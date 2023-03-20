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После заявлений о стабилизации ситуации с банком Credit Suisse его акции рухнули на 60 процентов

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После заявлений о стабилизации ситуации с банком Credit Suisse его акции рухнули на 60 процентов

После того, как в Швейцарии ситуацию с банком Credit Suisse назвали «стабилизировавшейся», последовал новый удар по банковской системе, которую десятилетиями считали настоящим примером стабильности, конфиденциальности и вообще торжества банковского сектора рыночной экономики.

С утра акции Credit Suisse упали в цене примерно на 60 процентов. И это очередной антирекорд для банка, который, как ранее сообщалось, будет выкуплен крупнейшим банком Швейцарии UBS. Потом прошла информация о том, что Credit Suisse может быть национализирован – выкуплен государством. Сама по себе эта информация вызвала неоднозначную реакцию со стороны вкладчиков и инвесторов, которые, видимо, не были воодушевлены тем, что их активы могут перейти в государственное управление.

Одновременно с этим значительно просели и акции и UBS, который собирался выкупить акции банка Credit Suisse по цене в полфранка за единицу. К настоящему моменту с начала торгов акции UBS упали более чем на 8 процентов.

Падение в итоге перекинулось и на другие крупные швейцарские банки в разной степени значительности. Например, UniCredit потерял меньше других – около 2% стоимости акций.

Падение акций швейцарских банков вызвало цепную реакцию практически по всей Западной Европе: Deutsche Bank – минус 6,7%, Allianz – минус 2%. Raiffeisen – минус 5,55%.

В Швейцарии созван особый совет, на котором решают, как быть с новым вызовом для банковской системы, который может обрушить весь банковский сектор Европы.
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22 комментария
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 12:43
    +7
    Чем хуже у них, тем лучше у нас. Отличная новость.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:56
      +3
      Стабилизация швейцарской банковской системы это как в многоэтажном доме, для кого -то это потолок, а для кого-то плинтус. На фоне печатания ФРС США новой наличности кризис будет углубляться, самое время основному держателю зелени Китаю ее скинуть и сделать юань основной валютой мира.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:18
        0
        сделать юань основной валютой мира

        А Китаю это на фейхоа? В статусе твой валюты как мировой - имеются не только плюсы, но и до фига минусов.. Не думаю, что товарищ Си готов на такое вот прям так сходу пойти..
    2. пешик
      пешик Сегодня, 13:03
      0
      А что курс доллара к рублю тогда снова растёт?
    3. Deon59
      Deon59 Сегодня, 13:06
      0
      Чем лучше ,доллар и евро на взлете . Цены и так скаканули и дальше все подоражает . Нефть дешевеет ,газ не весь продается . Так в чем выгода .
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:44
    +6
    В России народ прочитает знакомые названия банков в которых чего-то лежит и ...., походу, первыми они обвалятся в России, Райффайзены, Сосьете Женерали, Юни Кредиты и т.п. Наши знают, что делать по команде "Атас"!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:51
      +2
      Поможем,чем сможем.. request Хотя окуда у нас в деревне вклады в Сосьете,райффайзены и прочее?
      1. Панкрат25
        Панкрат25 Сегодня, 12:59
        +2
        Хотя окуда у нас в деревне вклады в Сосьете,райффайзены и прочее?

        Да очень просто, у их капиталистов более человеческое лицо, чем у отечественных. В их банках условия лучше.
  3. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 12:45
    +3
    Финансовая система Запада - Кащеева игла его мирового могущества.
    Мы обязаны её сломать ради будущих поколений граждан России!
    С разрушением финансовой системы США и ЕС агрессия НАТО против России тут же остановится.
    Надеюсь, в Кремле сейчас делают все возможное, чтобы обрушить банковскую систему США и ЕС.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:47
    +7
    Проблема долгов никуда не делась . Если портфель банка забит на 60% дутыми деревативами .Начинается схлопываться биржевой пузырь ,тот что надули банки ,получая бешеные деньги от государства ,для стабилизации.Боюсь мы на кануне нормального такого кризиса
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:48
    +4
    До инвесторов ,что стало доходить.А вот он сам ,во всей красе.Специалистом можешь ты не быть ,но ЛГБТшником обязан.Золотые слова при наборе на работу на руководящие должности на западе.

