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В Румынии стартовали военно-морские учения НАТО с участием подразделений РХБЗ

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В Румынии стартовали военно-морские учения НАТО с участием подразделений РХБЗ

В Румынии стартовали военно-морские учения Sea Shield («Морской щит) 2023, в которых принимают участие более 3 тыс военнослужащих из других стран, в том числе и тех, которые не входят в североатлантический альянс, передаёт Radio Romania.


Вот что следует из сообщения ВМС страны:

В комплексных учениях НАТО Sea Shield 2023, которые будут проходить с 20 марта по 3 апреля в юго-восточной части Румынии, в том числе в дельте Дуная и прибрежной зоне, примут участие более 3 тыс румынских солдат совместно со своими союзниками из 12 других стран. В манёврах будет задействовано более 30 военных судов ВМС Румынии, 2 корабля ВМС Болгарии, 14 французских, румынских, турецких и американских самолётов, 15 катеров и патрульных судов учреждений национальной системы обороны, 57 военных машин и других боевых средств. Также будут привлечены специалисты по химической, биологической, радиоактивной и ядерной защите (РХБЗ)

В то же время, согласно информации, предоставленной румынскими СМИ, на учения были приглашены военнослужащие из Албании, Болгарии, Франции, Грузии, Греции, Польши, Португалии, Великобритании, Северной Ирландии, Голландии, Молдовы, США и Турции.

Нацелены данные учения на продвижение интересов Румынии как на региональном, так и на международном уровне. Всё это позволит повысить уровень оперативной совместимости между странами-участницами, как следует из релиза. При этом подразделения РХБЗ задействованы в военно-морских учения в Восточной Европе впервые за долгое время.

Отметим, что «Морской щит – 2023» является комплексной концепцией для обучения союзных войск. Впервые она была предложена Бухарестом на саммите НАТО, проходившем в Варшаве в 2016 году, цель которой заключается в так называемом усилении мер безопасности на юго-восточном европейском фланге.
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6 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 12:23
    0
    А эти представители цыган кого боятся?
  2. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 12:28
    0
    НАТО готовится реально воевать с Россией, в том числе и на территории Украины после того, как будут разбиты ВСУ.
  3. Damien_C
    Damien_C Сегодня, 12:33
    0
    Would like to point out that Northern Ireland does not have a military, there are citizens of the occupied 6 counties that perceive themselves as British and join the British armed forces. Britain also likes to keep an Irish regiment or two (Irish guards and the Royal Irish regiment) they also do the same with Welsh and Scottish regiments but they all dance to their English masters tune
    1. War_Lord
      War_Lord Сегодня, 12:41
      0
      Ireland Free Republic is a British dominion beyond the seas.
  4. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 12:50
    0
    учения НАТО с участием подразделений РХБЗ

    Готовятся гады, к провокации с химоружием и грязной бомбой на Украине.
  5. Розмари
    Розмари Сегодня, 12:51
    0
    В Румынии стартовали военно-морские учения НАТО с участием подразделений РХБЗ

    Сила заголовка. Прочитав такой, складывается впечатление, что на территории Румынии стартовали очередные учения НАТО. Ничего интересного.
    Только эти учения военно-морские, а единственное море в Румынии - это Чёрное море. И пройдут эти учения, не "в юго-восточной части Румынии, в том числе в дельте Дуная и прибрежной зоне", как написано в статье, а "в Черном море, на реке Дунай, в дельте Дуная и в прибрежной зоне".

    В западной прессе эта новость подаётся под заголовком "В Черном море стартовали военно-морские учения НАТО Sea Shield 2023". Цель учений - "улучшения оперативного и тактического взаимодействия между подразделениями стран НАТО по планированию и проведению военно-морских операций, связанных с восстановлением контроля над морскими коммуникациями".
    И теперь эта новость по-другому выглядит, правда?