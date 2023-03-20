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Украина поставила первые авиационные двигатели для турецкого перспективного ударного тяжёлого вертолёта T929 ATAK-II

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Украина поставила первые авиационные двигатели для турецкого перспективного ударного тяжёлого вертолёта T929 ATAK-II

Турецкий перспективный ударный тяжелый вертолет T929 ATAK-II получит украинские авиационные двигатели производства "Мотор Сич". Первые силовые установки уже отправились турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI). Об этом сообщает турецкая пресса.


Украина поставила Турции два первых двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В-01т, которые будут установлены на прототип вертолета T929 ATAK-II. Данный вертолет будет участвовать в испытаниях, взлететь он должен уже в этом году. Как сообщают в Киеве, изначально двигатели должны были попасть в Турцию еще в сентябре прошлого года, но из-за боевых действий их производство и отправка были отложены до января 2023-го. Всего же, по ранее озвученным данным, турки заказали 14 украинских двигателей.

О том, что Анкара выбрала украинские силовые установки для своего новейшего вертолета, сообщалось еще в марте 2021 года. Выбор турок был обусловлен сразу несколькими факторами, среди которых можно отметить надежность двигателя от "Мотор-Сич", а также отсутствие каких-либо опасений, что Украина прекратит их поставку из-за введенных санкций. В принципе, у турок и не было альтернативы на фоне изменяющейся геополитической ситуации. Анкара уже пролетела с немецким двигателем для отечественного танка Altay и повторять эту историю с вертолетом не захотела. В том же 2021 году турки подписали контракт с Мотор-Сич на поставку 14 двигателей.

Тяжелый ударный вертолет T929 ATAK-II разработан компанией Turkish Aerospace Industries как "конкурент американского AH-64 Apache". Вертолет еще не завершил испытания, а контракт на его поставку в ВВС Турции был подписан в 2019 году. Как заявлялось, масса новейшего вертолета составляет 11 тонн, два газотурбинных двигателя украинского производства позволят ему действовать в условиях высоких температур, а также высокогорья. Вооружение ударного ATAK-II состоит из авиационной пушки, ракет классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также неуправляемых ракет калибра 70 мм.
Использованы фотографии:
Turkish Aerospace
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17 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:08
    +4
    Как так?? Все же было в развале - и тут вдруг поставка двигателей.....
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 13:10
      -2
      4 двигателя, Карл 4.. это вам не морской ГТУ.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:12
        +1
        Начорта туркам только 4 двигателя если продолжения производства не будет???
        1. incoggnoto
          incoggnoto Сегодня, 13:15
          0
          в статье указано что у Турков выхода другого не было.. опять же крайне сомнительно что Украина сможет дать большую серию в срок.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 13:13
      -1
      Цитата: Nexcom
      Как так?? Все же было в развале - и тут вдруг поставка двигателей.....

      Эрдоган по ходу ждет эти вертолеты чтобы на курдах испытать и видать попросил он Путина чтобы этот завод не трогали.....черт знает где правда
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:13
        +2
        Тогда получается китайцев два раза кинули.....
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:17
      0
      Не надеюсь на ответ, но все же спрошу как так-то ? ПОЧЕМУ ? Все работает, лампочки горят станки крутятся, логистика работает ж/д и морской транспорт ходит по расписанию продукция отгружается с Украины am Не сочтите мои слова руганью армии, но с заменой Суровикина вялотекущая операция вообще стала тягомотной, ну нет у Герасимова ни одной мысли прорывной на фронте (((( Если бы не ЧВК вообще кисло все бы было.
    4. Тополь
      Тополь Сегодня, 13:18
      0
      Я думаю, что это наши договоренности с китайцами, которых свидомых кинули в сделке по Мотор сич. Скорее всего китаезы надеются всё-таки заполучить завод, поэтому просили наверное не очень сильно все ломать. Естественно, что-то должны были взамен пообещать. Поэтому завод ещё дышит.
  2. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 13:11
    +3
    Не понял, мы что до сих пор позволяем им производить двигатели, это такая добрая воля? Если это так то сво надо переименовать в ссво- самая странная военная операция
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 13:14
      0
      Цитата: Ryaruav
      Не понял, мы что до сих пор позволяем им производить двигатели

      я так думаю эти движки никому кроме Турции не нужны и по ходу договорняк есть с Россией. Такие обьекты бывают первыми среди целях.
  3. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 13:11
    +3
    Вот и есть вопросы к фанерным стратегам и предателям : откуда дровишки?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:13
    0
    Да уж ,бережём китайский актив,не все цеха разнесли..Может с Си надо обсудить этот вопрос .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:15
      0
      Китайцы Мотор Сич не получат - только после полной капитуляции режима Зели. А раз китайцы за мирное урегулирование - кто ж им отдаст Мотор Сич ? Зеля то точно не отдаст - он китайцев и кинул.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:15
    0
    Турецкий перспективный ударный тяжелый вертолет T929 ATAK-II получит украинские авиационные двигатели производства "Мотор Сич".
    . Прикольно!!! Мотор сич ещё работает...
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:16
    0
    Значит Моторс Сич жив, а должен лежать в коме. Видимо обязательства есть перед Китаем и Турцией по сохранности. Слов нет. am
  7. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 13:16
    0
    Их же потом ремонтировать как-то придется рискуют турки.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:18
    0
    О! А нам втирали, что все уничтожено, все разбито! Ну? Кто-то еще верит говорящим головам? Производство авиационных двигателей! Это крах Мотор- Сич? Или крах чего-то другого?