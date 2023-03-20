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Российский истребитель сбил украинский вертолёт Ми-8 над Харьковской областью - Минобороны

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Российский истребитель сбил украинский вертолёт Ми-8 над Харьковской областью - Минобороны

Воздушные силы ВСУ лишились очередного боевого вертолета, противник продолжает терять артиллерию и бронетехнику в боях на всех направлениях. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.


Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет Ми-8, снова отличились наши летчики истребительной авиации. Согласно сводке военного ведомства, украинскую винтокрылую машину побили над территорией Харьковской области, в районе населенного пункта Колесниковка, расположенного в Купянском районе. Других подробностей нет.

На основных направлениях продолжаются ожесточенные бои, российские войска продолжают вести активную оборону, не переходя в наступление. Активные боевые действия ведутся на Донецком направлении, на Купянском и Красно-Лиманском. На Запорожском бои перешли в позиционные, активно работает артиллерия и авиация.

На Купянском направлении войска "Западной" группировки нанесли удары по позициям противника в районах Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка ЛНР. Сообщается об уничтожении до 55 украинских военных, одного броневика, двух пикапов, а также гаубицы Д-20.

На Красно-Лиманском подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение ВСУ в районах Ямполовка и Терны ДНР. За сутки уничтожено свыше 100 всушников, БМП, три пикапа, автомобиль и гаубица Мста-Б.

На Донецком в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск в районах Семеновка, Петровское и Тоненькое уничтожено более 245 украинских военнослужащих, один танк, три броневика, три пикапа, РСЗО Град, гаубица Мста-Б. На Южно-Донецком и Запорожском ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледар и Новомихайловка ДНР. Общие потери противника составили свыше 50 человек личного состава, три танка, четыре БМП, два броневика, четыре автомобиля и одна гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40-ка украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица Гвоздика, гаубица Д-30, а также американская САУ Paladin.

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9 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 16:13
    0
    Интересно, у нас уже появились асы с 5 фрагами? Кукуевского перезрака не предлагать.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:51
      0
      Цитата: Aken
      Интересно, у нас уже появились асы с 5 фрагами? Кукуевского перезрака не предлагать.

      Это смотря какую систему подсчёта применять. Если немецкую в период ВОВ, то ими сбитые, подбитые, уничтоженные... сотнями исчислялись winked
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:14
    -2
    там за одни доклады генерал-лейтенанта дали.....
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:18
      0
      Наверное, посчитали это более важным. У него результативность самая высокая во всей армии.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:21
        0
        докладать - не воевать. рутина боевых действий (кровь, грязь окопов, трупы) - не позирование перед видеокамерой.
        --------------------
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:59
        0
        Цитата: Aken
        Наверное, посчитали это более важным. У него результативность самая высокая во всей армии.

        Уникальность генерал-лейтенанта, по эмоциональной непроницательности, просто фантастическая.
        Если выключить звук, то можно подумать, что он долго читает... молитвы из Библии winked
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:16
    +2
    Вертушки укрорейха хорошая "дичь" для наших истребителей. Удачной охоты, летуны!
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:32
    +1
    Мало в сводках фигурирует импортной техники, куда-то пропали САУ немчуры, пшеков, лягушатников, как про суслика из ДМБ - она есть, в смысле техника.
  5. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 16:35
    -3
    И что, окромя заявлений что сбили никаких материальных подтверждений нет? Или у нас в армии запрет на фото и видео фиксацию?
    К тому же, вертолёт очень сложная цель для ИА. Доводилось с ними совместные учения проводить, пока на 200 метров над рельефом не поднимешься, нифига они тебя не видят.