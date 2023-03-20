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Ким Чен Ын: На армию КНДР возложена ответственность по обеспечению продовольственной безопасности страны

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Ким Чен Ын: На армию КНДР возложена ответственность по обеспечению продовольственной безопасности страны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил армии КНДР обеспечить продовольственную безопасность страны, передаёт New York Times. По словам высшего руководителя республики, необходимо чтобы военные вносили свой вклад в аграрный сектор, трудясь на собственных объектах сельского хозяйства.


Так, в публикации сообщается о планах Пхеньяна по переоборудованию некоторых заводов, специализирующихся на производстве боеприпасов, для налаживания производства тракторов и молотильных машин. Также северокорейские власти намерены оснастить войсковые части фермами и теплицами.

В то же время, согласно информации, предоставленной американской газетой, обсуждается в стране и вопрос продления воинской службы для призывников не менее чем на 3 года, что позволит нарастить производство продуктов за счёт привлечения дополнительной рабочей силы.

Стоит отметить, что проблемы в области сельского хозяйства в КНДР начались ещё с 90-х годов прошлого века, вызванные резким ослаблением экономики страны после распада СССР. Свой отпечаток наложила и пандемия коронавируса, в результате чего граждане столкнулись с проблемами продовольственной безопасности, что послужило причиной существенного увеличения цен на продукты. Исходя из сложившейся ситуации, в которой оказалась республика на сегодняшний день, единственным верным и разумным выходом для неё является проведение реформ в соответствующей отрасли с тем, чтобы повысить урожайность сельскохозяйственных культур и улучшить систему орошения за счёт поставок передовой сельскохозяйственной техники.
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