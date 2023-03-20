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Британское Минобороны призвало украинских танкистов не допустить попадания ОБТ Challenger 2 в руки российских военных

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Британское Минобороны призвало украинских танкистов не допустить попадания ОБТ Challenger 2 в руки российских военных

Британские танки скоро поступят на Украину, но с одним, но важным условием - они не должны попасть русским в руки. В британском Минобороны по-прежнему опасаются, что Россия может получить секретные данные о танках, в том числе и о разработанной для ОБТ Challenger 2 брони, чтобы потом применить их в своих разработках.


Британские военные потребовали от украинских танкистов не допустить попадания танков Challenger 2 в руки российских военных, для этого установить в каждый танк взрывчатку, применить которую можно дистанционно. Необходимо это для того, чтобы уничтожить всю секретную аппаратуру в танке в случае, если по каким-то причинам эвакуация танка с поля боя будет не возможна. В этом случае он должен быть подорван. Такая информация распространяется украинскими источниками со ссылкой на украинское военное ведомство.

Понятно, что информация неофициальная, поэтому подтвердить ее или опровергнуть мы не можем. Возможно, что это очередной фейк, но то, что британцы до ужаса боятся попадания своих танков в руки российской армии - это не вымысел. Еще в конце января этого года британское Минобороны официально заявило, что разрабатывает "чрезвычайный план" на такой случай.

Известно, что в рамках плана и для того, чтобы танки Challenger 2 не попали в руки русских, их не будут использовать на тех участках фронта, где имеется перспектива наступления российских войск. Украинские танкисты, которые будут воевать на ОБТ Challenger 2, обязаны предпринимать все возможные способы для эвакуации танков с поля боя, даже если идет бой и сделать это очень трудно. В общем, судя по требованиям Лондона, британские танки лучше держать в глубоком тылу, или пускать в бой сразу в сцепке с эвакуатором.

Напомним, что Великобритания передает Киеву 14 танков Challenger 2. Поставка должна пройти в этом месяце, украинские танкисты уже обучены эксплуатации британских машин.
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52 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:38
    +4
    .Британские танки скоро поступят на Украину, но с одним, но важным условием - они не должны попасть русским в руки. В британском Минобороны по-прежнему опасаются, что Россия может получить секретные данные о танках, в том числе и о разработанной для ОБТ Challenger 2 брони, чтобы потом применить их в своих разработках.

    Обещания?От украинцев?Это же просто смешно.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 14:41
      0
      Да они , древношумеры, его первым и продадут вместе с боекомплектом и руководством пользователя, это зря анагалонсеры сказали протошумерам. Считай толкнули их к размышлениям о цене и качестве продукта на оружейном рынке и своём месте в даркнете на маркетплейсе. Ждём предложений для уралвагонзавода. Ан нет ---...
      Британия потребовала от Украины установить в каждом ее танке взрывчатку, которую должны применить дистанционно, если с Challenger 2 произойдёт сбой и его нельзя будет эвакуировать с поля боя. Британцы подсуетились, экипажи - смертники.
      1. Лаврентия_НаВасНет
        Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 14:51
        -9
        Цитата: Маз
        Да они его первым и продадут вместе с боекомплектом

        ахахахахах))))))) как смешно!!!!!! ахахахахах !!!!!!!!
        и почему наша верхушка всех не купила? - наверное воевать год на одном месте дешевле....
        1. Комментарий был удален.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:58
        +1
        Цитата: Маз
        Да они , древношумеры, его первым и продадут вместе с боекомплектом и руководством пользователя, это зря анагалонсеры сказали протошумерам. Считай толкнули их к размышлениям о цене и качестве продукта на оружейном рынке и своём месте в даркнете на маркетплейсе. Ждём предложений для уралвагонзавода. Ан нет ---...
        Британия потребовала от Украины установить в каждом ее танке взрывчатку, которую должны применить дистанционно, если с Challenger 2 произойдёт сбой и его нельзя будет эвакуировать с поля боя. Британцы подсуетились, экипажи - смертники.


