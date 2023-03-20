Военное обозрение
Войти Регистрация

В Киево-Печерской лавре проходит заседание Синода УПЦ, на котором рассматривается и ультиматум киевского режима

13
В Киево-Печерской лавре проходит заседание Синода УПЦ, на котором рассматривается и ультиматум киевского режима

В Киево-Печерской Лавре проходит заседание Синода УПЦ. В ходе заседания будет рассмотрен вопрос, связанный с выдвижением требования Церкви со стороны украинских властей покинуть Лавру до конца этого месяца.


Вот как прокомментировал происходящее руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Климент:

Главный вопрос, стоящий на повестке дня относится к ситуации вокруг Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, поскольку верующие граждане Украины крайне обеспокоены подобными заявлениями, сделанными руководством страны. Эти заявления они расценивают как грубейшее нарушение их прав на вероисповедание, что также предусматривает и оскорбление чувств всех верующих со стороны государства

Также в сообщении УПЦ говорится о том, что на сегодняшнем заседании архиереи рассмотрят текущие вопросы из жизни Церкви.

Напомним, что Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник ещё 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания, собственником которых он является, до 29 марта. Поводом для обвинения, как утверждают представители, вошедшие в состав украинской межведомственной рабочей группы, связанной с деятельностью религиозных организаций, якобы стало нарушение монастырём условий договора по использованию госимущества. Примечательным является и тот факт, что какие-либо подробности нарушений представлены комиссией так и не были, в то время как министр культуры Украины Александр Ткаченко и вовсе поставил монахов УПЦ перед выбором: если они желают продолжить службу в Церкви, это представится возможным лишь при условии их перехода в раскольническую ПЦУ.

В этом контексте стоит отметить, что монахи решительно отказываются покидать лавру, ведь, по их словам, на то нет никаких законных оснований. На сегодняшний день УПЦ считается единственной признанной канонической церковью на Украине с 1990 года, входящей в состав РПЦ на правах широкой автономии. Правда, сама УПЦ заявила, что связи с Московской патриархией давно разорвала.
Автор:
Использованы фотографии:
https://lavra.ua/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:01
    +2
    А ведь могли вовремя в раскольники податься, какая им разница. А сейчас что то хотят выпросить у еврея Зеленского. 8 лет УПЦ (МП) открыто благословляли ВСУ на расстрел жителей Донбасса, так что пусть не попрошайничают. По мощам и елей.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 15:05
      +5
      Наши не поддались, батюшка в соборе , что к приезду Екатерины Великой казацкие старшины строили, службу несёт по укладу Московского патриархата, а ежели в раскольники, То на фига такие священнослужители, что веру предают дедов и прадедов? Они так и нас предадут потом без веры то. Желаю нашим священнослужителям крепости духа, силы в веру православную и удачи. Господней помощи в неравном противостоянии с нацистскими безбожниками... Аминь.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 15:19
    0
    Что делать ? однозначно драться, за веру. Да добро должно быть с кулаками, как тут не вспомнить монахов из Шаолиня, они веками защищали свою обитель, нельзя давать спуску.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:26
      -2
      Драться за веру?Это дело не монахов,а тех,за которых они молятся.Я не думаю,что в Киеве выйдут люди на защиту Лавры
      1. КолВизин
        КолВизин Сегодня, 15:54
        0
        Отдать жизнь за Господа - самое, что ни на есть монашеское дело. Было всё уже было - "Пересвет и Ослябя" на поле Куликовом.
      2. КолВизин
        КолВизин Сегодня, 16:04
        -1
        Тысячи верующих вышли на шествие и молебен в защиту Киево-Печерской лавры. https://cherkassy-news.ru/society/2023/03/13/2575.html [center]
  3. N.O.M.A.D.E.
    N.O.M.A.D.E. Сегодня, 15:39
    -1
    Хах, как пеиперло, сразу про бога и народ вспомнили)?
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:50
    0
    Тут вариантов не много :
    1 Можно вообще покинуть веру
    2 Принять бой и стать мучеником за веру
    3 Пойти в ПЦУ (раскольники в рай не попадают ,это грех)
  5. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 15:51
    +1
    Пророчество есть про захват Лавры. Как захватят, через несколько месяцев все и закончится там....
    Так что монахи, думаю всего этого ждали...
    Слава Богу за все.
    Пророчества не уничижайте
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 15:54
      -2
      Цитата: Федор Рашкин
      Пророчество есть про захват Лавры. Как захватят, через несколько месяцев все и закончится там....
      Так что монахи, думаю всего этого ждали...
      Слава Богу за все.
      Пророчества не уничижайте

      А что закончится то?
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 15:52
    0
    Очень тревожно все это. По сути оставление Лавры (в Почаеве, говорят, аналогичные дела творятся) неизбежно приведет к осквернению святынь! На кой зверям и подонкам, к примеру, мощи Ильи Муромца или Феодосия Печерского, основателя общежительного монашества на Руси? Не знаю, что может спасти. Угроза физического уничтожения Зеленского с семьей, возможно, могла бы напугать, но на это Кремль не пойдет.
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 16:08
      0
      На такое и нельзя идти. Иначе мы ничем не будем отличаться от тех, с кем боремся. А Зеленский и его семья, скорее всего и так под бандерофашистским дулом ходят.
      1. КолВизин
        КолВизин Сегодня, 16:58
        0
        Хуже. Западные ЧВК его охраняют (или сторожат). А если надо будет, то ... . (Вряд ли "националисты" не знают цвета флага.)