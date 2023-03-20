Командование ВСУ согласилось с прогнозом британской разведки о попытках ВС РФ окружить Авдеевку

Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом – это так и есть

В обозримой перспективе Авдеевка может стать «вторым Артемовском». Об этом заявил официальный представитель Таврического направления ВСУ А. Дмитрашкивский (Дмитрашковский), которого цитирует украинская пресса.По утверждению украинского командования, сейчас российская армия пытается окружить Авдеевку, демонстрируя рост активности на данном направлении. Ранее британская разведка прогнозировала, что следующий штурм после Артемовска российские войска предпримут в Авдеевке.- подчеркнул представитель Таврического направления ВСУ.В Авдеевке украинские формирования могут оказать наиболее ожесточенное сопротивление на территории Авдеевского коксохимического завода. Это предприятие занимает достаточно крупную территорию в северо-западной части города и идеально подходит для организации развитой системы обороны в случае прорыва российских войск в Авдеевку.Отметим, что с 2014 года Авдеевка находится на линии соприкосновения украинских формирований с Донецкой Народной Республикой. Из Авдеевки многие годы ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка и других населенных пунктов ДНР. Освобождение Авдеевки позволит нивелировать эту угрозу на данном направлении.Сейчас задачи российских войск – перерезать пути снабжения засевшей в городе группировки ВСУ. Поэтому сценарий Артемовска действительно может повториться и на Авдеевском направлении, с той лишь разницей, что взять Авдеевку, возможно, будет несколько проще, чем Артемовск.