В Брянской области снова сбросили с БПЛА самодельное взрывное устройство на нефтепровод

На территории Брянской области зафиксирована очередная украинская диверсия. С беспилотного летательного аппарата было сброшено самодельное взрывное устройство на нефтепровод «Дружба». Об этом сообщают региональные экстренные службы.Чрезвычайное происшествие произошло в Новозыбковском городском округе. Его подробности пока уточняются. Но известно, что это – далеко не первая подобная диверсия со стороны украинских формирований. Ранее уже имели место попытки с помощью сброса с беспилотных летательных аппаратов организовать взрывы в районе нефтепровода «Дружба».Например, 15 марта в районе станции нефтепровода было обнаружено взрывное устройство, начиненное металлическими шариками. Эксперты сделали вывод, что диверсанты, таким образом, планировали не только устроить подрыв нефтепровода, но и уничтожить или покалечить как можно большее количество гражданских людей, которые могли оказаться в непосредственной близости от станции нефтепровода.Напомним, что город Новозыбков и Новозыбковский городской округ расположены практически на стыке границ России, Белоруссии и Украины. Отсюда близко и до украинского Чернигова, и до белорусского Гомеля. Украинские диверсанты периодически пытаются осуществлять здесь свои провокации. Ранее стало известно, что в Брянской области, как и других сопредельных регионах России, усиливают охрану государственной границы и создают новые блокпосты на дорогах.Сегодня также подверглось минометному обстрелу село Курковичи в Стародубском районе Брянской области. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, пострадавших в результате обстрела не было, но были повреждены два жилых домовладения.