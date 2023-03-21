Турецкий БПЛА Anka-3 накануне испытаний

Опытный БПЛА Anka-3 после выхода из сборочного цеха
Турецкая государственная аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) или Turkish Aerospace Industries (TAI) продолжает работы по перспективным беспилотным летательным аппаратам. Так, недавно завершилась сборка первого опытного БПЛА тяжелого класса Anka-3. Его уже выкатили из цеха и показали общественности. В ближайшее время беспилотнику предстоит пройти наземные испытания, после чего его впервые поднимут в воздух.
Новейшая разработка
По известным данным, разработка очередного БПЛА тяжелого класса из серии Anka («Феникс») началась чуть более года назад, в феврале 2022 г. При этом в течение нескольких месяцев проект Anka-3 держали в секрете. О его существовании официально рассказали только в середине декабря 2022 г.
Впервые проект Anka-3 упомянул вице-президент Турции Фуат Октай во время обсуждений бюджета на следующий 2023 г. Он отметил, что наступающий год станет важной вехой в истории турецкой авиационной промышленности. В частности, ожидалось появление очередного тяжелого БПЛА, который сможет вывести возможности беспилотной авиации на новый уровень.
В конце декабря стало известно, что TAI уже ведет строительство первого опытного беспилотника новой модели. Его планировали завершить в течение нескольких следующих недель, в январе 2023 г. На февраль-март назначили предварительные проверки в заводских условиях, после чего должна была состояться выкатка БПЛА. Так же весной, после следующих проверок, ожидался старт летных испытаний.
В декабре также были опубликованы первые изображения перспективного БПЛА. Изделие показали в стояночной конфигурации с подвешенным вооружением. На четырех пилонах под крылом находилось по одной бомбе.
18 марта 2023 г. компания TAI провела сразу два важных мероприятия. Так, состоялся первый полет перспективного учебно-тренировочного самолета Hürjet. Кроме того, из цеха выкатили первый опытный БПЛА Anka-3. Вскоре пресс-служба организации-разработчика опубликовала первое фото беспилотника за пределами цеха.
Ранее опубликованное изображение беспилотника. Заметны некоторые отличия от опытного образца
Согласно последним новостям, в ближайшее время пройдут пробные запуски двигателя и оставшиеся проверки на земле. В течение апреля ожидается первый полет, за которым последуют полномасштабные летные испытания. Как долго они будут продолжаться, пока не сообщается. Соответственно, остаются неизвестными и возможные сроки запуска серийного производства и поступления техники в войска.
Особенности и возможности
Новый турецкий БПЛА Anka-3 формально относится к уже известному семейству техники. Однако и внешне, и по своей конструкции это изделие серьезно отличается от предыдущих беспилотников, что указывает на его разработку с нуля и без использования части готовых наработок и решений. За счет такого подхода удалось получить новые возможности и преимущества перед другими «Фениксами».
Тяжелый БПЛА Anka-3 построен по схеме «летающее крыло». Планер имеет рудиментарный фюзеляж, незначительно выступающий за пределы стреловидного крыла. Беспилотник получил характерный воздухозаборник на верхней поверхности. Сверху имеется еще несколько окон малого размера. В хвосте помещен турбореактивный двигатель неизвестной модели. Утверждается, что выбранный облик планера сокращает заметность для радиолокационных средств.
Беспилотник должен нести набор электроники разного назначения. Прежде всего, это автопилот и сопутствующие средства для управления полетом. Также нужна система связи для обмена информацией и пилотажа. Сообщается о способности БПЛА нести радиолокационные или иные системы для решения конкретных задач. На опубликованных фото видно, что сверху на фюзеляже присутствует некая панель, отличающаяся от других поверхностей. Вероятно, под такой крышкой находятся средства связи или иная электроника.
Режимы работы систем управления неизвестны. По всей видимости, Anka-3 может выполнять полеты и решать задачи под полным управлением оператора на командном пункте. Рутинные задачи, такие как полет по простой программе, должны выполняться самостоятельно.
БПЛА способен нести полезную нагрузку разных типов; она размещается внутри планера и снаружи. Так, на первых изображениях «Феникса-3» под фюзеляжем видны створки двух центральных отсеков оборудования или вооружения. Более старые фото показывают наличие четырех подкрыльевых пилонов с возможностью подвески бомбы малого калибра. Снимок БПЛА после выкатки позволяет уверенно говорить только о двух подкрыльевых точках, хотя и не исключает наличие второй пары.
На первых фото беспилотник был изображен с четырьмя управляемыми бомбами малого калибра. В ходе выкатки под крылом прототипа присутствовали ракеты либо подвесные баки схожей формы. Сообщается о возможности установки на аппарат разведывательных систем разных типов. Он сможет нести оптико-электронную станцию, компактную РЛС или средства радиотехнической разведки. Впрочем, точная номенклатура совместимых вооружений и приборов пока не раскрывалась.
Габаритные и весовые параметры турецкого БПЛА остаются неизвестными. Ясно, что Anka-3 отличается достаточно большими размерами и в этом отношении не уступает некоторым пилотируемым истребителям. По массе изделие тоже должно походить на легкие истребители.
Летно-технические характеристики пока не раскрывались. Судя по использованной схеме, «Феникс-3» является дозвуковым, но может развивать высокие скорости. «Летающее крыло» также должно улучшить показатели экономичности и дальности. Однако турецкие источники сообщают, что такая архитектура была применена, главным образом, для сокращения заметности.
Накануне испытаний
Таким образом, всего за год с небольшим турецкая авиастроительная компания TAI / TUSAŞ разработала, построила и довела до предварительных испытаний свой очередной беспилотный летательный аппарат тяжелого класса. Уже в ближайшие недели планируется завершить проверки на земле и начать летные испытания, которые определят дальнейшую судьбу этой разработки.
Турецкие официальные лица неоднократно утверждали, что проект TAI Anka-3 имеет большое значение как для компании-разработчика, так и для ВВС Турции. Действительно, для создания этого образца компании TAI пришлось отрабатывать новые технические решения и осваивать необходимые технологии. Результатом этого должен стать БПЛА, серьезно отличающийся от предшественников, – и представляющий особый интерес для турецких ВВС.
В отличие от предыдущих тяжелых БПЛА от TAI, новый Anka-3 разрабатывался с учетом снижения заметности и повышения летных характеристик. Несколько успешными были меры такого рода, должны показать испытания. Заявлена возможность установки различных систем и приборов, которую тоже подтвердят в ближайшее время. Следует обратить внимание и на возможные варианты боевой нагрузки. За счет относительно больших размеров и массы новый «Феникс» сможет нести больше оружия.
В целом перспективный БПЛА Anka-3 по совокупности характеристик и возможностей должен будет превосходить предыдущие одноименные разработки. При этом разница в характеристиках может быть такой, что «Феникс-3» не заменит более старые БПЛА, а дополнит их. Несколько беспилотных комплексов смогут составить систему с широким диапазоном возможностей, функций и характеристик. В ее составе каждый беспилотник будет решать свой круг задач, дополняя другие образцы.
Впрочем, пока речь идет только о планах и ожиданиях. Перспективное изделие Anka-3 еще не поднималось в воздух и ему только предстоит подтвердить свои характеристики и возможности. Удастся ли провести все необходимые испытания в указанные сроки и получить желаемые результаты, покажет ближайшее время.