кречмер.

Напоследок, премьер Саксонии раскритиковал политику канцлера Шольца по отношению к конфликту на Украине. С его слов, он согласен с заявлением главы правительства о том, что Владимир Путин не готов к мирным переговорам, но поставки Украине оружия лишь усугубляют ситуацию и к тому же все сильнее втягивают Германию в данный конфликт. Вместо этого немецкий чиновник предлагает США, Индии, Китаю, ЕС и другим странам объединиться, чтобы найти дипломатическое решение сложившейся проблемы.
Автор:
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23 комментария
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 12:01
    +3
    Зрадник.
    На Миротворец его и пожизненный запрет на въезд вна Украину.
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 12:28
      +2
      Пусть Кречмер выдаст Олуху Шольцу акваланг и кувалду!
      Пора Ливерной Колбасе искупать вину перед Фатерляндом.
      Хотя, если обратно не всплывёт - плакать не будем! wink
      1. Влодек
        Влодек Сегодня, 12:31
        +2
        Оно не тонет. По любому всплывет
        Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:46
        0
        Цитата: Пауль Зиберт
        Пора Ливерной Колбасе искупать вину перед Фатерляндом.
        Хотя, если обратно не всплывёт - плакать не будем!

        Лучше бы наши деды отцы в 1945 году, раздели бы Фатерлянд как в 1648 году, после 30 летней войны на 300 карликовых немецких княжеств. Спокойно же жила Европа 200 лет после 30 летней войны.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:57
      0
      Цитата: Aken
      Зрадник.
      На Миротворец его и пожизненный запрет на въезд вна Украину.

      После такого сообщения должно ставить либо:
      либо:
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:03
    +1
    Пусть за свои деньги ремонтируют, пока, действительно, ещё не поздно. А мы посмотрим на их дальнейшее поведение.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:11
      +2
      призыв к властям ФРГ приступить к ремонту «Северного потока»

      Неужели до немцев начинает доходить...
      Года не прошло.)

      Пусть за свои деньги

      Только так. Надеюсь, что Миллер учится на своих ошибках.)
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:29
        +1
        Сначала пусть разберутся с теми(ну,или рискнут попробовать),кто эти трубы взорвал.. yes
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 13:01
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Сначала пусть разберутся с теми(ну,или рискнут попробовать),кто эти трубы взорвал..

          Эти трубы могут сделать Германию газовым хабом в Европе. С привлечением к ремонту зарубежной техники проблем у Германии не будет. России тоже выгоден такое торговое соглашение, которое вобьёт клин в единство ЕС и в русофобское общество.
          Дело за малым...
      2. fif21
        fif21 Сегодня, 12:50
        0
        Цитата: Egeny
        Неужели до немцев начинает доходить...

        Евро комиссия уже пытается диктовать свои цены поставщикам СПГ lol
        Ничего до них не доходит ! Поэтому Европа из " цветущего сада " должна превратиться в дурно пахнущую пустыню. hi
    2. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 12:25
      0
      Боюсь, что уже поздно. С самого 1945 года англосаксы целенаправленно превращали Германию и всю остальную Европу в нечто бесформенное и неспособное защищать свои интересы.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:04
    +3
    Со слов Кречмера, Германия должна восстановить СП-1 для обеспечения своего энергетического будущего. Ведь, как выразился министр, по газопроводу, инфраструктура которого обошлась в 8 млрд. евро, можно транспортировать не только газ, но и водород.
    . Про водород, это он... ошибся, возможно.
    При строительстве СП 2, применяли технологии позволяющие транспортировать и водород, а вот на счёт СП 1, все намного сложнее, если возможно вообще???
    Да вообще, там куча, куча нюансов и в итоге приходят к тому мнению, что водород производить надо, как можно ближе к потребителю.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:05
    0
    Самороспуск наты - самый лучший вариант, правда бездельников придется пристраивать в народном хозяйстве....
  5. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:08
    0
    "Пилите гири, Шура! Они золотые!" (с)
  6. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 12:11
    -1
    В мозгу настало просветление и он начал думать.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:21
    +2
    Все таки не все так гладко в Германском королевстве , нет единого понимания роли Германии в геополитическом давлении США на Россию. А роль ей отведена одна-роль вассала.
  8. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 12:23
    +2
    what Пусть восстанавливают за свой счет, тратят деньги, а газ все-равно не поставлять.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:27
    +2
    Бунт на корабле ,срочно найти изнасилованную лесбиянку Кречмером 50 лет назад.Какое восстановление,в мировой практике такого не было никогда.
  10. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 12:39
    -3
    по мнению чиновника, не стоит «сжигать мосты» с Россией, ведь даже, если не удастся восстановить отношения с действующим президентом, то это можно будет сделать с его преемником.

    То есть Путина со счетов в США и ЕС уже списали не только ярые враги, но и лояльные союзники-путинферштейеры?
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:39
    +3
    А, вот торопиться- не надо, не надо!
  12. pavel.tipingmail.com
    pavel.tipingmail.com Сегодня, 12:59
    0
    Кто даст гарантию, что Германия не замешана в подрыве Северных потоков ?
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:01
    0
    Они тупые что-ли, решение только одно - всех нацистов и их пособников под суд, осуждение их действий Запада, ну и соответственно суд над помбниками в, странах Запада.
    Ну и НАТО вернуть в границы, 1990 года.
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:17
    0
    Не стоит сжигать мосты, ну ну. Там от мостов одни пеньки над водой тлеют. Ну востоновите вы, и что, там газ появится чтоли? А где конпенсация за ущерб плюс упущенная выгода и далее по всем правилам? А без этого нихт вам, хоть завастанавливайтесь.