        Первый в мире танк камикадзе со взрывчаткой внутри. Главное кумулятивным достать эту взрывчатку внутри танка и англичане могут быть спокойны по поводу своей секретной брони и нам полегче.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 15:29
          +2
          Цитата: Orange-Bigg
          Первый в мире танк камикадзе со взрывчаткой внутри. Главное кумулятивным достать эту взрывчатку внутри танка и англичане могут быть спокойны по поводу своей секретной брони и нам полегче.

          Небольшой вопрос в связи с этой взрывчаткой.
          Мелкобриты боятся, что мы раскроем "секрет" их брони.
          В британском Минобороны по-прежнему опасаются, что Россия может получить секретные данные о танках, в том числе и о разработанной для ОБТ Challenger 2 брони
          Сколько нужно взрывчатки, чтобы не осталось НИЧЕГО, что могло бы помочь проанализировать состав британской брони? По-моему, если танк ВЕСЬ внутри, "под горловину", тротилом залить - и то химикам и тогда останется, в чём поковыряться.

          И ещё.
          Известно, что в рамках плана и для того, чтобы танки Challenger 2 не попали в руки русских, их не будут использовать на тех участках фронта, где имеется перспектива наступления
          Держать эти танки для этого нужно в Польше, а ещё лучше - на их вонючем острове. Тогда точно нашим не достанутся.
          А так...
          На фига танк, которым нельзя воевать?
          Да и "украинский танкист", выезжающий на передок, далеко не всегда знает - будет его танк захвачен противником или нет.

          Вобщем, очередная чушь. Британские военные пытаются переплюнуть в остроумии британских учёных.
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 14:44
      +1
      sad Ещё смешнее "секреты" Challenger.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 14:53
        +2
        Танк то конечно позорище и не нужен но когда он окажется в Кубинке это для мелких будет вообще дно дна.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:01
        +1
        Цитата: Пленник
        sad Ещё смешнее "секреты" Challenger.


        Там многослойный картон заклеен суперклеем,которым англичане болты реактора своей подлодки чинили.
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 14:50
      -1
      Меркель постоянно хвалится, как она думала нарушать Минские соглашения, а тут ожидание от укров выполнения обещаний. laughing
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:09
      0
      Конечно это фейк.Британские учёные не проводили эксперимент на кошечках,всушниках посадив их в Челнджер и шандорахнув по нему в любовую проэкцию 125 мм фугасным снарядом.Может экипаж после этого только плачет и мычит, кто и где я и чем это пахнет в танке.А это ты гад обосрался,был же приказ в танке не бздеть.Вот и дожились, помню первый рекламный ролик челенджеров ,как они грязь месили, двигаясь на максималке змейейкой.Впечатлило.
    5. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 16:21
      0
      Если за каждый танк будет предложено,аж ТРИ кабанчика,то вряд ли экипаж,откажется.)
  2. Codett
    Codett Сегодня, 14:40
    +11
    Блин бритты если хотите не допустить поподания сия чуда британского танко прома к нам в Кубинку, то заминируйте его сразу и подорвите когда прибудет на Украину, только подождите пока эккипажи в танк залезут, а ещё лучше взорвите у себя дома сразу вместе со своими солдатами.
  3. Александр Секлицкий
    Александр Секлицкий Сегодня, 14:41
    +4
    так пусть украинцы на них дальше полигонов британии и не воюют. И будет всем счастье laughing
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 15:20
      +1
      Это да: единственный способ не позволить "Челленжеру" оказаться в руках русских - это не давать его в руки украинцам! yes
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:42
    +1
    Извиняюсь ,у меня произошла ошибка по фрейду,прочитал: Британское Министерство обороны призвал АНГЛИЙСКИХ танкистов не допустить попадание ОБТ Челнджер 2 в руки российских военных.У пленных экипажей придётся принимать экзамен на мове?!.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:52
      0
      Цитата: tralflot1832
      У пленных экипажей придётся принимать экзамен на мове?!.

