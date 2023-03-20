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СВР России: США хотят обеспечить боевиков в Сирии противовоздушным и противотанковым вооружением

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СВР России: США хотят обеспечить боевиков в Сирии противовоздушным и противотанковым вооружением

США хотят обеспечить боевиков в Сирии противовоздушным и противотанковым вооружением. Этими средствами американцы намерены оснастить вновь созданные отряды радикалов и с их помощью возобновить военные действия в этой ближневосточной стране.

Такую информацию сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Согласно полученным разведданным, соединенные Штаты намерены вооружить сирийских радикалов крупнокалиберными пулеметами и реактивным оружием, а также передать им полноприводные пикапы. В числе готовящегося к поставке вооружения – ПЗРК «Игла», а также противотанковые ракетные комплексы TOW и NLAW.

В СВР утверждают, что оружие, боеприпасы и технику передадут исламистам из числа членов ИГ (запрещенная в РФ экстремистская организация). Из них планируют сформировать вооруженные мобильные отряды, которые станут действовать против сирийских властей на юго-западе и в центре страны, а также к востоку от реки Евфрат. По утверждению Нарышкина, «посредниками» между американскими властями и радикальными исламистами станут представители так называемой «Армии свободной Сирии», состоящей из отрядов курдской и арабской антиправительственной оппозиции.

Возглавляемая Соединенными Штатами коалиция с 2014 года проводит на Ближнем Востоке спецоперацию «Непоколебимая решимость». И если в Ираке американские войска, участвующие в операции, находятся по приглашению правительства, то в Сирии они находятся самовольно.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/U.S. Army
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4 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:13
    0
    СВР России: США хотят обеспечить боевиков в Сирии противовоздушным и противотанковым вооружением
    . Боевиков это кого? Курдов или тех кто на севере засел?
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 13:15
      0
      Цитата: rocket757
      Боевиков это кого? Курдов или тех кто на севере засел

      Это точно не протурецким боевикам и точно не Сирийской армии, остаются только курды. Ждём шухера Эдика с Байденом))) запастимся попкормом.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:16
    0
    И если в Ираке американские войска, участвующие в операции, находятся по приглашению правительства, то в Сирии они находятся самовольно.

    Я предлагал расхреначить ВСЕ (12) американские базы на территории Сирии гиперзвуковыми ракетами.
    Си Цзиньпин уже сделал какое-то внушение американцам по поводу Сирии, может быть, окажет помощь Асаду в ликвидации боевиков?
  3. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 13:18
    0
    США хотят обеспечить боевиков в Сирии противовоздушным и противотанковым вооружением. Этими средствами американцы намерены оснастить вновь созданные отряды радикалов и с их помощью возобновить военные действия в этой ближневосточной стране.

    По их примеру Сенат и Конгресс в полных составах в Международный Уголовный Суд !
    Как они так и другим странам нужно поступать !