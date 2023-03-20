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ВДВ РФ предотвратили высадку украинских боевых пловцов на Каховском водохранилище с помощью специальных боеприпасов

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ВДВ РФ предотвратили высадку украинских боевых пловцов на Каховском водохранилище с помощью специальных боеприпасов

На Каховском водохранилище силами подразделений Воздушно-десантных войск России была пресечена попытка диверсионно-разведывательной группы боевых пловцов-диверсантов ВСУ провести атаку и высадиться на берег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира воздушно-десантного подразделения.


Несколько дней назад украинские боевые пловцы попытались провести высадку неподалеку от российских позиций. Однако подразделения ВС РФ отреагировали мгновенно и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.

Отбили атаку. До этого пытались на барже подойти. Эта группа была, группа аквалангистов. Их где-то высадили, они сюда подошли практически к берегу. Их было четверо. Мы встретили их как положено

- цитирует РИА Новости командира воздушно-десантного подразделения.

По словам российского военнослужащего, для уничтожения группы украинских аквалангистов использовались специальные боеприпасы, которые предназначаются для уничтожения действующих под водой диверсантов. Командир подразделения ВДВ рассказал, что у таких боеприпасов радиус поражения под водой составляет 200 метров. Поэтому шансов выжить у противника не остается.


Напомним, что Каховское водохранилище находится в нижнем течении реки Днепр. На левом берегу водоема находится российский город Энергодар, в котором расположена Запорожская атомная электростанция. Украинские диверсанты неоднократно предпринимают попытки прорваться в город, но все подобные вылазки оперативно предотвращаются российскими вооруженными силами.

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32 комментария
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  1. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 12:00
    +8
    дохлые ихтиандры вяло шевеля плавниками отплыли к бандере
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:10
      +1
      Цитата: Mazunga
      дохлые ихтиандры вяло шевеля плавниками отплыли к бандере

      КАк в персне - Эй, ихтиандр, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 12:23
        0
        А может так... "Эй, Dimon, ты слишком долго плавал", далее по тексту.)
        Пусть тренируются на живых мишенях, "броня крепка и танки наши быстры".
        Довольно лирики, Суворов сказала, что "тяжело в учении - легко в бою".
        Пусть нашим бойцам сопутствует удача.
        1. tvgpvo
          tvgpvo Сегодня, 12:40
          0
          "Тяжело в учении легко в бою", как может быть легко в бою,где смерть и легко погибнуть? Бред, который неучи приписывают Суворову А.В. Александр Васильевич был гениальный полководец -генералиссимус утверждал, что «легко в учении - тяжело в походе, тяжело в учении - легко в походе».
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 13:05
          0
          Цитата: Egeny
          А может так... "Эй, Dimon, ты слишком долго плавал", далее по тексту.)

          Долго, Евгения долго, почти 15 лет "плавал" по морям океанам, ты меня успела за это время позабыть, да и не только ты.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:32
      +1
      Цитата: Mazunga
      дохлые ихтиандры вяло шевеля плавниками отплыли к бандере

      После ударной волны в воде, уже ничем не пошевелить, это как удар электрического тока.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:02
    +1
    Сомы будут довольны........, наши, надеюсь, браконьерством не занимаются.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 12:21
      0
      Сомы трупы не кушают, у них зубков нет, они пищу целиком глотают, максимум утку какую-нибудь
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:17
        0
        Цитата: KCA
        Сомы трупы не кушают, у них зубков нет, они пищу целиком глотают

        Зато раки не гнушаются.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:24
      +1
      Боевые пловцы-кормежка редкая и штучная.Надеюсь речная рыба привыкнет на некоторое время к данному рациону
  3. Aken
    Aken Сегодня, 12:03
    +1
    Тушки-то чего не показали? Раз говорят - четверо, следовательно видели.
  4. слава1974
    слава1974 Сегодня, 12:04
    +1
    у таких боеприпасов радиус поражения под водой составляет 200 метров.

    Что за боеприпас такой? На ядерный заряд похоже ,судя по радиусу поражения.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:06
      +2
      Под водой ударная волне не в пример разрушительней.
    2. dementor873
      dementor873 Сегодня, 12:08
      +2
      Какие-нить электробатареи, которые все жарят. А может тупо пару проводов с АЭС кинули для заземления laughing
    3. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 12:09
      +2
      Наверное хорошую электроудочку смастерили. А питание от АЭС взяли.
      1. uav80
        uav80 Сегодня, 12:27
        +1
        Типа вот такой что нить наверное...)))

    4. old_pferd
      old_pferd Сегодня, 12:11
      +1
      Примерно сотня кг тротила.
      https://bazanpa.ru/mchs-rossii-metodicheskie-rekomendatsii-ot02122021-h5588626/9/9.2/
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:20
      0
      Цитата: слава1974
      Что за боеприпас такой? На ядерный заряд похоже ,судя по радиусу поражения.

