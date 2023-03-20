После заявлений о стабилизации ситуации с банком Credit Suisse его акции рухнули на 60 процентов

После того, как в Швейцарии ситуацию с банком Credit Suisse назвали «стабилизировавшейся», последовал новый удар по банковской системе, которую десятилетиями считали настоящим примером стабильности, конфиденциальности и вообще торжества банковского сектора рыночной экономики.С утра акции Credit Suisse упали в цене примерно на 60 процентов. И это очередной антирекорд для банка, который, как ранее сообщалось, будет выкуплен крупнейшим банком Швейцарии UBS. Потом прошла информация о том, что Credit Suisse может быть национализирован – выкуплен государством. Сама по себе эта информация вызвала неоднозначную реакцию со стороны вкладчиков и инвесторов, которые, видимо, не были воодушевлены тем, что их активы могут перейти в государственное управление.Одновременно с этим значительно просели и акции и UBS, который собирался выкупить акции банка Credit Suisse по цене в полфранка за единицу. К настоящему моменту с начала торгов акции UBS упали более чем на 8 процентов.Падение в итоге перекинулось и на другие крупные швейцарские банки в разной степени значительности. Например, UniCredit потерял меньше других – около 2% стоимости акций.Падение акций швейцарских банков вызвало цепную реакцию практически по всей Западной Европе: Deutsche Bank – минус 6,7%, Allianz – минус 2%. Raiffeisen – минус 5,55%.В Швейцарии созван особый совет, на котором решают, как быть с новым вызовом для банковской системы, который может обрушить весь банковский сектор Европы.