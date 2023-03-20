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Командование ВСУ согласилось с прогнозом британской разведки о попытках ВС РФ окружить Авдеевку

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Командование ВСУ согласилось с прогнозом британской разведки о попытках ВС РФ окружить Авдеевку

В обозримой перспективе Авдеевка может стать «вторым Артемовском». Об этом заявил официальный представитель Таврического направления ВСУ А. Дмитрашкивский (Дмитрашковский), которого цитирует украинская пресса.


По утверждению украинского командования, сейчас российская армия пытается окружить Авдеевку, демонстрируя рост активности на данном направлении. Ранее британская разведка прогнозировала, что следующий штурм после Артемовска российские войска предпримут в Авдеевке.

Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом – это так и есть

- подчеркнул представитель Таврического направления ВСУ.


В Авдеевке украинские формирования могут оказать наиболее ожесточенное сопротивление на территории Авдеевского коксохимического завода. Это предприятие занимает достаточно крупную территорию в северо-западной части города и идеально подходит для организации развитой системы обороны в случае прорыва российских войск в Авдеевку.

Отметим, что с 2014 года Авдеевка находится на линии соприкосновения украинских формирований с Донецкой Народной Республикой. Из Авдеевки многие годы ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка и других населенных пунктов ДНР. Освобождение Авдеевки позволит нивелировать эту угрозу на данном направлении.

Сейчас задачи российских войск – перерезать пути снабжения засевшей в городе группировки ВСУ. Поэтому сценарий Артемовска действительно может повториться и на Авдеевском направлении, с той лишь разницей, что взять Авдеевку, возможно, будет несколько проще, чем Артемовск.
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10 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:40
    0
    Понимание "котла" доходит когда зажаты на 3/4? Особо ценны умозаключения "спеца" с "Таврического" направления - за пару сотен км. С Белорусской границы лучше и четче виднее, там поспрошайте.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:43
      +3
      Надеюсь что скоро с Авдеевкой покончат.
      . Сегодня ночью пытались прорваться пять канадских машин "Titan". Одна была подбита, две застряли и поломались по дороге. Грунтовку и грязь не выдерживают.

      Очень интересные события происходят в Константиновке. ВСУ говорят на каждом шагу о своём наступлении. Части туда действительно прибывают, но занимаются другим. Они выселяют из многоэтажек мирных жителей, занимают их квартиру и формируют укрепрайон. Они готовятся к обороне Константиновки. Это точно такой же сценарий, который был в Мариуполе. Противник готовится не контрнаступать, а обороняться.

      Ночью в выходные были взяты несколько групп пленных. Они были подготовлены по распиаренным стандартам НАТО. Их готовили в Великобритании, держали за колючей проволокой, потому что каждый второй боец пытался сбежать.

      Ситуация на Украине, битва за Авдеевку 20 марта

      Взято Степовое, идёт штурм Бердычей: Армия России наступает у Донецка, выбивая ВСУ и беря Авдеевку в клещи

      Поступают сообщения о том, что русские войска снова существенно продвинулись в ходе наступательной операции у Авдеевки.

      По всем данным есть успехи в районе Каменки и Степового.

      Утром в прошлый четверг Генштаб ВСУ впервые упомянул Степовое в своей сводке, признав, что русские войска приблизились к населенному пункту.

      "Этот посёлок расположен за Красногоровкой, по всей видимости, предыдущие сообщения русских были правдой, и Красногоровка больше не контролируется Киевом", - писали западные аналитики.

      Сегодня американский Институт изучения войны пишет:

      "Русская армия продолжает наступательные операции на окраинах Донецка и продвинулась к Бердычам, примерно в 10 км к северо-западу от Авдеевки".

      "В отчете Генштаба ВСУ от 19 марта указывалось, что русские войска, вероятно, продвинулись за пределы Степового", - добавляют ISW.

      Из утренней сводки ГШ ВСУ: На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях русские войска атаковали в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердычей и Марьинки.

      Из Авдеевки сообщают, что русские войска осуществляют попытку зайти в город с юго-запада.

      Идет сильный бой в районе ДК техники и спорта, а также в 9-м квартале.

      https://m-md.tsargrad.tv/news/situacija-na-ukraine-20-marta-obstanovka-v-artemovske-i-avdeevke-gde-byli-udary-poslednie-novosti_746189



      . Битва за Авдеевку

      обстановка по состоянию на 15.00 20 марта 2023 года

      На севере от Авдеевки российские подразделения развили успех у Красногоровки и прорвали оборону ВСУ у железной дороги. Сейчас ВС РФ закрепились на восточной окраине Петровского (Степового), где идут ожесточенные бои.
      ВСУ экстренно усиливают передовые позиции подкреплениями. Из района Бердычей в направлении Петровского переброшено подкрепление, усиленное несколькими танками.
      На северо-востоке российские бойцы вошли в Каменку, за которую в последние несколько дней шли интенсивные бои. Столкновения продолжаются внутри населенного пункта.На юге от Авдеевки штурмовые отряды ВС РФ, действуя из окрестностей Опытного, прорвались через укрепления формирований ВСУ на юго-западной окраине города. Сейчас бои идут на подступах к 9-му кварталу Авдеевки.
      В случае, если военнослужащие ВС РФ смогут освободить Петровское и закрепиться в этом районе, перерезав ж/д линию, снабжение по железной дороге будет остановлено, что существенно снизит возможности украинской группировки.

      https://dnr-news.ru/society/2023/03/20/272506.html
      1. HEISENBERG WHITE
        HEISENBERG WHITE Сегодня, 15:49
        +1
        Такими "котлами" получится даже выманивать их резервы
      2. Галеон
        Галеон Сегодня, 15:58
        0
        Оранж-Бигг, спасибо за дополнение! good
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 15:48
    +1
    А куда хоохлам деваться? Они продали собственное мнение, продали суверенитет.
  3. Комментарий был удален.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:52
    0
    Спасибо за информацию, но блин! Неужели на карте нельзя нарисовать красную ЛБС??? Ни хрена не понятно.
    Спасибо ещё раз.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:53
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Ранее британская разведка прогнозировала, что следующий штурм после Артемовска российские войска предпримут в Авдеевке.

    а одновременные штурмовые действия не пробовали прогнозировать "британские разведчики"?
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:55
    0
    Командование ВСУ ,, согласилось" Ну надо же! Какая честь! Холопы соизволили ,, согласиться" . Их мало кормить,содержать, вооружать... Надо еще и их ,,соглассие,,(
  7. Комментарий был удален.
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:03
    0
    ...что взять Авдеевку, возможно, будет несколько проще, чем Артемовск...

    Дайто Бог чтоб так и было. С минимальными количеством потерь.
  9. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 16:51
    0
    Ну этого окружения все ждали целый год! Целый год СВО и ежедневные обстрелы Донецка! И только сейчас приближаемся к цели. "Честь и Хвала" нашим стратегам с генеральскими погонами! negative