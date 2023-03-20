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В Брянской области снова сбросили с БПЛА самодельное взрывное устройство на нефтепровод

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В Брянской области снова сбросили с БПЛА самодельное взрывное устройство на нефтепровод

На территории Брянской области зафиксирована очередная украинская диверсия. С беспилотного летательного аппарата было сброшено самодельное взрывное устройство на нефтепровод «Дружба». Об этом сообщают региональные экстренные службы.


Чрезвычайное происшествие произошло в Новозыбковском городском округе. Его подробности пока уточняются. Но известно, что это – далеко не первая подобная диверсия со стороны украинских формирований. Ранее уже имели место попытки с помощью сброса с беспилотных летательных аппаратов организовать взрывы в районе нефтепровода «Дружба».

Например, 15 марта в районе станции нефтепровода было обнаружено взрывное устройство, начиненное металлическими шариками. Эксперты сделали вывод, что диверсанты, таким образом, планировали не только устроить подрыв нефтепровода, но и уничтожить или покалечить как можно большее количество гражданских людей, которые могли оказаться в непосредственной близости от станции нефтепровода.


Напомним, что город Новозыбков и Новозыбковский городской округ расположены практически на стыке границ России, Белоруссии и Украины. Отсюда близко и до украинского Чернигова, и до белорусского Гомеля. Украинские диверсанты периодически пытаются осуществлять здесь свои провокации. Ранее стало известно, что в Брянской области, как и других сопредельных регионах России, усиливают охрану государственной границы и создают новые блокпосты на дорогах.

Сегодня также подверглось минометному обстрелу село Курковичи в Стародубском районе Брянской области. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, пострадавших в результате обстрела не было, но были повреждены два жилых домовладения.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:37
    +3
    Чего мучаются?Ну,рваните трубопровод у себя.. fool
    1. Энверыч
      Энверыч Сегодня, 14:41
      +1
      Понимаю, что ничего не смыслю в больших деньгах и большой политике, но не могут ли подобные инциденты стать отправной точкой для прекращения транзита нефти? Раз они сами эти трубопроводы атакуют уже. А там и до аммиаков всяких недалеко…
      1. Codett
        Codett Сегодня, 14:45
        +4
        То о чем в пишите может произойти только вслучае сброса беспилотником взрывных устройств на кремль или Госдуму, а так всё идёт по плану, капитализм.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:48
        +1
        Аммиачный трубопровод стоит под остаточным давлением.Была инфа ,завод в Приморске охраняёт от правосеков канадская ЧВК.Да и по аммиачному трубопровода всё стихло.40 000 тонн аммиака в Приморске распродают по тихонько.Завод на консервации с марта прошлого года .Ни кто ни куда аммиак не качает по трубопроводу.Легко проверить в порту Приморска не стоит танкер химовоз.
  2. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 14:45
    +2
    Почему-то, о нападениях на территорию России сообщают исключительно губернаторы. Как будто речь идет о местном паводке. И как будто эти нападения никак не связаны с решениями центральной власти и не накладывают на неё никаких обязательств.
  3. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:57
    0
    А интересно, сколько еще раз сбросят, пока первый раз собьют БПЛА?
    У нас, после визита Матиаса Руста, по ходу, пролет на малых ЛА свободный по всей территории?
  4. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 15:36
    +3
    Сейчас как жахнем по ним жестом доброй воли, будут знать!