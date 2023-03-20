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В первом туре президентских выборов в Черногории действующий глава государства теряет позиции

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В первом туре президентских выборов в Черногории действующий глава государства теряет позиции

На основании обработки 90 процентов бюллетеней, на прошедших в Черногории президентских выборах лидирует глава социалистов Мило Джуканович, который с небольшими перерывами фактически руководит страной с 1991 года - он получил 35,40 процента голосов. На втором месте оказался бывший министр экономики Яков Милатович, за которого свои голоса отдали 29,20 процента избирателей. Замыкает тройку лидеров один из лидеров блока "Демократический фронт" и председатель партии "Новая сербская демократия" Андрий Мандич, набравший 19,10 процента голосов.


Кандидат от демократов Алекса Бечич набрал 11,00 процентов. Драгиня Вуксанович-Станкович (партия СДП) получила 3,20 процента голосов избирателей. Экс-министр МВД Горан Данилович получил поддержку 1,30 процентов избирателей. Кандидатуру сербского писателя Йована Радуловича поддержали лишь 0,80 процента граждан.

Как видно, ни одному из кандидатов не хватило голосов избирателей для преодоления необходимого для победы 50-процентного барьера. Состоится второй этап выборов, в котором, исходя из имеющихся результатов, примут участие Мило Джуканович и Яков Милатович. Второй этап назначен на 2 апреля текущего года.

Результат Джукановича, однако, значительно ниже, чем был на выборах в 2018 году, когда он в первом же туре заручился поддержкой более 53 процентов избирателей.

Президент Черногории избирается путем всенародного голосования на пятилетний срок. Согласно законодательству, он не может находиться на этой должности более двух сроков подряд. По конституции, Черногория является страной с парламентской формой правления, а президент обладает в основном представительскими полномочиями. Однако, президент формирует правительство страны и выдвигает кандидатуру премьер-министра.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Milica Buha
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:29
    +1
    Я уже поныдеялся ,что это Рома воду мутит,у него там была шикарнейшая зона отдыха на многие миллионы.Посмотрел кандидатов,все одинаковы.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:58
      0
      Цитата: tralflot1832
      Я уже поныдеялся ,что это Рома воду мутит,у него там была шикарнейшая зона отдыха на многие миллионы.

      Рома уже везде успел напакостить, не прокатит.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 15:35
    +3
    Сейчас быть русофобом себе дороже, вон сегодня встретились два властелина мира Россия и Китай, а старик Байден тихо плачет глядя как Си уверенно идет по трапу самолета.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 15:47
      +1
      Цитата: Silver99
      Сейчас быть русофобом себе дороже,

      Вы слишком рано списали русофобов со счетов . Завтра самолет набитый отработанным ядерным топливом шлепнется под Киевом и весь западный мир встанет на дыбы - русские применил ядерное оружие.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 16:11
        0
        Лучше пусть на Лемберг шлёпнется. ..
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:53
      0
      Судя по заявлению Белого дома ,у Джо сегодня бессонница ,он хочет прям срочно поговорить Си Дзинпином,но ему посоветовали встать в очередь."Еврей не фашист " хочет чтобы ему позвонили.
  3. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 15:49
    +3
    Да кто бы там не победил. Черногория сейчас по любому марионетка....Система не даст смены курса.
    1. bars042
      bars042 Сегодня, 16:40
      0
      Черногория сейчас по любому марионетка

      Она всегда была ПАСКУДОЙ! Даже во времена СФРЮ.