Нелепая попытка Запада сорвать переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина посредством весьма сомнительного решения Международного уголовного суда в Гааге, очевидно, провалилась. Самолет с председателем КНР уже приземлился в Москве.Между тем во всех смыслах бесполезное решение МУС, выдавшего ордер на «арест» российского президента, вызвало шквал критики со стороны многих здравомыслящих политиков.В частности, буквально вчера постановление организации резко осудил премьер Камбоджи Хун Сен. При этом не остались в стороне и представители власти Китая, чей лидер сегодня начинает государственный визит в Россию, в рамках которого его примет президент России Владимир Путин.Так, внешнеполитическое ведомство КНР выступило против ордера на «арест» президента РФ. Со слов спикера китайского МИД Ван Вэньбиня, МУС должен строго соблюдать международное право и уважать иммунитет глав государств, придерживаясь исключительно беспристрастной позиции. Дипломат отметил, что само решение МУС неприемлемо, и явно направлено на международную эскалацию.В свою очередь, Ван Вэньбинь косвенно подтвердил, что одной из ключевых тем переговоров лидеров КНР и России станет дипломатическое урегулирование на Украине. Спикер МИД КНР заявил, что его страна намерена продолжить играть справедливую роль в текущем кризисе и придерживаться конструктивной позиции в мирных переговорах.