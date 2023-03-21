Пресса США: Пентагон всё последнее время был вынужден наблюдать, как Китай строит самый большой военно-морской флот в мире

Больше всего тревожит рост не только их обычных вооруженных сил, но и их стратегических ядерных сил, их кибер-возможностей, их космических возможностей и того, как они могут использовать всё это.

Как пишет пресса США, Пентагон всё последнее время был вынужден наблюдать за тем, как Китай, их главный геополитический соперник 21-го века, строит самый большой военно-морской флот в мире. Китай уже неоднократно предупреждал о готовности использовать этот флот для контроля своего острова Тайвань, который США, де-юре признавая единство Китая, сознательно подталкивают на противостояние с Пекином де-факто.Президент Байден четыре раза в своих выступлениях заявлял, что американские военные будут защищать Тайвань, демократию и ведущего в мире производителя передовых микрочипов.Контроль над Тайванем для американцев является стратегическим ключом к открытию прямого доступа к Тихому океану и морским путям, по которым транспортируется около 50% мировой торговли. Но главное - Тайвань находится рядом с материковым Китаем, а значит, для США есть возможность вести оттуда разведку, угрожая безопасности КНР.Поскольку напряженность в отношениях с Китаем продолжает расти, журналисты и аналитики хотят узнать больше о текущем состоянии ВМС США и о том, как они пытаются сдерживать Китай, готовясь к возможной войне.В начале 2000-х ВМС КНР насчитывали около 37 кораблей. Сегодня же они уже имеют в своём арсенале 350 кораблей и судов. И это по самым скромным оценкам.- сказал руководитель военно-морскими операциями США адмирал Майк Гилдэй.В свою очередь у США картина развития ВМС не такая красочная. За последние два десятилетия американские ВМС потратили 55 миллиардов долларов на инвестиции, которые не оправдались. Первый неудачный проект - Zumwalt. Футуристические боевые корабли должны были произвести революцию в морской войне. Было заказано тридцать два, но только три были спущены на воду. Стоимость каждого корабля, по некоторым оценкам, превышала сначала 4, а затем немыслимые 8 миллиардов долларов, что делало их тремя самыми дорогими эсминцами, когда-либо выходившими в море.Другим примером является прибрежный боевой корабль или LCS, разработанный как быстрый универсальный военный корабль для мелководья. Тридцать миллиардов долларов спустя программа остановилась из-за структурных дефектов и проблем с двигателем. Во флоте LCS получил неудачное прозвище «маленький паршивый корабль».