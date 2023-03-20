Двойные стандарты, использованные США при нападении на Ирак двадцать лет назад, сегодня сдерживают многие страны от осуждения агрессивной войны России против Украины

При нападении на Ирак, которое состоялось ровно двадцать лет назад, Соединенные Штаты активно и беззастенчиво использовали двойные стандарты, доказывая всему миру свою «правоту». Это стало одной из причин, по которой многие страны мира не осуждают российскую операцию на Украине.На такую тему рассуждает обозреватель Deutsche Welle (немецкая медиакорпорация, признанная в России иностранным агентом).- отмечает автор публикации.Он считает, что именно по этой причине многие государства мира держатся в стороне от развернутой Западом кампании по осуждению России и ее руководства за действия в отношении Украины и отказываются вводить антироссийские санкции. Среди них автор называет Бразилию, Южно-Африканскую Республику, Индию.Эти государства не только не стали осуждать Россию, но и поддержали ее. В частности, руководство ЮАР официально заявило, что не намерено выполнять решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге относительно ареста президента России Владимира Путина.СМИ Германии отмечает, что, в отличие от России, у которой были реальные причины для начала военных действий, американцы 20 лет назад выдвинули против Багдада ложные обвинения, впоследствии не подтвердившиеся. Пробирка Пауэлла с тех пор стала понятием нарицательным.