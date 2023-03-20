В Киево-Печерской лавре проходит заседание Синода УПЦ, на котором рассматривается и ультиматум киевского режима

Главный вопрос, стоящий на повестке дня относится к ситуации вокруг Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, поскольку верующие граждане Украины крайне обеспокоены подобными заявлениями, сделанными руководством страны. Эти заявления они расценивают как грубейшее нарушение их прав на вероисповедание, что также предусматривает и оскорбление чувств всех верующих со стороны государства

В Киево-Печерской Лавре проходит заседание Синода УПЦ. В ходе заседания будет рассмотрен вопрос, связанный с выдвижением требования Церкви со стороны украинских властей покинуть Лавру до конца этого месяца.Вот как прокомментировал происходящее руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Климент:Также в сообщении УПЦ говорится о том, что на сегодняшнем заседании архиереи рассмотрят текущие вопросы из жизни Церкви.Напомним, что Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник ещё 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания, собственником которых он является, до 29 марта. Поводом для обвинения, как утверждают представители, вошедшие в состав украинской межведомственной рабочей группы, связанной с деятельностью религиозных организаций, якобы стало нарушение монастырём условий договора по использованию госимущества. Примечательным является и тот факт, что какие-либо подробности нарушений представлены комиссией так и не были, в то время как министр культуры Украины Александр Ткаченко и вовсе поставил монахов УПЦ перед выбором: если они желают продолжить службу в Церкви, это представится возможным лишь при условии их перехода в раскольническую ПЦУ.В этом контексте стоит отметить, что монахи решительно отказываются покидать лавру, ведь, по их словам, на то нет никаких законных оснований. На сегодняшний день УПЦ считается единственной признанной канонической церковью на Украине с 1990 года, входящей в состав РПЦ на правах широкой автономии. Правда, сама УПЦ заявила, что связи с Московской патриархией давно разорвала.