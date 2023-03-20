Экс-президент США заявил, что его страна во время президентства Байдена переживает упадок

Мы страна с открытыми границами, фальшивыми выборами и экономикой, страдающей от инфляции

Экс-президент США Дональд Трамп, продолжая критиковать работу действующей администрации, заявил, что его страна сегодня находится в упадке. Свое мнение он высказал в очередном посте в соцсетях.Со слов бывшего хозяина Белого дома, недружественные Штатам государства, такие как КНР, Иран, Россия и КНДР активно занимаются установлением своих порядков и делят мир на сферы влияния. В то же время, как выразился Трамп, «некогда великие» США сегодня просто наблюдают за происходящим, не в силах что-либо сделать.Экс-президент подчеркнул, что американцы больше не формируют стандарты, как это было раньше. Теперь наоборот, США подчиняются чужим стандартам.Более того, политик отметил, что действующий лидер страны - Джо Байден - довел ее до крайне плачевного состояния и ничего не собирается с этим делать. Рост долга по своим темпам побивает все рекорды.- подытожил Трамп, вновь давая понять, что итоги выборов 2020 года в США были подтасованы.Стоит напомнить, что уже завтра, 21 марта, прокуратура Манхэттена может арестовать бывшего президента США. В свою очередь, кандидат от республиканцев на предстоящих выборах ранее, 18 марта, обратился к своим сторонникам с тем, чтобы те выходили на улицы с протестами и помогли ему «вернуть страну».К слову, некоторые эксперты считают, что попытка сфабриковать уголовное дело, чтобы отстранить Трампа от предстоящих выборов, лишь добавит ему популярности и повысит его шансы на успех.