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СК РФ возбудил уголовное дело против прокурора и судей МУС, выдавших ордер на «арест» президента России

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СК РФ возбудил уголовное дело против прокурора и судей МУС, выдавших ордер на «арест» президента России

Следственный комитет Российской Федерации сегодня фактически дал ответ на выдачу международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина. Следователи СК РФ возбудили уголовное дело в отношении верхушки МУС, представители которой принимали решение в отношении главы Российского государства.


Пресс-служба российского Следкома сообщает о том, что уголовные дела по ряду статей УК РФ возбуждены в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Серхио Годинеса и Розарио Айталы. Именно эти люди подписывали ордер на «арест» российского президента.

Из заявления пресс-службы СК РФ о решении МУС:

Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.

Отмечено, что прокуроры и судьи суда, юрисдикцию которого Россия не признаёт, «допустили привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица по обвинению в совершении тяжкого преступления».

В действиях судей Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ – заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Таким образом, Россия даёт понять, что если прокурор и судьи МУС окажутся на территории стран, у которых есть договорённости с РФ по экстрадиции обвиняемых в нарушении УК РФ, то Ахмад Хан, Аканэ и другие могут сами оказаться на скамье подсудимых со всеми вытекающими для них последствиями.
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34 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:50
    +1
    СК РФ возбудил уголовное дело против прокурора и судей МУС, выдавших ордер на «арест» президента России
    . Обмен "любезностями"! Что дальше то будет?
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 16:53
      +1
      Цитата: rocket757
      СК РФ возбудил уголовное дело против прокурора и судей МУС, выдавших ордер на «арест» президента России
      . Обмен "любезностями"! Что дальше то будет?

      А дальше - как сказал Медведев, предупредительный удар Кинжалом или еще чем ни будь (Калибром) по МУСу...
      Хватит кланяться негодяям
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 16:55
        +1
        СК РФ возбудил уголовное дело против прокурора и судей МУС, выдавших ордер на «арест» президента России
        Всё правильно!

        МУС - это проплаченная американскими и англосаксонскими глобалистами террористическая, провокаторская - юридически-диверсионная частная контора!
        А прокурор МУСа Карим Ахмат Хан - это его коррумпированный британский агент и бизнес-делец, который достоин только смертной казни по тяжести своего преступления.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 16:55
      +2
      Ну - можно Петрова с Башировым отправить с ледорубами наперевес.. what
    3. Комментарий был удален.
    4. Havoc
      Havoc Сегодня, 17:10
      +1
      Цитата: rocket757
      СК РФ возбудил уголовное дело против прокурора и судей МУС, выдавших ордер на «арест» президента России
      . Обмен "любезностями"! Что дальше то будет?

      А дальше будет следующие, прокурор и судьи МУС это не пожизненные должности и рано или поздно они сложат свои полномочия и станут простыми смертными. А вот тогда ходи и оглядывайся, по миру тоже не покатаешься, а вдруг самолёт по тех. причинам не в ту страну сядет. Да и не обязательно за всеми гоняться , достаточно одного привлечь для примера , другие думать будут. Американцы так постоянно делают по этому их и бояться в международных организациях.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:50
    -6
    Россия даёт понять, что если прокурор и судьи МУС окажутся на территории стран, у которых есть договорённости с РФ по экстрадиции обвиняемых в нарушении УК РФ, то Ахмад Хан, Аканэ и другие могут сами оказаться на скамье подсудимых
    Не могут.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 16:52
      +3
      Цитата: Trapp1st
      Не могут.

      "Никогда не говори: никогда". В этом мире возможно и не такое...
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 16:56
        +1
        В этом мире возможно и не такое...
        Не такое возможно, а такое нет.
    2. Invoce
      Invoce Сегодня, 16:57
      +1
      Цитата: Trapp1st
      Россия даёт понять, что если прокурор и судьи МУС окажутся на территории стран, у которых есть договорённости с РФ по экстрадиции обвиняемых в нарушении УК РФ, то Ахмад Хан, Аканэ и другие могут сами оказаться на скамье подсудимых
      Не могут.

      Могут, могут... и не только на скамье подсудимых. Утонуть могут, упасть неловко на голову... да мало ли что может случиться по божьему повелению... Бог видит кому дать, а кого наказать... Садомитам в первую очередь нужно грехи замаливать начинать...
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 17:01
        +1
        Бог видит кому дать, а кого наказать... Садомитам в первую очередь нужно грехи замаливать начинать...

        Новой гордости научило меня мое Я, которой учу я людей: не прятать больше головы в песок небесных вещей, а гордо держать ее, земную голову, которая создает смысл земли!
        (с)
    3. bk316
      bk316 Сегодня, 17:02
      +1
      Не могут.

