Воздушные силы ВСУ лишились очередного боевого вертолета, противник продолжает терять артиллерию и бронетехнику в боях на всех направлениях. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.
Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет Ми-8, снова отличились наши летчики истребительной авиации. Согласно сводке военного ведомства, украинскую винтокрылую машину побили над территорией Харьковской области, в районе населенного пункта Колесниковка, расположенного в Купянском районе. Других подробностей нет.
На основных направлениях продолжаются ожесточенные бои, российские войска продолжают вести активную оборону, не переходя в наступление. Активные боевые действия ведутся на Донецком направлении, на Купянском и Красно-Лиманском. На Запорожском бои перешли в позиционные, активно работает артиллерия и авиация.
На Купянском направлении войска "Западной" группировки нанесли удары по позициям противника в районах Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка ЛНР. Сообщается об уничтожении до 55 украинских военных, одного броневика, двух пикапов, а также гаубицы Д-20.
На Красно-Лиманском подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение ВСУ в районах Ямполовка и Терны ДНР. За сутки уничтожено свыше 100 всушников, БМП, три пикапа, автомобиль и гаубица Мста-Б.
На Донецком в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск в районах Семеновка, Петровское и Тоненькое уничтожено более 245 украинских военнослужащих, один танк, три броневика, три пикапа, РСЗО Град, гаубица Мста-Б. На Южно-Донецком и Запорожском ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледар и Новомихайловка ДНР. Общие потери противника составили свыше 50 человек личного состава, три танка, четыре БМП, два броневика, четыре автомобиля и одна гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40-ка украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица Гвоздика, гаубица Д-30, а также американская САУ Paladin.