Американские власти предупредили президента Чада о якобы угрозе со стороны российской ЧВК «Вагнер»

Американские власти предупредили президента Чада Махаманта Деби о том, что его и членов правительства страны якобы планируют убить сотрудники российской частной военной компании "Вагнер".Как сообщает американское издание The New York Times со ссылкой информацию, полученную из своих источников, российская ЧВК "Вагнер" оказывает поддержку чадским повстанцам, действующим на территории граничащей с Чадом Центрально-Африканской Республике. В опубликованном в американской газете материале также утверждается, что российское правительство якобы финансирует своих сторонников в рядах правящей элиты Чада, в том числе членов правительства и сводного брата главы государства.Отмечается, что бывший глава крупнейшей энергетической компании Чада и сводный брат главы государства Сеид Деби в течение 2022 года трижды посещал Москву, где встречался с куратором "Вагнера" Евгением Пригожиным. Американский чиновник, на которого ссылается издание, заявил, что путем якобы заговора с целью убийства членов правительства Чада направлен на дальнейшее продвижение интересов России на Африканском континенте.Французы сохраняют остаточное колониальное влияние в своих бывших африканских колониях, в частности в ЦАР и Мали. В 2018 году в ЦАР по приглашению правительства страны прибыли бойцы российской ЧВК "Вагнер", число которых со временем увеличилось до 500 человек.Инструкторы "Вагнера" провели обучение армии ЦАР, что позволило правительственным войскам освободить ранее захваченные бандами населенные пункты, что поспособствовало установлению стабильности в этой стране.