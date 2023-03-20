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Командующий ОС ВСУ Наев назвал «наиболее вероятные направления» наступления российской армии

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Командующий ОС ВСУ Наев назвал «наиболее вероятные направления» наступления российской армии

Российские войска не будут наступать на каких-либо направлениях, кроме как на Донбассе, у них просто нет для этого сил и средств. С таким заявлением выступил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.


Украинский генерал уверен, что Россия бросила все силы на Донецкое и Луганское направления, где пытается взломать построенную за восемь лет оборону ВСУ. Таким образом, сил на масштабное наступление у российского командования попросту нет, поэтому ожидать в перспективе наступление со стороны Белоруссии или приграничных территорий России не нужно. В то же время российский Генштаб продолжает имитировать удары на Запорожском направлении, но эти действия также не перейдут в более глубокую фазу.

Наев уделил особое внимание северному направлению, т.е. со стороны Белоруссии, где у российской группировки фактически не осталось сил и средств. В настоящее время украинская разведка докладывает о примерно 4 тысячах российских военных, проходящих подготовку на территории республики. При такой численности Киев может не бояться вторжения с этой стороны, тем более, что выстроенная на границе линия обороны готова сдержать и более массовое наступление.

По состоянию на сегодня можно констатировать, что ударных вражеских формирований со стороны Беларуси не обнаружено. Сейчас военную инфраструктуру РБ - полигоны, полевые учебные центры и т.д. – Россия использует исключительно как места подготовки, слаживания и восполнения личного состава

- заявил украинский генерал.

Не забыл Наев высказаться и на любимую на Украине тему, т.е. про то, как у России в очередной раз "заканчиваются ракеты". По его словам, запасы крылатых и баллистических ракет уже иссякли, а гиперзвуковых "Кинжалов" осталось всего 49 штук. Так что украинским гражданам бояться нечего, наступления не будет, ракеты у русских тоже кончились. В общем, победа ВСУ не за горами.
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23 комментария
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:04
    -2
    Да просто русские ждут, когда Наев начнет наступать и еще подождут , они терпеливые.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 14:16
      +1
      Воздушные тревоги не прекращаются, раньше в воскресенье ракеты и мопеды не летали, а вчера я насчитал пять воздушных тревог в Днепропетровской области. Сегодня понедельник, уже было две днем и ночью гудело дважды. Пусть Наев не ноет и не трендит насчёт ракет. Видно первый, после сырского , пакет отрабатывает на новой должности. Ничо, партизаны не закончились. Только то начались. Нас эти тормоза в мо рф тоже достали. Видать без нас герасимову ну никак вперёд не идется. Заждались, блин уже , великого полководца всех времен и народов , и иже с ним..
      1. cadaver
        cadaver Сегодня, 14:22
        +5
        Воздушные тревоги не прекращаются

        Вы правы, воздушные тревоги не прекращаются, но почти все они холостые. Их включают каждый раз когда взлетает какой-то из МиГ-31К. Само количество воздушных тревог ни о чем не говорит.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 15:32
          0
          воздушные тревоги... почти все они холостые.

          Подтверждаю. На них уже никто внимание не обращает.
          Вот тут бы и жахнуть по-настоящему по центрам принятия решений.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 14:51
      -3
      Это все художественный свист от наева. Русские, точнее их руководство, непонятно чего ждет, каким местом думает . Близлежащие к фронту дороги, и города (по которым мы естественно бить не будем) забиты натовской техникой и свинорейхом. Т.е наступление ожидается с их стороны Катание по ночному Мариуполю это прекрасно, но пора бы уже г-ну Путину и его генералам научиться делать хоть какие-то выводы. Заодно воспользоваться визитом Си и попросить сколько нибудь серьезную помощь.
  2. seamen2
    seamen2 Сегодня, 14:07
    +3
    у него всегда физиономия такая, будто из-за угла мешком приложили--и никак не отойдет.
    1. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 14:13
      +1
      у него всегда физиономия такая, будто из-за угла мешком приложили--и никак не отойдет.

