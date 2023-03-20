Западные аналитики предположили, что ВС РФ снизили активность на Украине в связи с визитом в Москву председателя КНР

Ряд западных аналитиков предположил, что российская армия сознательно снизила активность ведения боевых действий в Донбассе и других направлениях на Украине.По мнению экспертов, это связано с государственным визитом в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Предполагается, что таким образом посылается сигнал киевскому режиму о том, что Россия готова прекратить ведение боевых действий в рамках мирного плана, озвученного ранее Пекином.Официальные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина запланированы на понедельник, 21 марта. Председатель Китая пробудет в России три дня, в течение которых пройдут международные переговоры в узком и расширенном составах. Как сообщили в Кремле, в ходе переговоров главы государств планируют обсудить предложенный руководством КНР план мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине.Темы, касающиеся вопросов мирного урегулирования, в представленном китайским правительством плане, будут так или иначе затронуты в ходе обмена мнениями по украинскому кризису.24 февраля текущего года, в день годовщины начала проведения Россией специальной военной операции на Украине, МИД КНР представил свой план по урегулированию украинского кризиса. Пекин представил 12 пунктов, направленных на прекращение боевых действий и "отказ от менталитета времен Холодной войны". Тогда как киевский режим раскритиковал этот план, президент России выразил готовность к урегулированию вооруженного конфликта, однако учитывая текущие геополитические реалии.