В Румынии стартовали военно-морские учения НАТО с участием подразделений РХБЗ

В комплексных учениях НАТО Sea Shield 2023, которые будут проходить с 20 марта по 3 апреля в юго-восточной части Румынии, в том числе в дельте Дуная и прибрежной зоне, примут участие более 3 тыс румынских солдат совместно со своими союзниками из 12 других стран. В манёврах будет задействовано более 30 военных судов ВМС Румынии, 2 корабля ВМС Болгарии, 14 французских, румынских, турецких и американских самолётов, 15 катеров и патрульных судов учреждений национальной системы обороны, 57 военных машин и других боевых средств. Также будут привлечены специалисты по химической, биологической, радиоактивной и ядерной защите (РХБЗ)

В Румынии стартовали военно-морские учения Sea Shield («Морской щит) 2023, в которых принимают участие более 3 тыс военнослужащих из других стран, в том числе и тех, которые не входят в североатлантический альянс, передаёт Radio Romania.Вот что следует из сообщения ВМС страны:В то же время, согласно информации, предоставленной румынскими СМИ, на учения были приглашены военнослужащие из Албании, Болгарии, Франции, Грузии, Греции, Польши, Португалии, Великобритании, Северной Ирландии, Голландии, Молдовы, США и Турции.Нацелены данные учения на продвижение интересов Румынии как на региональном, так и на международном уровне. Всё это позволит повысить уровень оперативной совместимости между странами-участницами, как следует из релиза. При этом подразделения РХБЗ задействованы в военно-морских учения в Восточной Европе впервые за долгое время.Отметим, что «Морской щит – 2023» является комплексной концепцией для обучения союзных войск. Впервые она была предложена Бухарестом на саммите НАТО, проходившем в Варшаве в 2016 году, цель которой заключается в так называемом усилении мер безопасности на юго-восточном европейском фланге.