МИД Венгрии: Будапешт категорически отказывается оказывать военную помощь Украине

Нас хотят втянуть в войну в соседней стране, но мы стоим на своем, потому что воля венгерского народа ясна: мы должны оставаться в стороне от этой войны

Усиливается давление на венгерское руководство со стороны Евросоюза. Венгрию упорно стараются втянуть в украинский конфликт.Об этом на своей странице в соцсети пишет глава МИД Венгрии Петер Сийярто.- утверждает глава внешнеполитического ведомства Венгрии.Министр иностранных дел заявил, что, несмотря на внешнее давление, Будапешт не намерен менять свою позицию и категорически отказывается оказывать военную помощь Украине. Он не станет осуществлять поставки вооружений соседнему государству.Сейчас Сийярто вместе с другими главами МИД стран Евросоюза участвует в саммите, который проходит в Брюсселе. Один из вопросов, который там поднимался, касается совместной закупки странами ЕС боеприпасов для украинской армии. Венгрию тоже подталкивают к участию в данной инициативе, но Будапешт пока противостоит такому прессингу.Свою позицию венгерские власти выразили еще тогда, когда СВО только начиналась. Они твердо заявили, что осуждают поставки оружия Киеву и выступают за решение проблемы путем мирных переговоров.Ранее государственный секретарь МИД Венгрии по вопросам двусторонних отношений Томаш Менцер обвинил Брюссель в дальнейшем разжигании конфликта на Украине. Он заявил, что, в отличие от еврочиновников, венгерское правительство выступает за мир.