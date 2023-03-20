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Западные аналитики предположили, что ВС РФ снизили активность на Украине в связи с визитом в Москву председателя КНР

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Западные аналитики предположили, что ВС РФ снизили активность на Украине в связи с визитом в Москву председателя КНР

Ряд западных аналитиков предположил, что российская армия сознательно снизила активность ведения боевых действий в Донбассе и других направлениях на Украине.


По мнению экспертов, это связано с государственным визитом в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Предполагается, что таким образом посылается сигнал киевскому режиму о том, что Россия готова прекратить ведение боевых действий в рамках мирного плана, озвученного ранее Пекином.

Официальные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина запланированы на понедельник, 21 марта. Председатель Китая пробудет в России три дня, в течение которых пройдут международные переговоры в узком и расширенном составах. Как сообщили в Кремле, в ходе переговоров главы государств планируют обсудить предложенный руководством КНР план мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

Темы, касающиеся вопросов мирного урегулирования, в представленном китайским правительством плане, будут так или иначе затронуты в ходе обмена мнениями по украинскому кризису.

24 февраля текущего года, в день годовщины начала проведения Россией специальной военной операции на Украине, МИД КНР представил свой план по урегулированию украинского кризиса. Пекин представил 12 пунктов, направленных на прекращение боевых действий и "отказ от менталитета времен Холодной войны". Тогда как киевский режим раскритиковал этот план, президент России выразил готовность к урегулированию вооруженного конфликта, однако учитывая текущие геополитические реалии.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:52
    +5
    С чего они взяли,что "активность"снизилась?Или просто высказывают "свои пожелания"?
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:58
      +4
      да ,они выдают желаемое за действительное.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:06
        +1
        Им горячинькие новости подавай... высосут из пльца или ещё откуда, в этом они мастера непревзайденные.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:13
      0
      Цитата: dmi.pris1
      С чего они взяли,что "активность"снизилась?Или просто высказывают "свои пожелания"?

      Если мы участники ВО, "диванные" эксперты, то западные эксперты совсем уж "поддиванные."
    3. Маз
      Маз Сегодня, 14:30
      -1
      Да шесть месяцев уж как, мо рф не взяло ни одного, сколько нибудь значимого населенного пункта. Чож говорить так скромно про активность, нет ея, сколь нибудь значительной. Только Вагнера вперёд и идут. И волокут всех за собой, даже мо рф целиком. Оттягивают на себе резервы всу и создают условия для наступления на других участках, но и при этом мо рф тормозит , как старый , раздолбанный и разваленный башмак. Стыдоба и позор. Ещё и прикрывает этими глупыми выражениями - российскими добровольческими отрядами Мо рф, российскими штурмовыми отрядами мо рф, типа они артемовск берут. Рожу конашенкова не могу видеть с мая 2022 года. Они там что, в мо рф все идиоты в гениальном штабе?
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:57
    +5
    Ахахахха ..ну если снижением боевых действий считать взятие Степового сегодня и перерезания дороги на Авдеевку , тогда ладно.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:05
      +1
      Они мутят воду, наводят тень на плетень, подпускают тумана... короче, врут напрополую.
      Эка невидаль. Так всегда было, есть и будет.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:58
    +1
    Очень бы не хотелось в это верить. Это будет воспринято Западом как наша слабость и нерешительность. И, кто сказал, что план Пекина нам так необходим?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:01
    +1
    У нас у обоих в планах стоит учитывать геополитические реалии,только разными словами.А запад ждал что ,КНР пойдёт на поводу у них.А вот фигушки ,без масла .Масло самим надо.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:03
    0
    Западные аналитики предположили, что ВС РФ снизили активность на Украине в связи с визитом в Москву председателя КНР
    . Слишком много мути и прочей мутанты уже на крутили, на крутят ещё больше, вокруг да около.
    Будут официальные заявления, будет о чем поговорить, а так, анализировать всякий бред из за бугра... не, не, не!
  6. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 14:05
    -1
    После продажи Херсона и убийства Стремоусова я ничему не удивлюсь. Любая мерзость возможна.
  7. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 14:16
    +3
    таким образом посылается сигнал киевскому режиму о том, что Россия готова прекратить ведение боевых действий в рамках мирного плана, озвученного ранее Пекином.

    Временное перемирие по текущей ЛБС при сохранении нацистского режима в Киеве и выхода Украины к Чёрному морю - это крупнейшая катастрофа для России и трагедия для многих поколений русского народа на века, на поколения вперёд.

    Временное перемирие без освобождения Киева и Одессы, возвращения их обратно в Россию ничего не даст, кроме передышки для ВСУ, перевооружения Украины оружием НАТО, размещения баз ВМС США в Одессе, Николаеве и Херсоне и подготовки новой войны с Россией через три - пять ближайших лет.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 14:29
      -2
      С чего бы это было бы катастрофой, тем более "крупнейшей"? Крупнейшая катастрофа - это была бы потеря территорий: Крыма, Белгорода, Курска, развал страны на части.

      А ситуация, в которой ты остаёшься в плюсе - это явно не катастрофа. Не оглушительная победа - да, но точно не катастрофа.

      Если эта ситуация приведёт к успешным военным и экономическим реформам, так я бы даже это победой бы назвал.

      Нам не территории нужны, а переустройство государства. Не может Россия себе позволить такую слабую армию, отсутствие государственной идеи, планирования в основных отраслях промышленности. Если СВО запустит эти процессы, то это уже будет крупнейшая победа, вне зависимости от территориальных преобретений
  8. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 15:18
    -1
    президент России выразил готовность к урегулированию вооруженного конфликта
    Не дай бог. Дедушка старый, ему всё равно, но стране тогда конец.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:47
    0
    Сами придумали, сами разогнали в СМИ.... , все сами, на этот бред еще кто-нибудь ведется? Это как с инфой о военной помощи КНР России, типа мы предупредили Китай, мы наблюдаем пристально.... Вот видите, помощь не оказывается, потому, что мы сказали! Занавес.