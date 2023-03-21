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Пресса США: Пентагон всё последнее время был вынужден наблюдать, как Китай строит самый большой военно-морской флот в мире

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Пресса США: Пентагон всё последнее время был вынужден наблюдать, как Китай строит самый большой военно-морской флот в мире

Как пишет пресса США, Пентагон всё последнее время был вынужден наблюдать за тем, как Китай, их главный геополитический соперник 21-го века, строит самый большой военно-морской флот в мире. Китай уже неоднократно предупреждал о готовности использовать этот флот для контроля своего острова Тайвань, который США, де-юре признавая единство Китая, сознательно подталкивают на противостояние с Пекином де-факто.


Президент Байден четыре раза в своих выступлениях заявлял, что американские военные будут защищать Тайвань, демократию и ведущего в мире производителя передовых микрочипов.

Контроль над Тайванем для американцев является стратегическим ключом к открытию прямого доступа к Тихому океану и морским путям, по которым транспортируется около 50% мировой торговли. Но главное - Тайвань находится рядом с материковым Китаем, а значит, для США есть возможность вести оттуда разведку, угрожая безопасности КНР.

Поскольку напряженность в отношениях с Китаем продолжает расти, журналисты и аналитики хотят узнать больше о текущем состоянии ВМС США и о том, как они пытаются сдерживать Китай, готовясь к возможной войне.

В начале 2000-х ВМС КНР насчитывали около 37 кораблей. Сегодня же они уже имеют в своём арсенале 350 кораблей и судов. И это по самым скромным оценкам.

Больше всего тревожит рост не только их обычных вооруженных сил, но и их стратегических ядерных сил, их кибер-возможностей, их космических возможностей и того, как они могут использовать всё это.

- сказал руководитель военно-морскими операциями США адмирал Майк Гилдэй.

В свою очередь у США картина развития ВМС не такая красочная. За последние два десятилетия американские ВМС потратили 55 миллиардов долларов на инвестиции, которые не оправдались. Первый неудачный проект - Zumwalt. Футуристические боевые корабли должны были произвести революцию в морской войне. Было заказано тридцать два, но только три были спущены на воду. Стоимость каждого корабля, по некоторым оценкам, превышала сначала 4, а затем немыслимые 8 миллиардов долларов, что делало их тремя самыми дорогими эсминцами, когда-либо выходившими в море.

Другим примером является прибрежный боевой корабль или LCS, разработанный как быстрый универсальный военный корабль для мелководья. Тридцать миллиардов долларов спустя программа остановилась из-за структурных дефектов и проблем с двигателем. Во флоте LCS получил неудачное прозвище «маленький паршивый корабль».
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6 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 13:54
    0
    Пресса США: Пентагон всё последнее время был вынужден наблюдать, как Китай строит самый большой военно-морской флот в мире
    хорошо хоть мы не беспокоим...
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:55
    +1
    Когда смотришь на военную мощь Китая становится не просто завидно, а жутковато в 2000 г- 37 судов, сегодня 350 !!! США рискнете на Тайване оставить на дне свой ВМФ ?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:56
    +1
    14 марта 2023 г в КНР спущены на воду 27 и 28 эсминцы проекта Тип 52 DL.Китайский аналог американского Иджиса.
    1. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Сегодня, 14:24
      +1
      А начинали китайцы с наших эсминцев.
      Первыми эсминцами ВМС НОАК были переданные СССР четыре корабля проекта 7 из состава ТОФ (тип "Аньшань"). В Китае они дослужили до начала 1990-х годов, получив в ходе службы дополнительное ракетное вооружение. Долгое время это были крупнейшие надводные корабли флота. Из четырех кораблей два теперь являются музеями, а один используется в качестве учебного пособия в Даляньской военно-морской академии.
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 14:38
    0
    По ходу в самом деле конец гегемонии США, да это может некоторое время продлится, в исторической перспективе не о чём. Но самое интересное, в том что придет гегемония Китая.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:40
    +2
    Это Тайвань ключ к контролю океана? В какой вселенной? Я то думал что Гавайи позволяют контролировать трафик через океан. А Тайвань для полосатых, скорее ключ к новому очегу раздражения для китая, а то с уйгурами уже усё, закончилась эпопея.