      Это если они из незалежной, но скорее всего на аглицком.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:17
        -1
        Вопрос на мове ,а ответ англицком ,разве не вызовет подозрений? hi
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 14:44
    +2
    Британские военные потребовали от украинских танкистов не допустить попадания танков Challenger 2 в руки российских военных, для этого установить в каждый танк взрывчатку, применить которую можно дистанционно.
    То есть даже можно не тратить на них снаряда, достаточно взломать код подрыва
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:57
      -1
      Цитата: svp67
      То есть даже можно не тратить на них снаряда, достаточно взломать код подрыва

      Экипажу лучше сразу подорвать эти танки, чтобы мороки с британцами не было. Подорвали, удрали, списали на российские войска. "И бабы целы и волки сыты !"
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:44
    +3
    установить в каждый танк взрывчатку, применить которую можно дистанционно
    вместе с экипажем?!
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:54
      0
      вместе с экипажем?!

      Отличная идея! Нужно выдать задание русским хакерам.
  7. скептик
    скептик Сегодня, 14:46
    -1
    Не этого боятся наглосакцы. Просто выяснится, что "король то голый"...
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:46
    0
    Офигенная задачка с двумя неизвестными
    Во-первых скоро, это когда? Из курса истории помнится, как сэр Уинстон Черчилль кормил Сталина вот-вотами и завтраками по срокам открытия второго фронта сообщая что "Пришивает последнюю пуговицу к шинели солдата".
    А во-вторых, как не допустить попадания в руки российской армии?
    На себе, как раненого вытаскивать?
    Или сразу спрятать и не выпускать никуда?
    Кстати, свинорылые и раненых то своих не особо вытаскивают, а тут 60 тонн железа.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:14
      -1
      "Уинстон Черчилль кормил Сталина вот-вотами и завтраками по срокам открытия второго фронта"///
      ---
      Первые английские танки - Матильда и Валлентайн - прибыли в Архангельск в сентябре 1941 года. И успели как-раз вовремя: к началу контрнаступления под Москвой. Когда собственных танков почти не осталось.
      Так-что Черчилль Сталина не подвел в критический момент ВОВ. И они друг друга уважали.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 16:44
        0
        Цитата: voyaka uh
        Черчилль Сталина не подвел в критический момент ВОВ. И они друг друга уважали.

        Вряд ли Черчилль уважал Сталина и наоборот . Свела к сотрудничеству военная необходимость . Так , что ни чего личного . Только собственные интересы .
  9. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:46
    +2
    Нам надо распространить в ВСУ сообщение- кто переедет на сторону России на Челленджере для сдачи танка будет освобождён от плена, получит жильё и трудоустроен. За первые пять танков премия. soldier
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 15:38
      -1
      Куда их столько? 3-х хватит - один разобрать, второй расстрелять, третий в музей ...
  10. Комментарий был удален.
  11. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 14:48
    0
    украинцы уже столько оружия продали налево, что и эти танки, к которым взрывчатка прилагается, отправятся туда же, может не сразу. украинцы будут о своей жизни думать , а не о танках.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:24
      0
      Привет Дмитрий soldier
      Болтовня ни о чём...
      Танки... тяжёлая, бестолковая штука, количество передаваемых, курам на смех.
      Вроде как коалиция, с миру по нитке, голому рубаха, но рубаха из разных клочков, перспектива так себе...
  12. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 14:48
    0
    То есть украинцы должны подорвать себя вместе с ОБТ. Так люки им заварите
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:49
    0
    Это напоминает надпись в Тигре: "...Танкист твой танк стоит 260000 рейхсмарок береги его..."
  14. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:51
    +1
    В общем, судя по требованиям Лондона, британские танки лучше держать в глубоком тылу, или пускать в бой сразу в сцепке с эвакуатором.