      Ну так попробуй столько дури выкурить.....
    2. sanja.grw
      sanja.grw Сегодня, 14:40
      -1
      Цитата: seamen2
      у него всегда физиономия такая, будто из-за угла мешком приложили--и никак не отойдет.

      Кого-то он напоминает
  3. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 14:10
    -1
    В написании фамилии ошибка - последняя буква "б"
    Таким образом, сил на масштабное наступление у российского командования попросту нет,

    И ракеты тоже кончились.....
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 14:23
      0
      Цитата: Alexandr2637
      И ракеты тоже кончились.....

      другими словами вы сомневаетесь в отсутствии сил у ВСРФ на масштабное наступление?...
      пс
      честно говоря, подобные сомнения несколько обескураживают...
      ппс
      прошедший год даже слепым открыл глаза!
  4. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:10
    +3
    Или врет не моргая или как Буданов говорил , что они дескать знают все что происходит в ГШ РФ.
    Вполне могут знать очень много.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:07
      +2
      Есть спутниковые снимки.
      На них любая концентрация техники: танки, грузовики, автобусы, бензовозы - быстро становится заметной.
      У ВСУ есть как американские снимки, так и с двух собственных спутников.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:10
    0
    Командующий ОС ВСУ Наев назвал «наиболее вероятные направления» наступления российской армии
    . Эти их командующие называют, предрекают... гадают, в общем.
    Пиарщики, самих себя, однозначно.
  6. next322
    next322 Сегодня, 14:11
    +1
    судя по тому. как рф воюет уже целый год -вполне возможно....
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:11
    0
    Командующий ОС ВСУ Наев назвал «наиболее вероятные направления» наступления российской армии
    . Эти их командующие называют, предрекают... гадают, в общем.
    Пиарщики, самих себя, однозначно.
  8. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:11
    +1
    честно очень смешно не то что у нас заканчиваются ракеты а то что это чудо говорит о кинжалах. то есть он очевидно врет. ну не как я не поверю что он знает досконально количество кинжалов
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 14:25
      0
      Цитата: incoggnoto
      ну не как я не поверю что он знает досконально количество кинжалов

      расскажи вам как будет развиваться СВО... вы бы тоже не поверили...
  9. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 14:13
    -4
    Российские войска не будут наступать на каких-либо направлениях, кроме как на Донбассе, у них просто нет для этого сил и средств.

    Вот это - самое поганое, ибо при должной концентрации сил РФ война бы уже завершилась победой - освобождением Киева и Одессы.
    сил на масштабное наступление у российского командования попросту нет, поэтому ожидать в перспективе наступление со стороны Белоруссии или приграничных территорий России не нужно. В то же время российский Генштаб продолжает имитировать удары на Запорожском направлении, но эти действия также не перейдут в более глубокую фазу

    Когда одна сторона воюет, а другая сторона только имитирует войну - понятно, кто из них победит.
  10. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 14:18
    +2
    Такую самоуверенность точно надо обломать.
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:18
    0
    49 кинжалов? А, говорят еще в подсобке, около цеха, парочка штук завалялась, да в каптерке, что при заводе, еще несколько штучек. Ну, а потом по гаражам поищем, может еще десяток найдем. Ну, еще какой-нибудь склад забытый обнаружится, а там - пара десятков. Ну, а там, глядишь и промышленность подтянется! Прорвемся?
    Ну, а если кинжалы, таки закончатся, мы и заточек можем понаделать.
  12. polinet
    polinet Сегодня, 14:25
    +1
    Опять они всё знают, нам капец laughing


    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  13. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:57
    -1
    Ну вашу же дивизию. Мы когда нибудь начнем называть киевских фашистов киевскими фашистами, а не боевиками, националистами,солдатами украинской армии, всу и тп.? Это можно отнести и к пишущим статьи и к чтецам новостей и к ув тов Конашенкову. Кто запрещает ему использовать честную словоформу? Только ВГТРК Грозный называет их верно - нацистами и шайтанами.
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:04
    -1
    Странно, 49 ракет, не 53 или например 46. Откуда такие точные данные, от кукухи?