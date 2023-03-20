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Американские власти предупредили президента Чада о якобы угрозе со стороны российской ЧВК «Вагнер»

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Американские власти предупредили президента Чада о якобы угрозе со стороны российской ЧВК «Вагнер»

Американские власти предупредили президента Чада Махаманта Деби о том, что его и членов правительства страны якобы планируют убить сотрудники российской частной военной компании "Вагнер".


Как сообщает американское издание The New York Times со ссылкой информацию, полученную из своих источников, российская ЧВК "Вагнер" оказывает поддержку чадским повстанцам, действующим на территории граничащей с Чадом Центрально-Африканской Республике. В опубликованном в американской газете материале также утверждается, что российское правительство якобы финансирует своих сторонников в рядах правящей элиты Чада, в том числе членов правительства и сводного брата главы государства.

Отмечается, что бывший глава крупнейшей энергетической компании Чада и сводный брат главы государства Сеид Деби в течение 2022 года трижды посещал Москву, где встречался с куратором "Вагнера" Евгением Пригожиным. Американский чиновник, на которого ссылается издание, заявил, что путем якобы заговора с целью убийства членов правительства Чада направлен на дальнейшее продвижение интересов России на Африканском континенте.

Французы сохраняют остаточное колониальное влияние в своих бывших африканских колониях, в частности в ЦАР и Мали. В 2018 году в ЦАР по приглашению правительства страны прибыли бойцы российской ЧВК "Вагнер", число которых со временем увеличилось до 500 человек.

Инструкторы "Вагнера" провели обучение армии ЦАР, что позволило правительственным войскам освободить ранее захваченные бандами населенные пункты, что поспособствовало установлению стабильности в этой стране.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Corbeau News Centrafrique
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10 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 14:51
    +6
    Значит Вагнер там все правильно и верно делает
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:03
      +4
      Цитата: Маз
      Значит Вагнер там все правильно и верно делает

      Если американцы начинают лаять из под забора, то Вагнер, делал все правильно.
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:55
    +1
    Вот удивительно все-таки, на какую реакцию рассчитывают наши непартнеры? Сколько этим "пастушкам" про волков верить то еще будут?
  3. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 14:55
    +7
    Штатники обзавидовались, какие митинги устраивали африканцы в поддержку России.
    Не готовят ли они сами террористические акты? Это как раз по-американси провокация против России.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:28
      0
      Стандартная ситуация...
      Вопрос в том, на сколько хорошо они все подготовят и реализуют.
      Если наглы впишутся, могут, увы, сделать качественно... это они умеют.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 16:40
        0
        Будем надеяться, что музыканты сориентируются и всё будет нормально .Если вспомнить последние провокации, то потом всё всеравно вылезло на всеобщее обозрение. Только вот не сразу, а потом
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:26
    0
    Американские власти предупредили президента Чада о якобы угрозе со стороны российской ЧВК «Вагнер»
    . Западные радетели могут и замутить, какую то пакость. На это они мастера.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 16:45
      0
      .....предупредили.....

      Уж так они за всех беспокоятся, am так переживают, предупреждают.
      Как будто не они разрушали страны.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:56
    +2
    Не просто убить президента Чада Вагнером ,а именно зажарить и съесть.Это совершенно свежая инфа ,ну просто свежайшая
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:21
    0
    Террористы всегда были неравнодушны к музыке и неоднозначно оценивали творчество "Вагнера". The New York Times отдельное спасибо за пассивную рекламу feel good drinks