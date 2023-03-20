Премьер Саксонии призвал власти ФРГ как можно скорее приступить к ремонту газопровода «Северный поток»

Несмотря на то, что Россию до сих пор не допускают к расследованию диверсии на газопроводах СП-1 и СП-2, в ФРГ уже раздаются голоса о целесообразности восстановления, по крайней мере, первой магистрали.
Так, премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер в ходе интервью Focus призвал власти ФРГ как можно скорее приступить к ремонту «Северного потока». По его мнению, Берлин должен поторопиться, пока магистраль еще можно починить.
Со слов Кречмера, Германия должна восстановить СП-1 для обеспечения своего энергетического будущего. Ведь, как выразился министр, по газопроводу, инфраструктура которого обошлась в 8 млрд. евро, можно транспортировать не только газ, но и водород.
В то же время, премьер Саксонии считает неверной позицию властей ФРГ, которые считают, что с поставками газа из России уже все решено. Кречмар подчеркнул, что закупаемый Германией СПГ сегодня мало того, что обходится очень дорого, но и оставляет углеродный след, аналогичный тому, который образуется при сожжении местного бурого угля.
Следовательно, по мнению чиновника, не стоит «сжигать мосты» с Россией, ведь даже, если не удастся восстановить отношения с действующим президентом, то это можно будет сделать с его преемником.
Меня волнует, чтобы у нас оставался открытым вариант для поставок энергии
- пояснил свою позицию Кречмер.
Напоследок, премьер Саксонии раскритиковал политику канцлера Шольца по отношению к конфликту на Украине. С его слов, он согласен с заявлением главы правительства о том, что Владимир Путин не готов к мирным переговорам, но поставки Украине оружия лишь усугубляют ситуацию и к тому же все сильнее втягивают Германию в данный конфликт. Вместо этого немецкий чиновник предлагает США, Индии, Китаю, ЕС и другим странам объединиться, чтобы найти дипломатическое решение сложившейся проблемы.