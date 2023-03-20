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МИД Венгрии: Будапешт категорически отказывается оказывать военную помощь Украине

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МИД Венгрии: Будапешт категорически отказывается оказывать военную помощь Украине

Усиливается давление на венгерское руководство со стороны Евросоюза. Венгрию упорно стараются втянуть в украинский конфликт.


Об этом на своей странице в соцсети пишет глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Нас хотят втянуть в войну в соседней стране, но мы стоим на своем, потому что воля венгерского народа ясна: мы должны оставаться в стороне от этой войны

- утверждает глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Министр иностранных дел заявил, что, несмотря на внешнее давление, Будапешт не намерен менять свою позицию и категорически отказывается оказывать военную помощь Украине. Он не станет осуществлять поставки вооружений соседнему государству.

Сейчас Сийярто вместе с другими главами МИД стран Евросоюза участвует в саммите, который проходит в Брюсселе. Один из вопросов, который там поднимался, касается совместной закупки странами ЕС боеприпасов для украинской армии. Венгрию тоже подталкивают к участию в данной инициативе, но Будапешт пока противостоит такому прессингу.

Свою позицию венгерские власти выразили еще тогда, когда СВО только начиналась. Они твердо заявили, что осуждают поставки оружия Киеву и выступают за решение проблемы путем мирных переговоров.

Ранее государственный секретарь МИД Венгрии по вопросам двусторонних отношений Томаш Менцер обвинил Брюссель в дальнейшем разжигании конфликта на Украине. Он заявил, что, в отличие от еврочиновников, венгерское правительство выступает за мир.
Автор:
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18 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 14:52
    +5
    Вот что значит получать дешёвую нефть из России по трубопроводу. Браво Венгрия! Самостоятельность дорогого стоит.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:57
      +5
      Цитата: Маз
      Вот что значит получать дешёвую нефть из России по трубопроводу. Браво Венгрия!

      Это - следствие их позиции. Но есть же еще один аспект. Часть территории Украины, венгры считают несправедливо отторгнутыми. И если придется их возвращать, то им совсем "не улыбается" получить "привет" от собственного вооружения...
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 15:45
        +1
        Цитата: svp67
        если придется их возвращать, то им совсем "не улыбается" получить "привет" от собственного вооружения...

        Возврат тих земель будет тихим и мирным. В отличие от Польши
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:11
      +3
      Цитата: Маз
      Вот что значит получать дешёвую нефть из России по трубопроводу. Браво Венгрия! Самостоятельность дорогого стоит.

      Только все площади в Будапеште нужно заборами огородить и войсками оцепление выставить. Потому что за такое "взбрыкивание" расплата будет - в Вашингтоне уже сценарии-методички "арабской весны" и "укромайдана" на венгерский язык переводят.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 15:45
        +1
        Только все площади в Будапеште нужно заборами огородить и войсками оцепление выставить. Потому что за такое "взбрыкивание" расплата будет - в Вашингтоне уже сценарии-методички "арабской весны" и "укромайдана" на венгерский язык переводят.

        Вы венгров не знаете. Они свободу измеряют в стоимости электричества, газа и бензина, очень практичный народ в отличии от поляков и прочих болгар. Руку дающего не кусают..
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 15:55
          +2
          Цитата: Konnick
          Вы венгров не знаете. Они свободу измеряют в стоимости электричества, газа и бензина, очень практичный народ в отличии от поляков и прочих болгар. Руку дающего не кусают..

          Они-то, может, и не кусают, но чтобы на всю Венгрию не нашлось какого-нибудь американского НКО, своей "Светки-котлетки", "Гуайдо" или "Навального"...
          Найдутся обязательно те, кто не умеет считать стоимость электричества и газа, зато очень хорошо умеют считать американские гранты "на поддержку демократии".
          1. Konnick
            Konnick Сегодня, 16:08
            0
            Они-то, может, и не кусают, но чтобы на всю Венгрию не нашлось какого-нибудь американского НКО, своей "Светки-котлетки", "Гуайдо" или "Навального"...
            Найдутся обязательно те, кто не умеет считать стоимость электричества и газа, зато очень хорошо умеют считать американские гранты "на поддержку демократии".

