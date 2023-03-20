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Построенный для Балтийского флота МРК «Буря» проекта 22800 провёл ракетные стрельбы в рамках госиспытаний

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Построенный для Балтийского флота МРК «Буря» проекта 22800 провёл ракетные стрельбы в рамках госиспытаний

Малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 "Каракурт", построенный на судостроительном заводе "Пелла" для Балтийского флота, продолжает прохождение государственных испытаний. На очередном этапе, находясь на морском полигоне Балтфлота, экипаж корабля провел ракетные стрельбы, поразив мишень из ЗРПК "Панцирь-М".


МРК "Буря" продолжает прохождение госиспытаний, на борту корабля экипаж, сдаточная команда "Пеллы" и представители приемной комиссии Минобороны. В настоящее время корабль находится на одном из морских полигонов Балтфлота, где проводит проверку вооружений перед передачей МРК в состав флота. Кроме того, продолжается проверка всех систем и устройств корабля и соответствия тактико-технических характеристик утверждённому проекту.

Как уже сообщалось, МРК "Буря" по итогам госиспытаний войдет в состав соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота. Когда это случится точно, пока неизвестно.

МРК "Буря" проекта 22800 был заложен на "Пелле" в декабре 2016 года, спущен на воду 23 октября 2018 года. Является четвертым кораблем проекта и третьим серийным, строящимся на ССП "Пелла". Всего предприятие должно предать флоту семь МРК проекта 22800 "Каракурт".

Корабль проекта 22800 "Каракурт" имеет общую длину 65 м при максимальной ширине 10 м и нормальной осадке 4 м. Водоизмещение – 800 т. Максимальная скорость хода на уровне 30 узлов. Дальность плавания на экономической скорости – до 2500 морских миль. Автономность 15 дней. Предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Основное оружие - ракетный комплекс "Калибр".
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:37
    +1
    Интересно Пелла ,то что от неё осталось,сохранится как судостроительный комплекс.От неё 1/ 3 активов от прежней Пеллы.
  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 12:40
    +3
    В такое военное время и выпускать корабли, это уметь надо. Молодцы. Не будешь кормить свою армию, заставят кормить чужую. Если Россия в этой войне падёт, готовьтесь к рабству!!!! НЕ ДАЙ БОГ! (Это касается не только России, все 15 республик и союзники России)
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 12:49
      +1
      НЕ ДАЙ БОГ!

      Россия выиграет и, в очередной раз, разгромит всю эту гейропейскую и наглосаксонскую шушару!!!
      Дал России ГОСПОДЬ значение и право раз в 50-100 лет давать всей этой гадине хорошенько по макушке (хотел иное вставить, но админы на TW могут принят за оскорбление этих гадов)...
  3. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 12:49
    +2
    МРК "Буря" проекта 22800 был заложен на "Пелле" в декабре 2016 года, спущен на воду 23 октября 2018 года. Является четвертым кораблем проекта и третьим серийным

    Долго строят: 6 лет с момента закладки! И это только малый ракетный! Надо поднимать с колен отечественное кораблестроение. Пора уходить от всяких там расфуфыренных "госкорпораций" (ОСК) и воссоздавать профильное министерство кораблестроения.
    Автономность 15 дней.

    И для автора. Автономность кораблей устанавливается в сутках.
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 12:56
      0
      Долго строят: 6 лет с момента закладки! И это только малый ракетный! Надо поднимать с колен отечественное кораблестроение.

      Там двигатели дикий дефицит.
  4. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 12:50
    0
    Там же на Пелле по информации из Википедии ещё три "Каракурта"(Козельск, Охотск, Вихрь) в статусе-достраивается на плаву с 2019 года. По ним есть у кого информация по срокам сдачи ВМФ?