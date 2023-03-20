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Официальный Кишинёв не исключает возможности прекращения «Газпромом» поставок газа в страну

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Официальный Кишинёв не исключает возможности прекращения «Газпромом» поставок газа в страну

Кишинёв не исключает возможности прекращения «Газпромом» поставок газа в страну. Об этом заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, в эфире одного из молдавских телеканалов.


Вот как чиновник прокомментировал данную ситуацию:

Правительство страны рассматривает и такой сценарий, поскольку в этом случае Кишинёв был бы вынужден взять на себя ответственность в связи со сложившимся энергетическим кризисом в приднестровском регионе

В этом контексте он также упомянул и о договорённостях, существующих между Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) и Молдавией, в соответствии с которыми, Республика Молдова (РМ) уступает Приднестровью весь объём газа, предлагаемый российским газовым холдингом, получая взамен электроэнергию с левого берега Днестра по льготным ценам.

Хочу напомнить о том, что на сегодняшний день весь газ, доходящий до приднестровского региона, Тирасполь приобретает фактически за бесценок. Кишинёв же, в свою очередь, извлекает из этого свою выгоду, получая электричество по гораздо более выгодной цене, чем откуда-либо

– подчеркнул глава энергетического ведомства.

В то же время, как считает министр, вероятность расторжения контракта между АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» всё же сохраняется, добавив, что в любом случае придётся оказывать поддержку порядка 250 тыс. человек на левом берегу Днестра, которые являются гражданами РМ.

Напомним, что ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявлял о том, что Молдавии якобы невыгодно приобретать голубое топливо у российского энергетического гиганта из-за его дороговизны, подчеркнув, что страна производит его закупки у трейдеров, предлагающие более привлекательные цены, нежели «Газпром». Правда удивляет и тот факт, почему до сих пор не был снижен тариф на газ для конечного потребителя, что явно указывает на лукавство молдавских властей по отношению к своему народу.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.moldovagaz.md
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4 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:36
    +1
    Понты, нет денег на закупку газа у Газпрома, хотят включить "весьмирнамдолжен" по аналогии с окраиной и в ЕС за газобабками. Кандидаты, не шухры-мухры.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:51
    +1
    платите вовремя и в полном объеме и ни кто вас не отключит, а то привыкли как алкаши в деревне
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:55
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      а то привыкли как алкаши в деревне

      Ну да - "Мужик спичек не найдется, а то похмелиться не чем."
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:03
    0
    Молдавское руководство "издалека" готовится к силовому разрешению приднестровской проблематики.