Командующий ОС ВСУ Наев назвал «наиболее вероятные направления» наступления российской армии

По состоянию на сегодня можно констатировать, что ударных вражеских формирований со стороны Беларуси не обнаружено. Сейчас военную инфраструктуру РБ - полигоны, полевые учебные центры и т.д. – Россия использует исключительно как места подготовки, слаживания и восполнения личного состава

Российские войска не будут наступать на каких-либо направлениях, кроме как на Донбассе, у них просто нет для этого сил и средств. С таким заявлением выступил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.Украинский генерал уверен, что Россия бросила все силы на Донецкое и Луганское направления, где пытается взломать построенную за восемь лет оборону ВСУ. Таким образом, сил на масштабное наступление у российского командования попросту нет, поэтому ожидать в перспективе наступление со стороны Белоруссии или приграничных территорий России не нужно. В то же время российский Генштаб продолжает имитировать удары на Запорожском направлении, но эти действия также не перейдут в более глубокую фазу.Наев уделил особое внимание северному направлению, т.е. со стороны Белоруссии, где у российской группировки фактически не осталось сил и средств. В настоящее время украинская разведка докладывает о примерно 4 тысячах российских военных, проходящих подготовку на территории республики. При такой численности Киев может не бояться вторжения с этой стороны, тем более, что выстроенная на границе линия обороны готова сдержать и более массовое наступление.- заявил украинский генерал.Не забыл Наев высказаться и на любимую на Украине тему, т.е. про то, как у России в очередной раз "заканчиваются ракеты". По его словам, запасы крылатых и баллистических ракет уже иссякли, а гиперзвуковых "Кинжалов" осталось всего 49 штук. Так что украинским гражданам бояться нечего, наступления не будет, ракеты у русских тоже кончились. В общем, победа ВСУ не за горами.