            Пока там надежно стоит у власти Орбан

            На выборах в Европарламент в 2009 году коалиция Фидес—ХДНП( во главе с Орбаном) одержала решительную победу, набрав 56,4 % голосов и получив 14 мандатов из 22, отведённых для Венгрии, из них 13 мест у Фидес, 1 — ХДНП.

            На парламентских выборах 2010 года партия в коалиции с ХДНП получила большинство мест уже в первом раунде голосования (206 мест от общего числа в 386). Кандидаты Фидес—ХДНП получили абсолютное большинство голосов в 119 из 176 одномандатных округов, в 56 из 57 остальных они получили относительное большинство. Во втором туре кандидаты Фидес—ХДНП победили в 53 из 57 оставшихся одномандатных округов, ещё в одном округе победил единый кандидат Фидес—ХДНП—Партии предпринимателей. Всего коалиция во главе с Фидес получила 263 места из 386 (68,1 % мест), из них 226 пришлись на долю Фидес. После выборов победившей коалицией было сформировано правительство во главе с Виктором Орбаном.
    3. Владислав_2
      Владислав_2 Сегодня, 15:12
      0
      Зато Сербы теперь переминаются с ноги на ногу!!!...и если их дожмут,... есть вероятность "предательства" время покажет yes
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 15:43
        +1
        Не трогайте сербов. Пожалуйста. Очень вас прошу.
        1. Grossvater
          Grossvater Сегодня, 16:30
          0
          А что их трогать то? Вон, черногорцы, в принципе те же сербы... Раз уже втянули нас в войну.
    4. APASUS
      APASUS Сегодня, 15:53
      0
      Цитата: Маз
      Самостоятельность дорогого стоит.

      Вы о чем ? Какая самостоятельность ? Венгрия со всей Европой голосует за санкции против России ,попутно выторговывая себе преференции . Их политика основана скорее на прагматизме ,чем на самостоятельности
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 16:10
        0
        Венгрия со всей Европой голосует за санкции против России

        Читайте новости, они не только не оказывают военную помощь, но и не пускают военные грузы через свою территорию-

        Все эти годы Орбан держался в стороне от либеральных европейских трендов, проводя достаточно консервативную политику. Видимо, поэтому его очередную победу восприняли как окончательное оформление «автократии в самом сердце Европы». Вопреки давлению ЕС, политик придерживается независимого курса и в отношении событий на Украине. Он категорически отказывается от поставок вооружений для Киева через территорию своей страны — а сейчас еще и блокирует очередной пакет санкций против России.

        Я зауважал венгров после того, как побывал на нескольких братских кладбищах наших воинов, там идеальный порядок и уход, хоть и воевали против нас...парадокс.
  2. B44
    B44 Сегодня, 15:02
    +2
    Они ничего не дают и поэтому в благодарность Брюссель забирает у них средства, налагает штрафы и у них самая высокая инфляция в Евросоюзе. Это последствия несоблюдения инструкций владельца.
  3. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 15:27
    +1
    Будапешт категорически отказывается...

    Ждем, когда в Венгрии будет проведена демократизация...
    1. Cicerist98
      Cicerist98 Сегодня, 15:37
      0
      "We are waiting for democratization in Hungary..."

      Just sit back and watch and "wait", without doing anything to help? THIS is why Russia has been losing for the last 35 years.
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 15:42
    0
    Ждем нападение хоохлов на Венгрию.
  5. solar
    solar Сегодня, 15:46
    +1
    категорически отказывается оказывать военную помощь Украине

    Да, собственно, Венгрии и нечем то особо эту помощь оказывать, даже если захочет.
    Сухопутные войска включают: органы военного управления, 5-ю и 25-ю пехотные бригады (суммарно: 5 пехотных, 1 танковый и 1 лёгкий/разведывательной батальоны), 43-й полк связи и обеспечения управления, 64-й полк тыла, 37-й инженерный полк/батальон, 34-й батальон спецопераций, 93-й батальон РХБ защиты[1].

    Реально- 7 боевых батальонов, из них танковый- один.
    Всего- чуть больше 20 тысяч всей армии.
  6. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 16:28
    0
    Ну правильно! Раз уже сунули свой палец под чужую дверь. Судя по всему, запомнилось...