      Не могут. Их будут судить заочно, а они просто подавятся бургером.
    4. Булат
      Булат Сегодня, 17:04
      +1
      Была бы воля,привезут и осудят,могут и на месте,сопли тока жевать не надо
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:50
    +4
    ну наконец-то, хотя по нормальному уже и решение суда должно было бы быть вынесено с привлечением заочно всех включая младших подносящих
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 17:03
      0
      ну наконец-то, хотя по нормальному уже и решение суда должно было бы быть вынесено с привлечением заочно всех включая младших подносящих

      тАрАпиться не надо (С) laughing
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 17:07
        0
        здесь можно и пошевелиться, а то блохи разбегутся
  4. Комментарий был удален.
  5. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 16:52
    +2
    Вот! Это уже дело.
    Правильный подход.
    Эдакий "обмен любезностями", ибо толку ноль со всех сторон. Но необходимый, поскольку нужно симметрично ответить в рамках все того же "международного права". Не ответил - признал вину, так тоже могут трактовать с юридической стороны.
  6. Joker62
    Joker62 Сегодня, 16:53
    +2
    СК РФ возбудил уголовное дело против прокурора и судей МУС, выдавших ордер на «арест» президента России

    Вот и ответочка пришла... Не плохо бы этих "лиц" украть и вывести в Россию! И там судить по всей строгости Российского Закона!!!
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 17:06
      +2
      Не плохо бы этих "лиц" украсть и вывести в Россию!
       Ледорубом,надежнее.А приговор ,вынести заочно.Только вот беда,мораторий на смертную казнь не отменен.
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 17:10
        0
        Только вот беда,мораторий на смертную казнь не отменен.

        Так мораторий в РФ, а не за бугром и для граждан России а не непонятно чего...
  7. жарофф
    жарофф Сегодня, 16:55
    +2
    Теперь их можно тайно вывезти на территорию РФ. И судить.
  8. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 16:56
    +2
    Ну началось меряние причиндалами. У кого длиннее окажется, в смысле до заграницы достанет. Как там насчёт Чубайса достать для разминки прежде чем замахиваться на Вильяма нашего Шекспира
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 17:11
      0
      Как там насчёт Чубайса достать

      Оно вам нужно? laughing
      Вы думаете энергетику чубайс по своему желанию развалил?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:57
    0
    У судей МУС ,больше шансов попасть за решётку к нам .Пущай летают только почаще северным полярным маршрутом ,облетая Россию.Есть шанс если вдруг один движок откажет ,просить у нас вынужденную посадку.Почему так завыли западные авиакомпании,хотим летать через Россию.Безопасность полётов через СП,обходится дороже.Аэродромы запасные только наши близко.
  10. polinet
    polinet Сегодня, 16:57
    +1
    Цитата: Trapp1st
    Россия даёт понять, что если прокурор и судьи МУС окажутся на территории стран, у которых есть договорённости с РФ по экстрадиции обвиняемых в нарушении УК РФ, то Ахмад Хан, Аканэ и другие могут сами оказаться на скамье подсудимых
    Не могут.

    Это в вашй голове они не могут, а жизни - как карта ляжет.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 17:08
      0
      Это в вашй голове они не могут, а жизни - как карта ляжет.

      А карты вообще иногда ложатся прикольно.
      Роланд Фрейслер и Отто Тирак тоже были судьями оого и оба закончили свои никчемные жизни весной 45
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:57
    0
    Ждем, когда между МУС и СК РФ начнется настоящая СБО (специальная бюрократическая операция) и её участники начнут драться скоросшивателями с томами уголовных дел до полной победы Юстиции. fool
  12. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 16:58
    +1
    Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.
    .
    Вы это Милошевичу скажите. Если победитель желает, он казнит проигравшего соперника без помех.
    1. kwwk
      kwwk Сегодня, 17:04
      0
      Милошевич попал в суд уже будучи экс-президентом.
  13. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 16:59
    0
    Достаточно,чтоб погибли в автокатастрофе. А то Петров с Башировым знатно облажались, их заставили на камеру Рашатудей признаться, что они нетрадиционно шпилями любовались
  14. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:01
    0
    Основатель канала Некста Протасевич тоже не думал, что в руки КГБ попадет
  15. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:03
    -1
    Они не признают УК РФ,Россия ,не признаёт МУС.Сотрясение воздуха.Помнится,в отношении Ю.Тимошенко,тож было возбуждено с нашей стороны уголовное дело и даже ордер ,был выписан.Но она прилетела в Москву..провела переговоры по газу и улетела..Вот не помню,пообещала вернуться или нет.
  16. Комментарий был удален.
  17. buslaif
    buslaif Сегодня, 17:05
    +2
    Цитата: Лоцман
    Как там насчёт Чубайса достать для разминки прежде чем замахиваться на Вильяма нашего Шекспира

    Да вы что! На святое замахнулись! Это уже перебор. laughing
  18. Комментарий был удален.
  19. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:08
    0
    Мало того, ФСБ должна попытаться их поймать.
  20. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 17:09
    0
    Цитата: rocket757
    СК РФ возбудил уголовное дело против прокурора и судей МУС, выдавших ордер на «арест» президента России
    . Обмен "любезностями"! Что дальше то будет?


    Своим решением МУСьки очередной раз дискредитировали свою организацию.