  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:48
    0
    В Швейцарии созван особый совет, на котором решают, как быть с новым вызовом для банковской системы, который может обрушить весь банковский сектор Европы.
     А наш банковский сектор устоит? Он наверное ни как с банковским сектором Европы не связан?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:54
      +5
      Удивитесь ,совсем не связан многих даже от свифта отключили.Могут только по телефону: Алё,это сбербанк примите самолёт долларов,а то мы тут самолёт долларов у швейцарского и американского банков спёрли,когда вылетать?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:07
        0
        Меня заинтересовала оценка по поводу нашего банковского сектора и отношение его к экономике страны, вообще.
        Оценка простая, наш банковский сектор, в основном, существует сам по себе и для себя, на всю экономику влияет незначительно... и это сильно отличает его от забугорого банковского сектора.
        Понятно, что в государстве, в экономике ВСЁ ВЗАИМОСВЯЗАНО, но степень влияния, зависимость, все таки разная.
        Как утверждают эксперты, предыдущие кризисы научили промышленников опираться на свои силы и с банковским сектором не сливается в экстазе, не переплёта ь взаимозависимость наглухо. Именно в такой ситуации катаклизм банковского сектора не приводе к остановке всей промышленности и сразу.
        В общем, у них своя свадьба, а у нас своя...
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:49
    +1
    После заявлений о стабилизации ситуации с банком Credit Suisse его акции рухнули на 60 процентов
    . Сказать что ВСЁ и... обычная история перераспледеления активов, плохих/хороших, так и раньше бывало. Богатые не сильно пострадают, если постродают вообще, а не богатые... им не привыкать, когда их грабят очередной раз.
    Вопрос, что от того изменится???
    Кстати, простая истина, на чужом несчастье, своего счастья не построиш....
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 13:02
      +1
      Ничего не изменится. На западе такие вещи случаются каждый год- в разных масштабах: когда мельче, когда крупнее. Вообще-то в мировой финансовой системе постоянно используется такой прием: утилизируются токсичные активы вместе с банком. То есть выбирается банк или несколько банков- туда постепенно аккумулируют, переводят из других банков "токсичные" активы и обязательства и банк (или банки) банкротят, тем самым утилизируя и банк и его содержимое. При этом "нужные" люди заранее из этих банков выводят свои активы, а руководство получает нехилую компенсацию. Помните как Российские "супер профи" похоронили десятки миллиардов долларов в американских банках, которые были выбраны для утилизации "токсичных" активов? Кстати именно тогда и пробежала первая "черная кошка" между российским руководством и "жирными котами" из "матрасии", которые не предупредили российских финансистов в том, что эти банки уже выбраны на "заклании" и их не спасти никакими вливаниями.
    2. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 13:02
      +1
      Вопрос, что от того изменится???

      Хоть делом займутся, свой кошелёк охранять, может меньше внимание России достанется.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:19
        0
        Они наводят "порядок" в своём банковском секторе! И что, нам от того как то лучше станет?
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:01
    0
    Да, вот боюсь, что как всегда по нам сильнее всех ударит. Как говориться: пока толстый похудеет, худой ...
    Очень бы хотелось обмануться, на сей раз.
  9. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 13:03
    +8
    Я человек не злорадный.. но я как -то рад , этой новости.
    Так и хочется сказать- жрите!
  10. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 13:09
    0
    Как там Этуш в роли Карабаса говаривал - "Эт просто празник какой-то!"
  11. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 13:10
    0
    Что делать? Блин, все просто: запретить поставки марсианского грунта из России.