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Экс-президент США заявил, что его страна во время президентства Байдена переживает упадок

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Экс-президент США заявил, что его страна во время президентства Байдена переживает упадок

Экс-президент США Дональд Трамп, продолжая критиковать работу действующей администрации, заявил, что его страна сегодня находится в упадке. Свое мнение он высказал в очередном посте в соцсетях.


Со слов бывшего хозяина Белого дома, недружественные Штатам государства, такие как КНР, Иран, Россия и КНДР активно занимаются установлением своих порядков и делят мир на сферы влияния. В то же время, как выразился Трамп, «некогда великие» США сегодня просто наблюдают за происходящим, не в силах что-либо сделать.

Экс-президент подчеркнул, что американцы больше не формируют стандарты, как это было раньше. Теперь наоборот, США подчиняются чужим стандартам.

Более того, политик отметил, что действующий лидер страны - Джо Байден - довел ее до крайне плачевного состояния и ничего не собирается с этим делать. Рост долга по своим темпам побивает все рекорды.

Мы страна с открытыми границами, фальшивыми выборами и экономикой, страдающей от инфляции

- подытожил Трамп, вновь давая понять, что итоги выборов 2020 года в США были подтасованы.

Стоит напомнить, что уже завтра, 21 марта, прокуратура Манхэттена может арестовать бывшего президента США. В свою очередь, кандидат от республиканцев на предстоящих выборах ранее, 18 марта, обратился к своим сторонникам с тем, чтобы те выходили на улицы с протестами и помогли ему «вернуть страну».

К слову, некоторые эксперты считают, что попытка сфабриковать уголовное дело, чтобы отстранить Трампа от предстоящих выборов, лишь добавит ему популярности и повысит его шансы на успех.
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5 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:27
    +1
    да что ты, Трампушка, ноешь?
    делай дело и бери власть в свои руки если так переживаешь за свою пен до сию.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:28
    0
    Доня займись делом,завтра арестуют.Но ты будешь для американцев опять первым.Первый арестованный экс - президент США.Шоу должно продолжатся.Крепись,вооружённые Республиканцы, надеюсь проводят техобслуживание своего оружия.По крайней мере статья у тебя не позорная.Ты оказывается ,такой шалунишка ,когда был холостым. good
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:48
    0
    Экс-президент США заявил, что его страна во время президентства Байдена переживает упадок
    . Всё относительно... утверждать, что у предыдущего все было благостно, тоже не получится и не столь важно, что ему мешали, ему не дали, обывателя это мало успокаивает.
    Так то, предвыборная возня в самом разгаре!!!
  4. HAM
    HAM Сегодня, 16:49
    0
    Обыкновенная грызня за власть.....Скучно,девочки....
  5. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 16:57
    0
    так это же прекрасная новость, разве не так? империя зла должна быть развалена