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Российские войска продвигаются к последней контролируемой ВСУ дороге, ведущей в Авдеевку

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Российские войска продвигаются к последней контролируемой ВСУ дороге, ведущей в Авдеевку

С Донецкого направления специальной военной операции приходят сообщения о том, что российские войска значительно нарастили активность по охвату сил противника в Авдеевке. Напомним, что этот город примыкает к административному центру ДНР на северо-западе, причём из Авдеевки и окрестностей годами ВСУ и нацбаты обстреливали Донецк, Ясиноватую, Макеевку, Горловку и другие населённые пункты Донецкой Республики, начиная с 2014 года.


К настоящему моменту российские штурмовые отряды при активной поддержке артиллерии и авиации ведут наступательные действия на нескольких направлениях – с юго-запада и с северо-запада от Авдеевки.

Войдя в село Степовое, российские войска продвигаются вдоль дороги, которая ведёт в сторону стратегически важного населённого пункта Орловка. Через него проходит дорога в Авдеевку, которая на данный момент остаётся единственной в окрестностях города контролируемой украинскими войсками. ВСУ прикладывают максимум усилий, чтобы не позволить российским бойцам нанести им поражение в районе Орловки. В противном случае крышка Авдеевского «котла» захлопнется, и несколько тысяч украинских военнослужащих и иностранных наёмников останутся в городской черте Авдеевки без снабжения.



При этом в сторону дороги, идущей через Орловку, российские войска продвигаются как со стороны Степового, так и со стороны Водяного – с юга. Бои идут в направлении сёл Ласточкино, Северное и Тоненькое, где сосредоточены значительные силы врага.
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9 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 14:31
    +6
    Удачи парням, а то я уж думал совсем плохо, никаких значительных продвижений за шесть месяцев. Один Вагнер тянет на себе фронт как паровоз и волокет состав наступления. А в авдеевке у коксохимзавода ещё и обалденная по размерам промзона вокруг завода. Там как на азовстали в Мариуполе. Окружить гандов и пусть дохнут титульные. Донецку легче будет. А то достали уже моих родичей в столице Донбасса. Больше года с начала СВО, а по ним лупят как в тире, артой на выбор
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:08
      +2
      Что не населенный пункт,то промзона.Мариуполь Азовсталь, Северодонецк Азот,Бахмут АЗОМ, Соледар Соляные шахты какого то там завода.Авдеевка Коксохимический комбинат.


      . Авдеевское направление (на утро 20.03.23) - Красногоровка наша, Каменка наша

      Наконец-то мои источники подтвердили полную зачистку Красногоровки (северней Авдеевки) и Каменки от частей противника.

      И если Каменка, это было следствие наших предыдущих побед, а значит ее освобождение было только вопросом времени, то с Красногоровкой пришлось долго возиться (в т.ч. применять особо мощные средства поражения).

      А еще было огромное количество мин и большая благодарность нашим саперам за их самоотверженную работу.

      Далее, наши части пытаются атаковать по направлению к жд в районе н.п. Степовое.

      Дополнение. Причем, уже есть неподтвержденные данные, что мы через это ЖД полотно "перевалили". Если это так, то у командования ВСУ на этом направлении явный оперативный кризис, который надо срочно купировать резервами.

      https://t.me/yurasumy/7927
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:31
    +3
    Это называется "активность ВС РФ"снизилась....На фоне переговоров с Синем
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:36
      -1
      В параллельном западном мире ,НАТО и ВСУ побеждают на украине.Администрация Джо ,например считает что они победили в Афганистане,если им говорят обратное ,то они ругаются и записывают в трамписты.
  3. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:32
    +4
    Если все пойдет как надо, то это будет Бахмут 2.0 Ну и про Северск держим в уме .
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 15:42
      0
      Судя по тому, что про Авдеевку начали писать недавно, а уже, вроде бы, почти окружена, возможно, это Бахмут станет Авдеевкой 2.0.
      Как бы то ни было, оба варианты были бы просто прекрасны.
  5. arthh
    arthh Сегодня, 14:36
    0
    Пишут подтверждается есть попытка зайти в город с юго запада
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:42
      0
      Через промку что ли?Вот зря в своё время оставили промзону Авдеевки.Сейчас было бы попроще.
      . По уточненной мной информации, данные о взятии под наш контроль н.п. Степовое (находящегося не на самой жд ветке, как может показаться по карте, а примерно в 1 км западнее) не соответствуют действительности. Тем не менее, наступление на этом направлении идет, как и бои между Новобахмутовкой и Новокалиново (для расширения основания прорыва).

      И также, если при этом наложить информацию с юго-запада от Авдеевки (где наступает 1-я Славянская бригада, и куда особо часто в последнее время прилетают, как наши ракеты, так и планирующие авиабомбы), то очень похоже, что охват Авдеевки задуман не такой грандиозный, как можно было бы предположить. То есть, не через Орловку, которую брать в условиях весеннего половодья с юга нереально в следствии протекающей здесь речки и вереницы прудов на ней. Наши атаки идут в направлении Ласточкино (чуть восточнее Орловки).

      И очевидно, что после взятия Степового (и далее по возможности Бердычей и/или Новокалиново) наша северная ударная группировка повернет на юг, для завершения окружения противника.

      Стоит отметить, что, расположенные севернее Авдеевки Красноговорка и Степовое находится по сути на местной локальной возвышенности (по отношению к Авдеевке) и таким образом сейчас мы сражаемся за преобладающие высоты всего района севернее города.

      А еще надо понимать, что если мы выбьем противника из этого района (Степовое-Бердычи), снабжение Авдеевской группировки повиснет исключительно на дороге, через Ласточкино, до которой нашим южным штурмовым отрядам осталось всего 5-6 км. Причем, определенный (пусть и пока слабый) огневой контроль над этой дорогой уже имеется.

      С района Авдеевки сообщают: пошли сильно , Авдеевка будет взята в окружение, штурмовые отряды ВС РФ , пехота, работает арта безостановочно, авиация отрабатывает ежечасно, работают несколько пар сушек ,заменяя друг друга, идет штурм нескольких нп вокруг Авдеевки, в городе есть продвижение на 2 улицы. ВСУ подтягивает резервы в подкрепление, ситуация не из лучших, но сопротивление неслабое ,потери у нас понятное дело есть… Но ВСУ теряет больше, причем намного… На неделе будут хорошие новости по продвижению.

      https://podolyaka-yurij.ru/20-03-2023-svezhie-novosti-ukrainy-segodnya-chvk-vagner-razgromili-vsu-v-prigorodah-artemovska-bahmut-avdeevka-liman-vojna-na-ukraine-poslednie-svodki-svo-20-video/
      1. kakvastam
        kakvastam Сегодня, 15:30
        +2
        Всё-таки Юра Сумы в качестве источника не очень...
  6. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 14:41
    +2
    Нужно опасаться удара с западного фланга...еще это не всё