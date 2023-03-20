Военное обозрение
Войти Регистрация

В МИД Китая выдачу МУС ордера на «арест» президента России назвали неприемлемым, призвав Гаагу уважать иммунитет глав государств

20
В МИД Китая выдачу МУС ордера на «арест» президента России назвали неприемлемым, призвав Гаагу уважать иммунитет глав государств

Нелепая попытка Запада сорвать переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина посредством весьма сомнительного решения Международного уголовного суда в Гааге, очевидно, провалилась. Самолет с председателем КНР уже приземлился в Москве.


Между тем во всех смыслах бесполезное решение МУС, выдавшего ордер на «арест» российского президента, вызвало шквал критики со стороны многих здравомыслящих политиков.

В частности, буквально вчера постановление организации резко осудил премьер Камбоджи Хун Сен. При этом не остались в стороне и представители власти Китая, чей лидер сегодня начинает государственный визит в Россию, в рамках которого его примет президент России Владимир Путин.

Так, внешнеполитическое ведомство КНР выступило против ордера на «арест» президента РФ. Со слов спикера китайского МИД Ван Вэньбиня, МУС должен строго соблюдать международное право и уважать иммунитет глав государств, придерживаясь исключительно беспристрастной позиции. Дипломат отметил, что само решение МУС неприемлемо, и явно направлено на международную эскалацию.

В свою очередь, Ван Вэньбинь косвенно подтвердил, что одной из ключевых тем переговоров лидеров КНР и России станет дипломатическое урегулирование на Украине. Спикер МИД КНР заявил, что его страна намерена продолжить играть справедливую роль в текущем кризисе и придерживаться конструктивной позиции в мирных переговорах.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:02
    +2
    Совсем уже "берега путают" эти МУСы и другие конторки с подозрительным юридическим статусом.
    1. Сергей Муравьев
      Сергей Муравьев Сегодня, 14:58
      +2
      Вы правы, насчёт подозрительного юридического статуса, настоящий МС созданный при ООН в 1945г, сооснователем которого был СССР. А МУС учрежден западными странами на на основе "зацепки" за статью 95 Устава ООН, "не препятствующую членам организации поручать разрешение своих разногласий другим судам..." исключительно под свои интересы, в первую очередь для преследования своих противников. Подписи России под учредительными документами нет, и плевать на этот МУС с высокой колокольни, но именно с высокой, приближаться к странам, поддерживающим этот суд не рекомендуется..
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 15:45
        +1
        Да этот МУС не признают ни Россия, ни Штаты, ни Китай. При таких "активах", кто вообще рассказал этому суду, что он может арестовывать главу какого бы то ни было государства? Или они получили разрешение у председателя Галактической Республики Зеленского?
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 16:13
          0
          В МИД Китая выдачу МУС ордера на «арест» президента России назвали неприемлемым, призвав Гаагу уважать иммунитет глав государств
          Вряд ли в Гааге с уважением иммунитета глав государств что-то реально получиться, если Россия не примет соответствующих мер против провокаторов МУСа.
          С февраля 2021 года главным прокрором МУС является Карим Ахмад Хан, британский юрист ПАКИСТАНСКОГО происхождения (1970 г.р.), как утверждают, специалист в области международного уголовного права и прав человека. Его родители натурализировались в Великобритании из Пакистана.

          По словам Карим Хана, произошедшее не является поводом для праздника. "Тот факт, что нам пришлось это сделать, - это вопрос, вызывающий настоящее сожаление. Доказательства заставили нас действовать таким образом", - сказал он.
          Однако факты, собранные Карим Ханом о т.н. «преступлениях» российских военнослужащих на Украине, за которые, якобы, ответственен Путин, носят характер откровенной лжи или постановочных сцен заплечных дел мастеров Запада и его украинских марионеток.

          Кощунством со стороны прокурора следует считать его попытку представить миссию России по спасению украинцев и русских людей от обстрелов боевиков ВСУ как принудительный вывоз из Украины. Это объясняет его возмутительное равнодушие к фактам геноцида, совершавшегося восемь с лишним лет укронацистами в отношении мирного населения Донбасса до начала СВО. Столь же неважны для него госпереворот в Киеве, совершенный во время кровавого майдана при преступном попустительстве западных держав. Игнорирует он саботаж киевским режимом Минских соглашений и, в целом, широкий контекст развития обстановки, предшествующего СВО.

          Тем не менее, прокурор не стесняется подчеркнуть, что "правосудие – вне политики".

          Нужно отметить, что родители Карим Хана натурализировались в Великобоитании из Пакистана. И это имеет большое значание! А именно.
          Бывшие колонизаторы позволяют натурализоваться только тем уроженцам бывших колоний Британской империи, лояльность которых не вызывает сомнений. Их используют в интересах неоколониалистской политики Запада. Таков английский премьер Риши Сунак, таков и Карим Хан.
          Подобные деятели, порвавшие с великими культурными традициями стран происхождения, служат западному империализму с еще большим рвением, чем сами великодержавные шовинисты.

