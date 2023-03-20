Российская сторона приостановит свое участие в «зерновой сделке», если не будут сняты санкции с агроэкспорта РФ

Российская сторона намерена с 18 мая приостановить свое участие в "зерновой сделке" в случае, если не будут выполнены условия, учитывающие российские интересы, в частности касающиеся снятия санкций, наложенных Западом на агроэкспорт РФ.В заявлении, опубликованном МИД РФ, говорится, что российское правительство приняло решение о сокращении периода очередной пролонгации сделки на срок до 60 дней, то есть до 18 мая. При условии, если не состоится продвижения выполнения российской части сделки, участие России в ней будет приостановлено. Соответствующая позиция правительства РФ была официально доведена до ООН, а также турецкой и украинской сторон.Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что, вопреки изначальным заявлениям сторон "зерновой сделки", в голодающие страны Африки было поставлено лишь 3% вывезенного из Украины зерна. В случае выхода из "зерновой сделки" Россия поставит зерно в Африку бесплатно. Это заявление прозвучало на фоне проходящего в Москве форума "Россия-Африка".В марте текущего года Россия продлила "зерновую сделку", однако на срок не 120 дней, как ожидалось, а только на 60-дневный срок. Срок соглашения, заключенного ранее, истекал 18 марта.Со своей стороны Россия в полной мере выполнила обязательства в рамках заключенного в июле прошлого года соглашения, предусматривающего вывоз украинского зерна и других агропродуктов через черноморские морские порты, включая Одессу. Несмотря на это, обещания ООН, касающиеся отмены ограничений на экспорт российской агропродукции, выполнены не были.Теперь власти страны заявляют о том, что более сделка продлеваться не будет, если к 18 мая не будет восстановлена работа аммиакопровода Тольятти-Одесса, возвращено подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, восстановлены поставки сельхозтехники и запчастей к ней по ранее заключённым контрактам, разблокированы счета российских компаний, связанных с экспортом продовольствия, отменены запреты на страхование российских удобрений и сельхозпродукции, отменены запреты на заход российских судов с сельскохозяйственными грузами в ряд портов мира.