    Держать Challenger 2 нужно только в Киеве, для охраны "подвального сидельца" для встречи высокопоставленных лиц Запада, разных "колбас" и "гинекологов".
    1. art266
      art266 Сегодня, 16:08
      0
      В Киеве слишком опасно, лучше где нибудь на полигоне в районе Польской границы
  15. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 14:51
    0
    Тогда надо в зоне действия этих танков и свои эвакуаторы держать поблизости на всякий случай.
  16. point
    point Сегодня, 14:52
    0
    Так, а где же эти челенжеры будут развернуты тогда? На границе с Польшей или в Карпатах замаскированы под пивной ларек?
    А с другой стороны: стал бы я садиться за штурвал брички, которую дистанционно может подорвать начальник полиции, если мы опаздаем на пару секунд с налётом?
  17. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:52
    +1
    Это чтобы не сдавались еще и люки опять заварят и 10 гранатометчиков сзади заградотряд. laughing
  18. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:55
    -1
    Все самоликвидаторы танков будут оборудованы в шлемофонах ..... , не нужно париться...... , кнопки будут нажимать из-за пролива по навигации в дежурном режиме.
  19. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 15:01
    -1
    А может англосаки боятся что мы узнаем что они фанерные. И наша броня на порядок выше по качеству чем их.
  20. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 15:01
    -1
    Пообещать миллион долларов, они на руках его принесут.
    1. arthh
      arthh Сегодня, 15:05
      -1
      Да вроде как за все их танки уже лям пообещали или около. Леопарды и Абрамсы так точно
  21. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:02
    0
    пускать в бой сразу в сцепке с эвакуатором.

    Не пойдёт. Нужен будет ещё эвакуатор эвакуатора и эвакуатор эвакуатора эвакуатора. И т.д.
    З.Ы. Нет логики. Если секрет в броне, то взорван танк или нет - не играет рояли. Для спектрометра достаточно нескольких граммов))))
  22. Станислав82
    Станислав82 Сегодня, 15:04
    0
    Короче у экипажа будет первый и последний выезд на ЛБС и все. Одноразовый экипаж. билет в один конец.
  23. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 15:05
    0
    В танке тонна топлива и еще сколько то масел и гидравлики, а также боекомплект, полагаю тоже под тонну весом, экипаж и так под постоянным риском, в случае огневого поражения.Так предлагают разместить дистанционно управляемый заряд, а что бы гарантированно уничтожить "секретное" оборудование, гранаты точно не хватит. Берем с истинно британским размахом, заряд размером в тонну.Как отнесется экипаж к тому что, появляется кто то с кнопкой дистанционного подрыва. А если будет перехвачено управление? Фейерверк до неба, а также зона поражения для всего в радиусе нескольких сотен метров. В общем брандер засланный британцами для поражения нациков, особенно учитывая их любовь размещать технику в населенных пунктах.
  24. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 15:05
    -1
    любая западная техника должна изучается.
  25. mark1
    mark1 Сегодня, 15:09
    0
    Англики боятся, что могут с "Челенджерами" на Парад Победы подгадать - возглавят колонну трофейной техники.
  26. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:26
    -1
    Экипажи наверное очень вдохновлены, зная что под их седалищем находится взрывчатка и её можно дистанционно подорвать. laughing Скорее всего это утка, или экипажи смертники.
  27. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 15:28
    0
    Надо бритам эти танчики подрывать сразу после посадки в них хохлоэкипажа. Тогда будет гарантия, что не отгонят танчик на продажу. laughing
  28. Комментарий был удален.
  29. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:51
    -1
    а люки будут заваривать чтобы экипаж не сбежал? feel
  30. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:01
    +1
    Даже если украинский экипаж танка Challenger 2 успеет подорвать его ,броня Чобэм. Chobham armour никуда не денется. Я так понимаю именно секрет брони беспокоит прежде всего английские попы?
    1. art266
      art266 Сегодня, 16:11
      0
      Так, что лучше держать эти танки как можно дальше от линии фронта в безопасности, а то мало ли что.
  31. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 16:14
    0
    В британском Минобороны ... опасаются, что Россия может получить секретные данные ... о разработанной для ОБТ Challenger 2 брони... ...установить в каждый танк взрывчатку ... для того, чтобы уничтожить всю секретную аппаратуру
    Чёта я не понял: у британских танков секретная броня состоит из секретной аппаратуры? Или секретная аппаратура создаёт силовое поле, как в фантастических фильмах?
  32. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:45
    0
    Дежурный ципошник посетил сайт, отметился......, шо на всё рук не хватает и времени? Надо норму добавить....., а то разбаловались. Не справляешься, иди на передок.