          АРЕСТ ПУТИНА РАЗРЕШИЛИ ГЛОБАЛИСТЫ. Для МУС ничего личного - только бизнес. А именно.
          Лондон обещал выделить МУС еще 395 тысяч евро на оказание психологической помощи жертвам и свидетелям военных преступлений, на подготовку экспертов для работы в МУС и создание проекта по обеспечению возможности дачи показаний дистанционно.
          Всего правительство Великобритании выделит МУС 1 млн в текущем году.

          См. подробно - ЧЕГО СТЕСНЯЕТСЯ ПРОКУРОР ГААГСКОГО СУДА? - http://worldcrisis.ru/crisis/4248778?ysclid=lfgsqtorx623975395
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 16:43
            0
            МУС - это проплаченная англосаксонскими и американскими глобалистами контора!
            А прокурор МУСа Карим Ахмат Хан - это его коррумпированный британский агент и бизнес-делец, который достоин только смертной казни по тяжести своего преступления.
  2. Комментарий был удален.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 14:38
      -1
      ,,Тралфлот , ,ну так включите федеральные каналы, там уже радости полные штаны, вместе поскачете. Ну как же, новый барин из-за границы приехал, он поможет)). Со старым западным барином за 30 лет промотались до ручки на машкерадах чертенячих, ни машин своих , ни штанов. Омерзительно все это, радоваться абсолютно нечему.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:08
    +2
    В МИД Китая выдачу МУС ордера на «арест» президента России назвали неприемлемым, призвав Гаагу уважать иммунитет глав государств
    . Запад, что то готов, будет уважать???
    Хотя нет, силу они будут уважать, надо её показать и доказать, непременно!
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 14:13
      0
      Хотя нет, силу они будут уважать, надо её показать и доказать, непременно!

      Прошу прошения но пока мы силу не показали и не доказали. Хотя про то что мы ещё не начинали разговоров уже нет.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:40
        0
        Кое что уже показали, но этого не достаточно...
        В общем то, жираф большой ему видней, но.... бум ждать и посмотреть, какие ещё есть варианты у тех, кто на большее, уже, не способен.
  4. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 14:10
    -4
    С точки зрения изоляции России в 123 государствах мира, ратифицировавших Устав МУС эта попытка не выглядит нелепой.
    Если расценивать эту чёрную метку Путину как скрытый призыв к недовольным в элите РФ консолидироваться для свержения Путина, то ордер на арест Путина тоже выглядит логично.
    В любом случае ордер на арест лидера ведущей ядерной державы мира выглядит как объявление ей войны.
    Раскол мира на Хартлэнд и Римлэнд становится все очевиднее. Формируются два блока будущей мировой войны.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 14:17
      0
      Цитата: War_Lord
      Раскол мира на Хартлэнд и Римлэнд становится все очевиднее. Формируются два блока будущей мировой войны.

      глубоко Вы загнули из-за какого-то МУС.. прям как будто они миром рулят.. тогда исходя из карты США - за нас будут по Вашей логике? и Украина-она тоже МУС не ратифицировала?
      1. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 14:21
        -1
        МУС - всего лишь один инструмент подготовки новой мировой войны, Украина - другой.
    2. solar
      solar Сегодня, 14:30
      -1
      Формируются два блока будущей мировой войны.

      Где вы эти блоки увидели? Реально Россию хоть кто-то кроме Белоруссии поддержал? Иран и тот категорически отпирается от помощи России.
  5. spirit
    spirit Сегодня, 14:10
    -3
    Китаю то наоборот выгодна вся эта история.Чем больше "западные партнёры" будут вытирать ноги об Цезаря пока он жуёт одну субстанцию ,тем больше маржи можно накидывать за свои услуги и товары+ выбивать ещё большие скидки за сырьё.
  6. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 14:27
    +2
    Предлагаю МУС внести в список запрещённых в РФ организаций.
  7. solar
    solar Сегодня, 14:28
    -2
    Между тем во всех смыслах бесполезное решение МУС, выдавшего ордер на «арест» российского президента, вызвало шквал критики...

    Между тем, в августе будет саммит БРИКС, пройдет он в ЮАР.
    ЮАР подписала Римский статут и является полноценным участником МУС.
    Уже есть официальное заявление ЮАР, что они с уважением относятся к решению МУС и понимают свои юридические обязанности.
    Вот такой БРИКС....
    1. Бледар
      Бледар Сегодня, 14:45
      +2
      solar, ой чушь не пори. ЮАР подписала статут, но не ратифицировала. К тому же, правительство и население ЮАР крайне дружелюбно относятся к РФ. И чтото они не выполняли свои юридические обязанности, когда к ним приезжал президент Судана аль-Башир. Так что не нагнетай и не подпитывай вражескую пропаганду
  8. 12olegg344
    12olegg344 Сегодня, 14:39
    0
    У нас достаточно сил и средств воздействия на подобные демарши. Вопрос- не пора ли дать по "шарабану" подобной конторке???
  9. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 15:09
    0
    Как можно призывать идиотов перестать быть таковыми?! Это не лечится уговорами/призывами... Тем более весной!
    Огомосятились до того что перестали думать
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:03
    0
    В немецком МВД работают на столько продажные копы ,что даже не осознают что говорят .
    Представляю арест Путина в Германии