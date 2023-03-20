Официальный Кишинёв не исключает возможности прекращения «Газпромом» поставок газа в страну

Правительство страны рассматривает и такой сценарий, поскольку в этом случае Кишинёв был бы вынужден взять на себя ответственность в связи со сложившимся энергетическим кризисом в приднестровском регионе

Хочу напомнить о том, что на сегодняшний день весь газ, доходящий до приднестровского региона, Тирасполь приобретает фактически за бесценок. Кишинёв же, в свою очередь, извлекает из этого свою выгоду, получая электричество по гораздо более выгодной цене, чем откуда-либо

Кишинёв не исключает возможности прекращения «Газпромом» поставок газа в страну. Об этом заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, в эфире одного из молдавских телеканалов.Вот как чиновник прокомментировал данную ситуацию:В этом контексте он также упомянул и о договорённостях, существующих между Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) и Молдавией, в соответствии с которыми, Республика Молдова (РМ) уступает Приднестровью весь объём газа, предлагаемый российским газовым холдингом, получая взамен электроэнергию с левого берега Днестра по льготным ценам.– подчеркнул глава энергетического ведомства.В то же время, как считает министр, вероятность расторжения контракта между АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» всё же сохраняется, добавив, что в любом случае придётся оказывать поддержку порядка 250 тыс. человек на левом берегу Днестра, которые являются гражданами РМ.Напомним, что ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявлял о том, что Молдавии якобы невыгодно приобретать голубое топливо у российского энергетического гиганта из-за его дороговизны, подчеркнув, что страна производит его закупки у трейдеров, предлагающие более привлекательные цены, нежели «Газпром». Правда удивляет и тот факт, почему до сих пор не был снижен тариф на газ для конечного потребителя, что явно указывает на лукавство молдавских властей по отношению к своему народу.