ВДВ РФ предотвратили высадку украинских боевых пловцов на Каховском водохранилище с помощью специальных боеприпасов

Отбили атаку. До этого пытались на барже подойти. Эта группа была, группа аквалангистов. Их где-то высадили, они сюда подошли практически к берегу. Их было четверо. Мы встретили их как положено

На Каховском водохранилище силами подразделений Воздушно-десантных войск России была пресечена попытка диверсионно-разведывательной группы боевых пловцов-диверсантов ВСУ провести атаку и высадиться на берег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира воздушно-десантного подразделения.Несколько дней назад украинские боевые пловцы попытались провести высадку неподалеку от российских позиций. Однако подразделения ВС РФ отреагировали мгновенно и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.- цитирует РИА Новости командира воздушно-десантного подразделения.По словам российского военнослужащего, для уничтожения группы украинских аквалангистов использовались специальные боеприпасы, которые предназначаются для уничтожения действующих под водой диверсантов. Командир подразделения ВДВ рассказал, что у таких боеприпасов радиус поражения под водой составляет 200 метров. Поэтому шансов выжить у противника не остается.Напомним, что Каховское водохранилище находится в нижнем течении реки Днепр. На левом берегу водоема находится российский город Энергодар, в котором расположена Запорожская атомная электростанция. Украинские диверсанты неоднократно предпринимают попытки прорваться в город, но все подобные вылазки оперативно предотвращаются российскими вооруженными силами.