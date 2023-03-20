Российские войска продвигаются к последней контролируемой ВСУ дороге, ведущей в Авдеевку

С Донецкого направления специальной военной операции приходят сообщения о том, что российские войска значительно нарастили активность по охвату сил противника в Авдеевке. Напомним, что этот город примыкает к административному центру ДНР на северо-западе, причём из Авдеевки и окрестностей годами ВСУ и нацбаты обстреливали Донецк, Ясиноватую, Макеевку, Горловку и другие населённые пункты Донецкой Республики, начиная с 2014 года.
К настоящему моменту российские штурмовые отряды при активной поддержке артиллерии и авиации ведут наступательные действия на нескольких направлениях – с юго-запада и с северо-запада от Авдеевки.
Войдя в село Степовое, российские войска продвигаются вдоль дороги, которая ведёт в сторону стратегически важного населённого пункта Орловка. Через него проходит дорога в Авдеевку, которая на данный момент остаётся единственной в окрестностях города контролируемой украинскими войсками. ВСУ прикладывают максимум усилий, чтобы не позволить российским бойцам нанести им поражение в районе Орловки. В противном случае крышка Авдеевского «котла» захлопнется, и несколько тысяч украинских военнослужащих и иностранных наёмников останутся в городской черте Авдеевки без снабжения.
При этом в сторону дороги, идущей через Орловку, российские войска продвигаются как со стороны Степового, так и со стороны Водяного – с юга. Бои идут в направлении сёл Ласточкино, Северное и Тоненькое, где сосредоточены значительные силы врага.