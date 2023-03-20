В первом туре президентских выборов в Черногории действующий глава государства теряет позиции

На основании обработки 90 процентов бюллетеней, на прошедших в Черногории президентских выборах лидирует глава социалистов Мило Джуканович, который с небольшими перерывами фактически руководит страной с 1991 года - он получил 35,40 процента голосов. На втором месте оказался бывший министр экономики Яков Милатович, за которого свои голоса отдали 29,20 процента избирателей. Замыкает тройку лидеров один из лидеров блока "Демократический фронт" и председатель партии "Новая сербская демократия" Андрий Мандич, набравший 19,10 процента голосов.Кандидат от демократов Алекса Бечич набрал 11,00 процентов. Драгиня Вуксанович-Станкович (партия СДП) получила 3,20 процента голосов избирателей. Экс-министр МВД Горан Данилович получил поддержку 1,30 процентов избирателей. Кандидатуру сербского писателя Йована Радуловича поддержали лишь 0,80 процента граждан.Как видно, ни одному из кандидатов не хватило голосов избирателей для преодоления необходимого для победы 50-процентного барьера. Состоится второй этап выборов, в котором, исходя из имеющихся результатов, примут участие Мило Джуканович и Яков Милатович. Второй этап назначен на 2 апреля текущего года.Результат Джукановича, однако, значительно ниже, чем был на выборах в 2018 году, когда он в первом же туре заручился поддержкой более 53 процентов избирателей.Президент Черногории избирается путем всенародного голосования на пятилетний срок. Согласно законодательству, он не может находиться на этой должности более двух сроков подряд. По конституции, Черногория является страной с парламентской формой правления, а президент обладает в основном представительскими полномочиями. Однако, президент формирует правительство страны и выдвигает кандидатуру премьер-министра.