СК РФ возбудил уголовное дело против прокурора и судей МУС, выдавших ордер на «арест» президента России

Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.

В действиях судей Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ – заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Следственный комитет Российской Федерации сегодня фактически дал ответ на выдачу международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина. Следователи СК РФ возбудили уголовное дело в отношении верхушки МУС, представители которой принимали решение в отношении главы Российского государства.Пресс-служба российского Следкома сообщает о том, что уголовные дела по ряду статей УК РФ возбуждены в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Серхио Годинеса и Розарио Айталы. Именно эти люди подписывали ордер на «арест» российского президента.Из заявления пресс-службы СК РФ о решении МУС:Отмечено, что прокуроры и судьи суда, юрисдикцию которого Россия не признаёт, «допустили привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица по обвинению в совершении тяжкого преступления».Таким образом, Россия даёт понять, что если прокурор и судьи МУС окажутся на территории стран, у которых есть договорённости с РФ по экстрадиции обвиняемых в нарушении УК РФ, то Ахмад Хан, Аканэ и другие могут сами оказаться на скамье подсудимых со всеми вытекающими для них последствиями.