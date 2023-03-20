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Российская сторона приостановит свое участие в «зерновой сделке», если не будут сняты санкции с агроэкспорта РФ

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Российская сторона приостановит свое участие в «зерновой сделке», если не будут сняты санкции с агроэкспорта РФ

Российская сторона намерена с 18 мая приостановить свое участие в "зерновой сделке" в случае, если не будут выполнены условия, учитывающие российские интересы, в частности касающиеся снятия санкций, наложенных Западом на агроэкспорт РФ.


В заявлении, опубликованном МИД РФ, говорится, что российское правительство приняло решение о сокращении периода очередной пролонгации сделки на срок до 60 дней, то есть до 18 мая. При условии, если не состоится продвижения выполнения российской части сделки, участие России в ней будет приостановлено. Соответствующая позиция правительства РФ была официально доведена до ООН, а также турецкой и украинской сторон.

Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что, вопреки изначальным заявлениям сторон "зерновой сделки", в голодающие страны Африки было поставлено лишь 3% вывезенного из Украины зерна. В случае выхода из "зерновой сделки" Россия поставит зерно в Африку бесплатно. Это заявление прозвучало на фоне проходящего в Москве форума "Россия-Африка".

В марте текущего года Россия продлила "зерновую сделку", однако на срок не 120 дней, как ожидалось, а только на 60-дневный срок. Срок соглашения, заключенного ранее, истекал 18 марта.

Со своей стороны Россия в полной мере выполнила обязательства в рамках заключенного в июле прошлого года соглашения, предусматривающего вывоз украинского зерна и других агропродуктов через черноморские морские порты, включая Одессу. Несмотря на это, обещания ООН, касающиеся отмены ограничений на экспорт российской агропродукции, выполнены не были.

Теперь власти страны заявляют о том, что более сделка продлеваться не будет, если к 18 мая не будет восстановлена работа аммиакопровода Тольятти-Одесса, возвращено подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, восстановлены поставки сельхозтехники и запчастей к ней по ранее заключённым контрактам, разблокированы счета российских компаний, связанных с экспортом продовольствия, отменены запреты на страхование российских удобрений и сельхозпродукции, отменены запреты на заход российских судов с сельскохозяйственными грузами в ряд портов мира.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/A.Savin
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24 комментария
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  1. sanja.grw
    sanja.grw Сегодня, 16:36
    +1
    И надо ждать до 18 мая, а сразу это озвучить нельзя.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 16:46
      +4
      Надо. 14 мая выборы в Турции. Которая с этих сделок имеет не слабый гешефт. Эрдоган нам конечно ни фига не друг, но его оппоненты похоже ещё хлеще. Так что - как я понимаю, продление именно на два месяца это фактически поддержка султану.. Ну а проиграет - можно будет начать торги заново с новым президентом.. Как раз срок закончится.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 16:49
      +1
      Так и вообще не нужно было доверять "партнёрам" по сделке. В очередной раз нас "обули".)
      Что за торгаши в министерстве... если только не за откаты подписывали.
      Надо было пригласить рыночную мафию, пользы было бы больше.)
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:36
    +4
    За 60 дней КНР всё своё с Украины вывезет - успеет?А дальше хоть трава не расти.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:39
      -2
      Цитата: tralflot1832
      За 60 дней КНР всё своё с Украины вывезет - успеет?А дальше хоть трава не расти.

      А дальше можно будет топнуть ножкой, провести очередную красную линию и временно выйти из сделки, чтобы к следующей уборочной компании дать себя снова убедить и начать вывоз.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:44
        +3
        Чтобы что-то вывозить Украине надо сначала посеять.Агрокомплекс Украины обеспечен удобрениями только на 30 % .Голодомор украинцы себе накаркали по Зеле.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 16:51
      +2
      За 60 дней...

      За 60 дней надо брать одесский и николаевский порты...
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 16:52
        0
        За 60 дней надо брать одесский и николаевский порты...
        Зачем за 60 дней, лучше за 6...
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:43
    +3
    Российская сторона намерена с 18 мая приостановить свое участие в "зерновой сделке" в случае, если не будут выполнены условия
    Сказочная необучаемость.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 16:55
      +1
      Удивительная необучаемость

      ... скорее они... скованные одной цепью... "круговая порука мажет как копоть..."
      https://www.youtube.com/watch?v=DmlCSptT50E
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:43
    -1
    Вот зачем врать то?
    И без России эта сделка будет работать.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 16:57
      0
      И без России

      может и будет, а коридор - нет.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:58
      0
      Если Россия объявит морскую блокаду Украины?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:44
    0
    Российская сторона приостановит свое участие в «зерновой сделке», если не будут сняты санкции с агроэкспорта РФ
    . Т. е. опять обман... ой как неожиданно то!!!
    Впрочем, сделка с... не с дьбало, конечно, просто с мошенниками, мелкого пошиба... какого результата стоило ожидать???
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:45
    0
    Говорите, с 18 мая? Позвольте скромно поинтересоваться, какого года?))))
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:51
      0
      Цитата: Румaтa
      Говорите, с 18 мая? Позвольте скромно поинтересоваться, какого года?

      Число имеется, год сами можете поставить, не ошибетесь.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:49
    -1
    Я не понял ,что не хотите чтобы наши сельхозпроизводители заработали,только на Новороссийском терминале цена зерна 2- 3 класса 14 500 руб за тонну а везде ещё меньше. 1 класса у нас нет в товарном количестве,в прошлом году сибиряки только собрали 1 класс и то всего 80 000тонн.
  8. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 16:51
    0
    Российская сторона приостановит свое участие в «зерновой сделке», если не будут сняты санкции с агроэкспорта РФ
    а Турция опять остановит экспорт санкционных товаров, и опять согласимся?
  9. 30 вис
    30 вис Сегодня, 16:53
    +3
    Доживём до 18 мая будем посмотреть . А пока условия остановки сделки озвучены , счётчик включен , часики тикают . Африка от отмены сделки выигрывает ..
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:59
      +1
      Европа тоже выиграет от отмены сделки. Сверчков станут больше кушать. Это же экологично.
  10. parusnik
    parusnik Сегодня, 16:55
    0
    Будет всё как в том анекдоте:Еврей переходит госграницу СССР. Раздается окрик:
    - Стой! Кто идет!
    - Ша! Ша! Ша! Уже никто никуда не идет!
  11. far diu
    far diu Сегодня, 16:56
    0
    Это отличный ход. Запад снимет санкции потому что им не выгодно будет, если Россия будет поставлять стратегически зерно за бесплатно, тем самым перетягивая влияние в Африке на себя.
  12. solar
    solar Сегодня, 17:01
    0
    в голодающие страны Африки было поставлено лишь 3% вывезенного из Украины зерна. В случае выхода из "зерновой сделки" Россия поставит зерно в Африку бесплатно

    Не понял, а в чём смысл? Украине не поставляет в Африку зерно, поэтому Россия назло поставит его туда бесплатно?
    Вспоминается история с мамкой и ушами...
    на фоне проходящего в Москве форума "Россия-Африка"

    Только вчера на ВО публиковали фото участников этого форума.
    https://topwar.ru/213160-deputat-gosdumy-na-parlamentskoj-konferencii-rossija-afrika-afrikancy-prekrasno-ponimajut-celi-svo.html

    Хорошие шлепки. Подарок от организаторов форума?
  13. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 17:03
    0
    Трусы и предатели! Зерновую сделку надо отменять не если, а ПОКА не будут сняты санкции с агроэкспорта РФ. А лучше отменить совсем. Оплатить излишки зерна из резервов ЦБ и отдать нашим животноводам.