      Мы пацанами на речке маленький плотик спускали с противотанковой немецкой миной, запал, бикфордов шнур и Бабах ! На 50 метров всю рыбу глушило, даже на берег выбрасывало.
      Да и реактивный бомбомет, применяемый для борьбы с подводными лодками, тоже хорошо отработает.
    6. N.O.M.A.D.E.
      N.O.M.A.D.E. Сегодня, 12:43
      0
      Скорее всего пули с тупым наконечником (кавитационные наконечники). Подобные применяли на флоте для стрельбы по пл и торпедам.
    7. solar
      solar Сегодня, 12:57
      0
      Журналамеры, что с них взять. 200 м- это дальность стрельбы.
  5. Сандор Клиган
    Сандор Клиган Сегодня, 12:06
    0
    я так понимаю, что хорошо сработали ПДСС.....молодцы, теперь нужны контр мероприятия на побережье и прилегающих территориях
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:09
    0
    Цитата: Aken
    Тушки-то чего не показали? Раз говорят - четверо, следовательно видели.

    Цитата: слава1974
    у таких боеприпасов радиус поражения под водой составляет 200 метров.

    Что за боеприпас такой? На ядерный заряд похоже ,судя по радиусу поражения.

    Наконец то дождались: скоро и Зе не минует чаша сия.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:10
    +1
    Гранату, ему, гранату!
    В этом деле главное вовремя обнаружить, а так, не бессмертные они...
  8. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 12:15
    +4
    ой ! как больно - когда ВСУ-пловцов под водой буквально расплющивает "в сопли" РГ-55 wassat
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:21
    +1
    Неужели гидрофоны использовались ,или подводные хрюшки так дышали под водой ,что их пузыри были видны на поверхности в приборы наблюдения.А откуда взяли что это украинцы, у них на лбу было написано фламастером ВСУ?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:27
      0
      belay belay А чьих там еще может быть боевых пловцов?Вероятно подводное минное заграждение сработало.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:29
      +1
      Давно изобретён дыхательных аппарат, который пузырьковый след на поверхности не оставляет. С шумом, сложнее, вода плотная среда, шум распростроняются далеко...
      В общем, тема борьбы против шпиенов и деверсантов интересная, но рассказывать, раскрывать секреты не будут.... хотя, что там было на самом деле, поди пойми, секрет однако.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:01
        0
        Извиняюсь для хрюшек специальный аппарат изготовили ,дышат они через рот ,а выдыхают через,вы наверно догадались.Вчера попались кадры ,на сколько ушла вода в Каховском водохранилище.ВСУ такой пляж отгрохали метров по 100.
  10. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 12:24
    0
    "...des munitions spéciales ont été utilisées ..."
    Il me semble , rien de nouveau, il y a 50 ans déjà au Cambodge des mines sous marines anti personnel étaient utilisées, elles étaient grosses comme deux boites de ...Camembert ( et oui je suis Français :-) ), empilées et lorsqu'elles étaient utilisées (environ toutes les 45 mn) cela donnait l'impression que Thor martelait la coque du navire !

    "...были использованы специальные боеприпасы ..."
    Мне кажется, ничего нового, 50 лет назад уже в Камбодже применялись противопехотные подводные мины, они были большими, как две банки...Круговая диаграмма ( и да, я француз : -)), сложенная в стопку, и при использовании (примерно каждые 45 минут) создавалось впечатление, что Тор бьет молотком по корпусу корабля !
  11. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 12:25
    0
    Мне что-то не думается,что применили стационарные установки "семейства" ДП... А вот ручные гранатомёты типа

    45-мм 2-ств.гранатомёт ДП-64 "Непрядва"...
    или РГС-50...

    50-мм гранатомёт специальный...
  12. uav80
    uav80 Сегодня, 12:33
    0
    Командир подразделения ВДВ рассказал, что у таких боеприпасов радиус поражения под водой составляет 200 метров.

    Если про 200 метров поражающего действия то это однозначно ДП-62 «Дамба», всякие там ДП-64 «Непрядва» или РГС-50 слабоваты, метров на 20 от силы эффект...
  13. solar
    solar Сегодня, 13:09
    0
    До этого пытались на барже подойти.

    Помню описание этого случая на ВО.
    https://topwar.ru/201777-minoborony-pokazalo-kadry-unichtozhenija-barzhi-s-ukrainskim-desantom-v-rajone-zaporozhskoj-ajes.html
    "Баржа" на самом оказалась обсиженным чайками куском старой опоры от переправы через Днепр.
    Сейчас отсутствие видео или фото убитых диверсантов наталкивает на определенные мысли.